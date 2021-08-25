一連三日Calioo Beach Festival 淺水灣集合音樂、派對仲有愛心

Calioo Beach Festival於本週末8月27日至8月29日一連三日舉行，現場會有DJ打碟，亦有棟篤笑表演，更突破的是會和保護動物慈善協會(Lifelong Animal Protection, L.A.P)合作，尋家毛孩們會到市集內和大家見面，如果有興趣領養，更可以即場辦手續。

Calioo Beach Festival於本週末8月27日至8月29日一連三日舉行，現場會有DJ打碟，亦有棟篤笑表演，更突破的是會和保護動物慈善協會(Lifelong Animal Protection, L.A.P)合作，尋家毛孩們會到市集內和大家見面，如果有興趣領養，更可以即場辦手續。

Calioo Beach Festival於本週末8月27日至8月29日一連三日舉行，現場會有DJ打碟，亦有棟篤笑表演，更突破的是會和保護動物慈善協會(Lifelong Animal Protection, L.A.P)合作，尋家毛孩們會到市集內和大家見面，如果有興趣領養，更可以即場辦手續。