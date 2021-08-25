一連三日Calioo Beach Festival 淺水灣集合音樂、派對仲有愛心

毛孩齊開Party
Calioo Beach Festival於本週末8月27日至8月29日一連三日舉行，現場會有DJ打碟，亦有棟篤笑表演，更突破的是會和保護動物慈善協會(Lifelong Animal Protection, L.A.P)合作，尋家毛孩們會到市集內和大家見面，如果有興趣領養，更可以即場辦手續。
DJ打碟、楝篤笑 大量工作坊等你玩
多位DJ駐場打碟，參與DJ包括DJ Chef Topher、Signosound、Sukixx，更會有一位神秘DJ嘉賓。而且天台派對Rooftop Party更佰邀請兩位本地笑匠Vivek Mahbubani及Tim Chan於3樓表演棟篤笑。星期六8月28日晚7時約定你。至於寵物活動，保護動物慈善協會(L.A.P)會在為期3天的市集內，每天帶同10個小毛孩來和一眾準家長見面，有興趣領養的要留意！另外同場還會有大量Calioo Beach Festival工作坊，包括瑜珈導師Cherry舉辦狗狗瑜伽慈善活動，由導師帶領大家與愛犬一同動身做Dog Yoga，與愛犬一同做呼吸練習、Asana、並學習不同瑜伽姿勢，還教大家為愛犬按摩。名額只有20位。而全部費用將捐贈予L.A.P作拯救流浪動物用途。
L.A.P領養活動
日期：8月27－29日
時間：12m-12:30pm
L.A.P Dog Yoga
日期：8月29日 (日)
時間：11:30am-12:30pm
費用：港幣 $300
報名網址：
*因疫情不穩及衛生考量，請自備瑜伽墊。
其他Calioo Beach Festival工作坊
即日起至8月26日報名更享八折早鳥優惠。
瑜珈班Connecting with Flow by Joey Tang
日期：8月27日 (五)
時間：1-2pm
費用：港幣 $180
報名網址：
*因疫情不穩及衛生考量，請自備瑜伽墊。
寵物畫班 by 肥仔 Feijai Sketches Studio
日期：8月27日 (五)
時間：1-3pm 及 4-6pm
費用：港幣 $300 (包括8x8吋畫架、塑膠彩顏料、畫筆、洗筆筒、鉛筆、擦膠等畫具)
報名網址：
HIIT訓練by Ron @Eastivity
日期：8月28日 (六)
時間：1-2pm
費用：港幣 $80
報名網址：
Sunset Zumba 熱舞派對 by Trixie ＠Defin8 Fitness
日期：8月28日 (六)
時間：6-8pm
費用：港幣 $100
報名網址：
Jazz Funk舞蹈班by Audrey Chow
日期：8月29日 (日)
時間：1-2pm
費用：港幣 $100
報名網址：
Gentle Flow Rooftop Yoga by Peony Tam
日期：8月29日 (日)
時間：4-5pm
費用：每位港幣 $180 / 二人同行港幣 $320
報名網址：
*因疫情不穩及衛生考量，請自備瑜伽墊。
穿梭巴士前往淺水灣THE PULSE
品牌貼心地安排了穿梭巴士服務，於金鐘接載入場朋友，從金鐘前往淺水灣The Pulse。每天中午12點至下午6點，每小時一班，於金鐘港鐵站A出口外上車。
服務日期：8月27日至8月29日
開車時間：12 pm、1 pm、2 pm、3 pm、4 pm、5 pm、6 pm
上車位置：金鐘港鐵站A出口外
Calioo Beach Feastival限定市集資料
日期 : 2021年8月27日 (星期五) 至 8月29日 (星期日)
地址 : The Pulse (淺水灣海灘道28號灘畔商場3樓連天台)
開放時間: 每天中午12時至晚上8時
穿梭巴士: 由金鐘至淺水灣，金鐘港鐵站A出口
每天中午12時至晚上6時，每小時一班