Red Bull Campus Clutch決賽超刺激 Anubis戲劇性反勝奪冠

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Anubis put another round on the board in the grand finals © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

準決賽Anubis連勝兩局 Project S戰至最後出線

經過多個月的《特戰英豪》賽事，在前個周末，最後階段有4隊再進入淘汰賽，包括加拿大代表BTR對戰Anubis，在第一個地圖Breeze，Anubis埃及選手先拔頭籌，但BTR還有ToastyUnicorns力挽狂瀾，半場比數6-6。之後亦一度發展至11-11，最終Anubis以13-11勝出。

第二個地圖Ascent，兩隊繼續拉鋸，8-8之後Anubis一鼓作氣領先12-8卻未能乘勢勝出，至被BTR追至12-10緊張時刻，才最終以13-10取得第二局進入決賽

另一邊準決賽韓國代表VAC Kimchi對Project S，第一個地圖為Split，Project S先以13-8勝出，第二局去到Haven，VAC Kimchi開局較上一局好，最後順利追平局數1-1。

到最後一局地圖Ascent，Project S保持水準，以強攻為主動，最終這葡萄牙代表以13-7結束第三局，進入決賽面對Anubis。

決賽Anubis vs Project S

來到決賽五局三勝，第一個地圖Bind，Project S第一局已經以13-8勝出。

之後第二個地圖Project S續繼以高壓不容Anubis得分，至下半場已經大比數以12-0領先，最後這葡萄牙隊伍以13-0奪得第二局。

當去到第三個地圖Ascent，大逆轉正式開始，先10-2領先，以證明落後兩局下依然堅持，沒有放棄過，最後以13-2扳回一局！到第四個地圖Breeze，Anubis，前半局以10-2領先，最後以13-8勝出，追平局數2-2。到決勝局，上半局以9-3完結，而下半局Project S被完全壓制，最後只能以13-3終局，亦成就Anubis連取三局反勝這傳奇一役！