Casper Steinfath教你玩SUP度過一個完美夏日

直立板（Stand Up Paddle，簡稱SUP）－不少人視SUP為新興運動，其實它早在1940年代的夏威夷已存在，不過直到這幾年才全球盛行這個男女老幼都適合的運動。由於基本技巧學起來非常容易上手，因此它已成為最受歡迎的水上運動之一。而夏天則是划槳去探索湖泊、海岸線和河流的絕佳時機。

Red Bull SUP明星運動員Casper Steinfath將在以下分享建議，由「衣」、「食」到「行」都有不同的小貼士，想度過一個刺激又涼快夏天的你就不要錯過！

你會選擇充氣板還是硬板呢？

這兩種類型的板子都非常有趣，且各自都有其優點。

我從小就習慣使用硬板，毫無疑問，硬板的表現稍微好一些，它們能在水中滑行得更順暢，滑浪也滑得更好。

充氣SUP帶來了很多的可能性 © Red Bull HK

但充氣板的好處也多不勝數，因為充氣SUP輕便、方便攜帶，可以輕鬆收納在背包中，方便旅遊，亦帶來了很多的可能性。而且隨著科技進步，現在的充氣SUP的質量已十分好，甚至可以用作比賽用途。

如果帶著硬板搭飛機，有沒有需要注意的事項？

首先在訂機票前，先到航空公司的網站或致電熱線，查詢它們可接受的尺寸和重量，因為不同的航空公司可能有不同的限制。

為了確保你的SUP在飛行中安全，請將板包裝得非常牢固 - 在周圍放置泡泡紙和紙板，並在板的頭部和尖端添加額外的保護。

根據以往的經歷，如果你要將板綁在汽車車頂上，需要使用兩條帶子，一條在前方，一條在後方。 但不要直接將它們放在板上，請記得使用板袋、在下面放置細紙板或布料以分散負荷。而且確保帶子綁緊，避免整塊板飛出去。

至於在夏天穿什麼最好呢？

即使是夏天，很多時候你也無辦法預知天氣狀況，所以要根據實際情況來做選擇。

如果天氣炎熱，我會穿著泳裝短褲和有彈性的上衣（例如：Lycra質料），或者如果有些風的話，我會穿著輕薄的長袖上衣（neoprene）。如果天氣稍微冷一些，我還會穿上長褲。

需要根據天氣狀況決定穿什麼衣服 © Red Bull HK

選擇夏季潛水衣的主要條件是舒適，確保潛水衣不要太厚 - 大多數地方最多只需要3毫米的潛水衣 - 避免在划槳時過熱。SUP與滑浪不同，你是站立在SUP划槳的，所以你的潛水衣亦不需要那麼厚。

有沒有可以避免曬傷的秘訣呢？

當你在享受陽光和海浪，很容易忽略了陽光的強度，由其正午時在海上，因爲水有反射和折射光線的作用，令你更容易接觸陽光而曬傷。

Lycra質料的上衣能防止太陽曬傷 © Red Bull HK

因此，一定要做好防曬工作！例如塗搽防曬霜。此外，還可以穿著輕薄的防紫外線的透氣Lycra上衣，它能遮擋掉所有危險的紫外線，或者在天氣較冷時，潛水衣也可以提供良好的防曬保護。

當你感覺過熱時，可以隨時跳入水中降溫，這會讓你感到精力充沛，繼續SUP旅程。

飲Red Bull，立即補充能量 © Red Bull HK

當然，不忘要定時補充水分。我划槳時會使用水袋，即使你可能覺得沒有口渴的感覺，但你的身體實際上需要比你想像中更多的水分，尤其是在長途旅程。

當你長時間划SUP時，應該帶什麼食物最適合？

水袋是存放食物的好地方，我通常攜帶能量棒或三明治，還有一罐Red Bull，這樣當你的體力下降時，可以補充能量。

還有其他裝備你會建議帶嗎？

我經常攜帶手機和耳機，尤其是在進行長距離旅程時，能夠與人聯絡，而且在緊急情況下非常重要，還可以用來聽音樂。只需將它放在防水袋子裡，避免海浪弄濕就可以了。

攜帶防水袋，避免貴重物品被海浪弄濕 © Red Bull HK

此外，我還帶上了安全腳繩，因為如果天氣風大，你從板上掉下海，安全腳繩能幫助你不會遺失SUP，更輕易重新站起來。

在夏天時，那裡是你最喜愛的SUP地點？

我非常喜歡在法國尼斯（Nice）附近的蔚藍海岸（Côte d'Azur），在地中海划SUP。那裡的水十分美麗，溫暖宜人，非常適合SUP。

在英國，我喜歡在康沃爾（Cornwall）和斯旺奇（Swanage）附近的近海村莊划SUP，那些地方也非常美麗。儘管有時候可能也會有狂風暴雨，但若在風勢不太大的日子，你一定會很享受這趟旅程。

我還喜歡德國的湖泊，無論你是初次划SUP還是SUP高手，都非常適合。冰島以其冰川和火山湖而聞名，感受到海洋的原始自然和北極風景，十分難忘。

另外，挪威以其峽灣而令人驚嘆，你可以在這些巨大的山脈旁邊划SUP，感受到自己的渺小。最後，丹麥，我的出生地，擁有超過7,000公里的海岸線可以探索，我感到自己非常幸運。

在冬天時，你認為在地球南方有沒有地點適合划SUP？

南非是一個令人驚嘆的地方，擁有原始的風景和很多值得一看的地方。用SUP去遊歷最好不過，因為你可以站在板上，看到一切。特別是開普敦（Cape Town），那裡有很多海洋生物，真的非常正。

我也非常喜歡在澳洲悉尼周圍划SUP。你可以經過歌劇院，並在城市海灘之間划過，那裡充滿生氣，有很多派對和氣氛熱鬧。