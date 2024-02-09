「歡笑賀年，輕鬆迎新」- 2024年賀歲笑片推介
如果對於你來說新年看電影的目的是想要感受一下新年氣氛，輕輕鬆鬆笑笑完場，給腦袋休息一下，以下的介紹正合你心意。為你介紹兩套今年賀歲的熱門電影，一齊笑住過年啦！
飯戲攻心2 - 第一集為香港史上票房No.1喜劇
故事簡介：
《飯戲攻心》去年票房大收，成為香港史上票房No.1喜劇，編劇兼導演陳詠燊率領原班演員帶來了2024的第1賀歲囍事！故事講述婚姻是夢想，婚禮是硬仗，當大佬「行出去，去遠啲」之際，二佬同三佬竟然擇定吉日，連搞三場世紀婚宴，怎料婚宴發展出各種意料之外的場面......今次陣容強大，包括：鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文，魏浚笙、謝君豪、何啟華、胡楓、羅蘭以及米雪等。2024年農曆新年準時恭候，這將是一場喜上加喜、充滿笑料的飯局！
上映日期：2月9日
臨時劫案 - 睇到張海報都覺得好笑
故事簡介：
《臨時劫案》揪團搶劫，集結影帝、型男包括：郭富城、林家棟、任賢齊首度携手合作，由金像導演爾冬陞監製，麥啟光執導。故事講述了悍匪梅藍天（郭富城飾）策劃了一次名為「閃電械劫」的行動，意外地與正在籌劃搶劫買槍的兩名廢中慕容輝（任賢齊飾）和笠水（林家棟飾）相遇，引發驚心動魄又充滿笑料的追逐戰...
上映日期：2月8日
行年宵和檔主及入場人士一同感受熱鬧氣氛
想熱鬧就當然要去攤位多的年宵，以下是頭五個最多攤位的年宵市場資料，包括攤位數量、開放時間及最近的地鐵站出口。
1. 銅鑼灣 - 維多利亞公園 （設快餐攤位）
- 共377個攤位
- 港鐵站前往：天后站 A2 出口 / 銅鑼灣站 E 出口
- 開放時間：
- 2月4日至6日: 上午8時至凌晨12時
- 2月7日至8日: 上午8時至翌日凌晨3時
- 2月9日上午8時至 2月10日上午7時
2. 元朗 - 東頭工業區遊樂場 （設快餐攤位）
- 共150個攤位
- 港鐵站前往：朗屏站
- 開放時間：
- 2月4日至6日: 上午9時至凌晨12時
- 2月7日至8日: 上午9時至翌日凌晨3時
- 2月9日上午9時至 2月10日上午7時
3. 深水埗 - 花墟公園（設快餐攤位）
- 共129個攤位
- 港鐵站前往：旺角東站 D 出口 / 太子站 A 出口
- 開放時間：
- 2月4日至6日: 上午9時至凌晨12時
- 2月7日至8日: 上午9時至翌日凌晨3時
- 2月9日上午9時至 2月10日上午7時
4. 荃灣 - 沙咀道遊樂場
- 共116個攤位
- 港鐵站前往：荃灣站 / 荃灣西站
- 開放時間：
- 2月4日至6日: 上午9時至凌晨12時
- 2月7日至8日: 上午9時至翌日凌晨3時
- 2月9日上午9時至 2月10日上午7時
5. 葵青 - 葵涌運動場
- 共96個攤位
- 港鐵站前往：葵芳站 E 出口
- 開放時間：
- 2月4日至6日: 上午9時至晚上11時
- 2月7日: 上午9時至凌晨12時
- 2月8日: 上午9時至翌日凌晨1時
- 2月9日上午9時至 2月10日上午7時
出發前可在以下食物環境署的連結查看實時年宵市場的人流情況，而所有年宵市場資料亦可於此查詢：https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/lnyf2024/lnyf2024.html
Red Bull 龍年魚蝦蟹禮盒：歡笑中迎接新春能量
一大班朋友新年唔想出去同人逼，在家中歡聚，或和朋友暢飲再適合不過。而新年最受歡迎的遊戲之一必是魚蝦蟹。爲迎接龍年，Red Bull特意設計出一套醒神爽利的龍年限定魚蝦蟹禮盒，助力大家龍來運轉。一齊融入歡笑熱鬧之中。
魚蝦蟹圖紙的色彩特意選用了能量充沛紅色，更配以精緻典雅的銀色騰雲圖案。每一處細節均縈繞新年祥瑞之意，寄托龍年的美好祝福，描繪歡聚喜悅的動容。
有別於傳統紙製，悉心選用超細纖維布料，手感和質感大大提升，此外，圖案全部融入了Red Bull的特色，令人煥然一新和充滿能量。