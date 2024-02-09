「歡笑賀年，輕鬆迎新」- 2024年賀歲笑片推介

如果對於你來說新年看電影的目的是想要感受一下新年氣氛，輕輕鬆鬆笑笑完場，給腦袋休息一下，以下的介紹正合你心意。為你介紹兩套今年賀歲的熱門電影，一齊笑住過年啦！

香港電影 - 飯戲攻心2 © Facebook @飯戲攻心2 Table for Six 2 電影

飯戲攻心2 - 第一集為香港史上票房No.1喜劇

故事簡介：

《飯戲攻心》去年票房大收，成為香港史上票房No.1喜劇，編劇兼導演陳詠燊率領原班演員帶來了2024的第1賀歲囍事！故事講述婚姻是夢想，婚禮是硬仗，當大佬「行出去，去遠啲」之際，二佬同三佬竟然擇定吉日，連搞三場世紀婚宴，怎料婚宴發展出各種意料之外的場面......今次陣容強大，包括：鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文，魏浚笙、謝君豪、何啟華、胡楓、羅蘭以及米雪等。2024年農曆新年準時恭候，這將是一場喜上加喜、充滿笑料的飯局！

上映日期：2月9日

香港電影 - 臨時劫案 © Facebook @電影臨時劫案

臨時劫案 - 睇到張海報都覺得好笑

故事簡介：

《臨時劫案》揪團搶劫，集結影帝、型男包括：郭富城、林家棟、任賢齊首度携手合作，由金像導演爾冬陞監製，麥啟光執導。故事講述了悍匪梅藍天（郭富城飾）策劃了一次名為「閃電械劫」的行動，意外地與正在籌劃搶劫買槍的兩名廢中慕容輝（任賢齊飾）和笠水（林家棟飾）相遇，引發驚心動魄又充滿笑料的追逐戰...

上映日期：2月8日

行年宵和檔主及入場人士一同感受熱鬧氣氛

想熱鬧就當然要去攤位多的年宵，以下是頭五個最多攤位的年宵市場資料，包括攤位數量、開放時間及最近的地鐵站出口。

1. 銅鑼灣 - 維多利亞公園 （設快餐攤位）

共377個攤位

港鐵站前往：天后站 A2 出口 / 銅鑼灣站 E 出口

開放時間：

2月4日至6日: 上午8時至凌晨12時

2月7日至8日: 上午8時至翌日凌晨3時

2月9日上午8時至 2月10日上午7時

2. 元朗 - 東頭工業區遊樂場 （設快餐攤位）

共150個攤位

港鐵站前往：朗屏站

開放時間：

2月4日至6日: 上午9時至凌晨12時

2月7日至8日: 上午9時至翌日凌晨3時

2月9日上午9時至 2月10日上午7時

3. 深水埗 - 花墟公園（設快餐攤位）

共129個攤位

港鐵站前往：旺角東站 D 出口 / 太子站 A 出口

開放時間：

2月4日至6日: 上午9時至凌晨12時

2月7日至8日: 上午9時至翌日凌晨3時

2月9日上午9時至 2月10日上午7時

4. 荃灣 - 沙咀道遊樂場

共116個攤位

港鐵站前往：荃灣站 / 荃灣西站

開放時間：

2月4日至6日: 上午9時至凌晨12時

2月7日至8日: 上午9時至翌日凌晨3時

2月9日上午9時至 2月10日上午7時

5. 葵青 - 葵涌運動場

共96個攤位

港鐵站前往：葵芳站 E 出口

開放時間：

2月4日至6日: 上午9時至晚上11時

2月7日: 上午9時至凌晨12時

2月8日: 上午9時至翌日凌晨1時

2月9日上午9時至 2月10日上午7時

出發前可在以下食物環境署的連結查看實時年宵市場的人流情況，而所有年宵市場資料亦可於此查詢：https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/lnyf2024/lnyf2024.html

Red Bull 龍年魚蝦蟹禮盒：歡笑中迎接新春能量

2024龍年和家人朋友歡聚 - Red Bull 龍年魚蝦蟹禮盒 © Red Bull HK

一大班朋友新年唔想出去同人逼，在家中歡聚，或和朋友暢飲再適合不過。而新年最受歡迎的遊戲之一必是魚蝦蟹。爲迎接龍年，Red Bull特意設計出一套醒神爽利的龍年限定魚蝦蟹禮盒，助力大家龍來運轉。一齊融入歡笑熱鬧之中。

魚蝦蟹圖紙的色彩特意選用了能量充沛紅色，更配以精緻典雅的銀色騰雲圖案。每一處細節均縈繞新年祥瑞之意，寄托龍年的美好祝福，描繪歡聚喜悅的動容。

有別於傳統紙製，悉心選用超細纖維布料，手感和質感大大提升，此外，圖案全部融入了Red Bull的特色，令人煥然一新和充滿能量。