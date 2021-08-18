蘇皓兒參戰Red Bull Half Court 落力訓練：「唔想累隊友輸波！」

每個籃球迷都有和籃球的故事，Chloe說她在3、4年前開始接觸籃球，而之前是沒甚麼運動，也比較孤僻：「常常『摺』在家，當時我記得有個中學同學帶我出去做運動，之後我就發現原來團體運動是一件很開心的事，就這樣越來越喜歡打籃球。」當時Chloe的女子組合剛剛解散，正是個人的低潮期，「當時工作不多，算是低潮期，慶幸遇上籃球，因為做運動可以令人開心，忘記工作煩惱。而且亦是和朋友見面的好活動。打籃球都令自己變得比較外向，沒想過籃球帶到這樣多朋友給我，而且籃球亦帶來運動的刺激感，「說到其他運動，我也有行山，不過行山就享受寧靜，打籃球就激情一點，熱血一點，很不同。」