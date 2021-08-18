蘇皓兒參戰Red Bull Half Court 落力訓練：「唔想累隊友輸波！」

低潮期遇上籃球：「沒想過籃球帶到這樣多朋友給我。」
每個籃球迷都有和籃球的故事，Chloe說她在3、4年前開始接觸籃球，而之前是沒甚麼運動，也比較孤僻：「常常『摺』在家，當時我記得有個中學同學帶我出去做運動，之後我就發現原來團體運動是一件很開心的事，就這樣越來越喜歡打籃球。」當時Chloe的女子組合剛剛解散，正是個人的低潮期，「當時工作不多，算是低潮期，慶幸遇上籃球，因為做運動可以令人開心，忘記工作煩惱。而且亦是和朋友見面的好活動。打籃球都令自己變得比較外向，沒想過籃球帶到這樣多朋友給我，而且籃球亦帶來運動的刺激感，「說到其他運動，我也有行山，不過行山就享受寧靜，打籃球就激情一點，熱血一點，很不同。」
自稱Shooter 最想改善射姿
Chloe都會打街場，一星期和朋友會打兩三晚籃球，而起初學籃球推動自己訓練的動力是：「打街場時不想連累隊友輸波，所以就更比心機投入去練習。」說到自己擅長的位置，Chloe有點不好意思說：「自稱是Shooter。」即是得分王？「自稱得分王，哈哈。」現在Chloe主要練習射球，想改善射姿：「之前一直射波都不夠力，要用雙手射，不過因為一個契機，就是早前右手手掌傷了，所以開始練左手，覺得既然練左手，之後不如再改善射姿，嘗試用單手射波。而且最想學半場射波，有女生在半場都夠力射入，我覺得很有型，自己都希望做到。」Chloe說她常出沒的地點是九龍灣，說到喜歡的球場，「說到球場靚，一定係啟業，又有蓋，好好。」各位籃球迷想在球場遇到Chloe，要留意了。
最想和張家朗打籃球
一個金牌，令張家朗成為香港人的偶像，原來Chloe都一樣，問到最想和誰打籃球，她就說：「最想和張家朗一齊打吓波。」至於在場上最開心時刻：「當然是入波，每次比賽都很緊張，入波一刻最興奮。」而以前參加的大專School Tour都很難忘：「因為氣氛好好，就算是對方球隊的fans，見到我入波都會歡呼支持，很開心。」至於今次比賽的目標，正在努力特訓的Chloe說：「希望我和隊友可以表現得好一點，最重要打起來有隊型，唔好失禮。」