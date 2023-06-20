Chris Matthews，人稱「Lethal Shooter 致命射手」，他一生都在打籃球。他在新紀錄片《籃球人生：Lethal Shooter的崛起》中說：「籃球是我的所有，對我來說就像呼吸一樣重要。」

Chris Matthews在拍紀錄片《籃球人生：Lethal Shooter的崛起》 © Red Bull HK

在這部長達53分鐘的紀錄片中，觀眾將有機會了解到「Lethal Shooter 致命射手」的成長過程 — 從他的童年和大學時代，到他如何成為每個人都想要的射籃教練。「作為一名投手，你必須擁有獵豹的心態 — 隨時準備出擊」，Chris說:「你必須有耐性，要明白什麼時候是行動的時機。如果你不這樣做，你將失去得分的機會。」

01 如何得到「Lethal Shooter 致命射手」的稱號？

這個稱號是他的父親Jeffrey Winslow給他取的。Chris描述大概是在中學的時候，有一場比賽他打得相當瘋狂。他的爸爸就說：「那真是致命。」那時還沒有社交媒體，那是爸爸對Chris的稱呼。這個詞與暴力無關，而是顯示了與籃球、熱情和積極的能量。

02 「Lethal Shooter 致命射手」在哪裡長大？

Chris在Washington DC的第一街學會了打籃球。他說：「我爸爸曾經讓我在外面打籃球直到傍晚路燈亮起，大約五六歲的時候，我意識到「哇，籃球很型」。」

Chris明確表示在那裡長大並不容易，很容易會走入一些錯誤的方向，只要做了一個錯的決定，可能會死或者進監獄。每當他發現自己身處一些他知道不是最好的情況時，他總能聽到父親的聲音：「那不是你應該做的事情。」

「致命射手」正在 Los Angeles The DSTRKT 打籃球 © Red Bull HK

從小就開始打籃球，Chris從中得到了平靜。他說：「籃球讓我從所有負面事物中分心，我覺得如果不是籃球，我可能會陷入那些困難的生活。」父親也跟Chris說：「好！你可以去魯道夫打籃球，而不是在街上閒晃，你可以去練習你的球技」

03 「Lethal Shooter 致命射手」在哪所大學打籃球？

致命射手在兩所大學打過籃球，並打破了幾乎所有的投籃紀錄。

「所以，我想要在大舞台上打籃球。我真的很幸運，我收到了大約30間以上大學的邀請和獎學金，最後我選擇了華盛頓州立大學。因為Tony Bennett的體系 - 射三分球，這就是我想要做的，投三分球。」

即使沒有去過華盛頓州立大學，Chris仍然決定入學。在我和Tony通電話時，我跟他說：「這個地方會適合我，因為我可以盡可能地遠離Washington DC，這樣我才能專注。」

但Chris的大學一年級並沒有很順利。他說：「我沒有專心，我花了很多時間去參加派對，享受生活。我爸爸打電話給我，他問我為什麼投籃不如以前，然後我辯解說是教練不讓我上場。但原因其實是我在訓練中沒有展現出真正的實力。」

投籃教練 Chris Matthews（也被稱為「致命射手」） © Red Bull HK

Chris記得他在華盛頓州立大學的頭三年並不容易。他說:「由於Tony Bennett對我期望很高，我被逼得非常不舒服。他每天都在盯著我，從不放鬆」

他回憶道：「我們拼盡全力進入了NCAA錦標賽，我原本以為自己不會上場。所以在前一天晚上，我還跟朋友們出去玩得很開心。」但在比賽關鍵時刻，Tony說：「Chris，上場吧。」Chris續說：「我上場了，但我知道自己沒有準備好，感到很尷尬。我唯有回應Tony說：「下一場比賽我會準備好的，我會在比賽前一晚練習」因為Tony可能會在NCAA錦標賽第二輪對陣Vanderbilt時隨機叫我上場。當他叫我上場時，我開始命中投籃，令比賽變得激烈和緊湊。」

很快之後，Tony決定轉學。Chris說：「我覺得我可以打得更多。我想去一間規模較小的學校，不會有太多騷擾。所以我決定轉到聖波納文圖大學。再次，我去了一所較弱的學校，在Atlantic 10聯盟中位於最尾的位置。到了我的大學四年級，我們表現出色。是這五年來首次進入Atlantic 10聯盟。我在Atlantic 10中三分球得到排名第一，在全國排名第五。」

在聖波納文圖大學結束大學生涯後，Chris說：「我認為我做得很好了，最重要的是我成功畢業。在我來自的地方，很少有人上大學，更少有人畢業。」

04 「Lethal Shooter致命射手」有曾經打過職業籃球嗎？

「致命射手」Chris Matthews 正在投籃 © Red Bull HK 我在Atlantic 10聯盟排名第一，全國三分球排名前五，卻連一次NBA練習機會都沒有？ Chris Matthews

大學畢業後，Chris的目標是打職業籃球，他說：「每個人都夢想被NBA選中」。但對他來說並非如此。「我沒有被選中。我在Atlantic 10聯盟排名第一，全國三分球排名前五，卻連一次NBA練習機會都沒有？」

Chris的父親跟他分享了一些明智的話來鼓勵他。Chris爸爸說：「別為此擔心。你繼續努力，做你應該做的，一切都會好起來的。」

當Chris沒有進入NBA時，他卻找到了海外的職業生涯。

「我去了很多不同的訓練營展示我的球技有多好。很多人不知道其實我有膝蓋問題，我在高中時曾進行過一次手術，之後也進行了另一次膝蓋手術。在訓練營中，所有頂級的歐洲球隊都說：「嘿，你適合在我們歐洲發展，你有的東西完全是我們需要。」最後，我在法國簽了第一份合約，那可能是我一生人中賺過最多的錢，我決定去法國打球，並接受了這次手術。」

05 「Lethal Shooter 致命射手」曾經有那些傷患嗎？

Chris在高中時有膝蓋問題並進行過一次手術，但不幸的是傷患還沒有根治。

他回憶說：「那時在歐洲的訓練營非常嚴格。」他提到經常在泥土上跑步、負重跑上山，對他的膝蓋造成了負擔。「所以我的膝蓋在法國訓練營開始時開始不舒服，當球季開始時，情況變得更差。」，他坦白說：「所以我回家接受康復治療，早上起床後就看醫生，之後整天投籃，然後下午再看醫生。那時我回到那個真正的自己。」

Chris Matthews 上場打籃球時 © Red Bull HK

當Chris重新開始打籃球，並在DC的半職業球隊比賽時，他慢慢得到各界關注。他解釋說：「我去過NBA G聯盟，去過俄羅斯，去過中國，去過墨西哥，去過冰島，去過加拿大MBL，去過南美洲，但我再次受傷了。」

對他影響最大的一次傷患是在南美洲比賽時。Chris說：「我在玻利維亞比賽，海拔非常高，我的身體未能快速適應。在我撐著努力完成訓練後，第二天早上醒來，我突然感覺不到我的腿，我忍不住開始尖叫。他們把我送到醫院，進行各種檢查，然後他們發現我的肺部塌陷了。」

Chris說：「我在床上躺了一個半月。由於我當時在南美洲，沒有家人可以來探望，所以我一個人度過了這段時間。我開始意識到這可能是我職業生涯的尾聲，可能就此結束了。當我竭盡所能，但無論我去哪裡打球，總是發生一些事。就算我嘗試全力以赴，總是發生一些事。」

06 「Lethal Shooter 致命射手」是否只幫助職業球員訓練？

Chris不單訓練職業運動員。在這部紀錄片中，你可以看到他還與社區的成員和音樂家合作，包括Drake、Machine Gun Kelly和Red Hot Chili Peppers樂團的Flea。

Red Hot Chili Peppers樂團的Flea說：「他十分熱愛籃球。很多人在生活中沒有真正注意到細節、沒有用心去看待生活。但當你真正專注時，你就會有恆心堅持，這對成長很重要。我就是想要這種感覺，我喜歡和那些能夠激勵我並幫助我成長的人在一起。」