Maria Paula Quintero© Dean Treml/Red Bull Content Pool
懸崖高台跳水
懸崖跳水運動員Maria Paula：封城期亦不能鬆懈持續鍛鍊
疫情之下大家的生活習慣被迫改變，20歲的哥倫比亞懸崖跳水運動員Maria Paula Quintero分享了對封城、自由及健身的看法。
作者 Red Bull HK
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Red Bull Cliff Diving World Series

來自哥倫比亞的Maria Paula Quintero是Red Bull Cliff Diving World Series史上最年輕的得獎女跳水員，更於上個賽季佔了「永久參賽資格」一席位的最年輕跳水員。雖然今年跳水活動處於空白期，但她並沒有因而鬆懈。
強身健體是重要關鍵，包括在Wings for Life World Run跑了20公里路程，而Maria Paula也利用這段時間調節了精神和心理質素，從經驗中汲取重要的人生教訓，她在訪問中作出了分享。
在封城期間，你有從自己身上理解到甚麼嗎？或是這段期間汲取了任何人生教訓或經驗？
我理解到必須多多珍惜生活中真正重要的東西，這個期間很多人捱餓、沒有房子住、沒有家人，而我就擁有一切。另外，我亦學會珍惜每次跟家人和朋友的擁抱和親吻。
這個時期給予我們一個「大停頓」，令我用另一角度看待自己生活，理解擁有物質財富並不足夠，困難時期需要親人的支持，這個小東西（病毒）令我們明白到簡單平凡的東西有多重要。
有任何東西在你懂得珍惜之前，一直以為是理所當然的嗎？
自由！我們以前在優美環境之下做很多特別活動，不必擔心受感染、呼吸新鮮空氣、看到別人微笑、跳躍、奔跑、閒逛、娛樂……但現在當我們不能出門，就會開始珍惜自由。
在封城期間，有哪件事你從未停止做過，或想過放棄過？為什麼？
做運動！體力是其中一樣你最先失去的能力之一，而我失去得更快。我租了一些設備，而且沒有停止做體力訓練，保持美好身段。
一旦國家放寬限制，你第一樣要做的事是？
我會跟家人騎住單車環遊城市，並在河邊停下來休息，享受一下大自然，我很想念大自然。
你最想念的是甚麼，你可有機會再做多一次嗎？
我很想念在泳池進行訓練，從打筋斗開始、轉身及插水，我還沒有機會再做一次。我認為游泳池很快就會重新開放，這是我聽到的，希望。
Kolumbijka Maria Paula Quintero trenira kući za vrijeme lockdowna 2020.
Maria Paula je proteklih mjeseci održavala fizičku i mentalnu kondiciju
© Maria Paula Quintero
Skakači i skakačice na Starom mostu, za vrijeme prvog treninga na šestoj stanici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Mostaru (Bosna i Hercegovina), 22. augusta 2019.
Mariji Pauli (sasvim desno) ovog ljeta nedostaje cliff diving porodica
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
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