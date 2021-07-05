從極限運動攀上奧運　「三合一」攀石賽制考驗選手速度

2020年底，國際奧林匹克委員會決議，將滑板、衝浪、霹靂舞及競技攀岩列入奧運正式比賽項目中，其中在攀岩的部分，原本採取「三合一」的方式來舉辦，但在2022年的杭州亞運過後將改制，分為兩個項目獨立比賽。

不熟悉攀岩的朋友，可能對於「三合一」的比賽方式都很陌生，簡單來說，運動攀登賽事分為速度攀登、抱石及先鋒三個項目，個別選手將獨立完成三個項目的綜合賽。

在速度攀登的項目中，選手必須用最快的速度，從底部爬到最高點並按下感應器，是一項倚賴速度且相當刺激的比賽，也算是最淺顯易懂的。

速度攀登 © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

再來是抱石的部分，選手必須在四分鐘內，以完成攀石次數及獲得的紅利點次數來計分，嘗試的次數越少分數越好。

像是日本攀岩好手原田海，主要就是參與抱石項目，青少年時期就曾拿過亞洲冠軍，2018年的世界攀岩錦標賽，他更是一舉奪得金牌。

最後則是先鋒，六分鐘內選手僅有一次攀登機會，賽前會有一段路線觀察時間，一旦在比賽中墜落或者六分鐘時間到，那就算失敗了，也是難度相當高的一個項目。

選手有6分鐘時間完成賽事。 © Krystle Wright

除了被拿來當作賽事進行的運動攀登以外，攀岩還有另一種方式，屬於傳統攀登。

而傳統攀登又分為單繩距及多繩距，前者是在一條攀登繩的長度下完成路線攀登並垂降回地面。

攀岩運動近年不再只是極限運動的一種。 © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

後者則是必須先行攀登到一個高度或地點架設確保站，隨後確保跟攀者到確保站，並重複此步驟向上爬，難度更甚單繩距。

有著「歐洲最高煙囪」稱號的特爾伯夫列發電廠，在停止營運後，被國際運動攀岩總會設計為人工攀登路線，就是屬於傳統攀登裡面的多繩距攀登。

這項被譽為「史上最高難度」的挑戰，最終是被兩位世界頂尖的攀岩選手給征服，耗時7小時又32分鐘，來自斯洛維尼亞的Janja Garnbret與Domen Skofic齊心完成了所有的繩距，順利攀上煙囪的頂峰。

驚人的是，這僅僅是Garnbret生涯首次嘗試進行多繩距攀登，過往他在運動攀登的賽事累積多項成就，包括被斯洛維尼亞選為年度最佳運動員還獲得了國際傑出成就獎，並在2019年賽季連續拿下六站抱石賽冠軍，更是前無古人、後無來者。

《360 Ascent》：世界最大規模人造攀岩路線挑戰

近年來伴隨室內攀岩館的興起，攀岩的熱潮逐漸從極限運動的愛好者普及到一般人的生活之中，台灣也有越來越多人接觸這項運動。

如果疫情能受到控制，那我們將可以在今年看到攀岩選手正式在奧運殿堂登場，屆時勢必也能更提升國際間對攀岩運動的關注度。