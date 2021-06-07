懸崖跳水運動員的取捨︰究竟追求難度定係一致性！

難度抑或是一致性：這是每個懸崖跳水員都會考慮大難題。對部分人來說，可以靠穩陣的「簡單」跳水花式得到可靠分數及可觀結果來打造成功的跳水生涯；對於其他人來說，這絕對不夠，要用更高難度的高分跳水來推動自己達至頂峰。但這是一場賭博，如果成功，可以帶來豐厚回報，但如果失敗，你就會排在最後。

來自墨西哥的Jonathan Paredes和來自俄羅斯Artem Silchenko的運動員分享了選擇高難度跳水的得益和陷阱。Jonathan Paredes多年來一直以簡單跳水而聞名，但從未達到頂峰位置，直到2017年他挑戰了高難度而奪得冠軍。至於前世界系列賽冠軍得主Artem Silchenko於2016年完成了令其成名的高難度賽事後，即便在意大利取得勝利，卻最終失去了巡迴賽中的永久位置。

哥倫比亞傳奇人物Orlando Duque因為目前受傷而無法參加瑞士錫西孔的比賽，但在瑞士進行第一次訓練課時，他直接向潛水員提出了幾個問題。

Duque：Steve，難度系數或一致性，你有何想法？

Steven LoBue︰這一直是個難題！每項運動入面，技術及風格總跟難易程度有關。看看歷史及過往勝出的人，總結在一致性上。這是後退一步的想法－從Jonny Paredes上所學懂的課題，當信心到達一定水平，你可以隨心所欲增加東西。

Duque：你認為已經到了最高難度和一致性的地步嗎？

LoBue︰這就是Gary Hunt稱霸很久的原因，他不單完成最高難度跳水，更以完美的姿態完成動作。現時很多人都這樣做，Jonny也在花式上花更多心思-他在那完成了triple。

Duque: Jonny，你如何兼顧高難度同一致性？

Jonathan Paredes：我覺得一切都在你的腦海入面。在你跳水之前，不論是高難度跳水或輕鬆跳水，只要你集中精神在想做的事，就可以做到一個好的跳水動作，同時亦兼顧到一致性。

Orlando Duque (lijevo) u ulozi novinara u Švicarskoj © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Duque：Jess，你在比賽上如何做齊一致性和高難度兩點？

Jessica Macaulay：我覺得可以選擇一個突破個人極限的難度，但同時不能太大，以免不一致。

Duque：見到現時一眾女跳水員的表現，你認為自己需要高難道及更好的跳水嗎？

Macaulay：絕對是這樣，要登上領獎台就需要高難度及一致性。

Duque：你有覺得自己將這項運動推到現有位置嗎？多年來都甚有難度，主要是一致性、技術及俐落跳水，但你出現之後就將它變成高難度跳水，同時也有一致性。

Hunt：當然，如果帶頭的人以難度高的動作應戰，就會產生很大變化，其他人要完成的話，唯一方法就是跟隨。然而，主要原因是我們有穩定的賽季，許多跳水員可以連續參賽。完成前幾場賽事後，跳水員們適應了高度，信心就會隨之上升。當你看到其他人在進行高難度跳水時，他就會意識到可能性是甚麼，這很有幫助。

Gary Hunt se oporavio od nedavne mentalne blokade © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Duque：Adriana，在女跳水員項目中，你正在做最高難度的跳水，你是如果成功做到的？

Adriana Jimenez：我的秘訣是做大量練習及在腦海中演練，學習跳水的節奏及理解自己的視線等等。

Adriana Jimenez skače s platforme za žene, 21 metar iznad Lucernskog jezera © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Duque: 你認為自己找到公式了嗎？

Iffland：我認為我找到了。我必須在第一個賽季中很快地學好它，我曾經參加過一場很糟糕的比賽而讓我清醒過來。只要在比賽中不要驚慌，按照我所知及試圖忘記評委的存在來進行跳水。