香港機迷有情懷 18歲女成南非首位「跳舞機」電競女選手

Malikhoa Shikwane進入電競之門，在2019年一個在非洲舉行的VS Gaming Masters Stage及Comic Con Africa《Dota 2》、《CSGO》比賽。當時16歲的她膽粗粗去接觸相關工作人員，提到南非沒有任何聚焦在Dance esports上。原來當年在南非已經有跳舞電競組織。而現在，Malikhoa Shikwane就成為了電競選手，還不時在YouTube分享練習、比賽影片，更成立了Simply African Evolved 1949這個發展及支持非洲跳舞遊戲電競的組織。

Malikhoa Shikwane進入電競之門，在2019年一個在非洲舉行的VS Gaming Masters Stage及Comic Con Africa《Dota 2》、《CSGO》比賽。當時16歲的她膽粗粗去接觸相關工作人員，提到南非沒有任何聚焦在Dance esports上。原來當年在南非已經有跳舞電競組織。而現在，Malikhoa Shikwane就成為了電競選手，還不時在YouTube分享練習、比賽影片，更成立了Simply African Evolved 1949這個發展及支持非洲跳舞遊戲電競的組織。

Malikhoa Shikwane進入電競之門，在2019年一個在非洲舉行的VS Gaming Masters Stage及Comic Con Africa《Dota 2》、《CSGO》比賽。當時16歲的她膽粗粗去接觸相關工作人員，提到南非沒有任何聚焦在Dance esports上。原來當年在南非已經有跳舞電競組織。而現在，Malikhoa Shikwane就成為了電競選手，還不時在YouTube分享練習、比賽影片，更成立了Simply African Evolved 1949這個發展及支持非洲跳舞遊戲電競的組織。