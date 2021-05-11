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香港機迷有情懷 18歲女成南非首位「跳舞機」電競女選手
「Aiyaiyai~I'm your little butterfly......」有一定機齡，曾經去過香港全盛時期遊戲機中心的機迷，未玩過都應該看過別人玩「跳舞機」《Dance. Dance. Revolution》，更應該聽過當年爆紅的跳舞機歌曲〈Butterfly〉。原來，跳舞遊戲、「跳舞機」現在還是電競項目。
這裏還有一位18歲南非女生，成為了最年輕兼首位非洲人參戰國際級跳舞遊戲電競比賽，名為Malikhoa Shikwane。
Malikhoa Shikwane進入電競之門，在2019年一個在非洲舉行的VS Gaming Masters Stage及Comic Con Africa《Dota 2》、《CSGO》比賽。當時16歲的她膽粗粗去接觸相關工作人員，提到南非沒有任何聚焦在Dance esports上。原來當年在南非已經有跳舞電競組織。而現在，Malikhoa Shikwane就成為了電競選手，還不時在YouTube分享練習、比賽影片，更成立了Simply African Evolved 1949這個發展及支持非洲跳舞遊戲電競的組織。
衝出南非 Girlspocalypse決賽奪亞軍
Malikhoa早在5歲時已經發現自己喜歡上跳舞遊戲，當年她去到家附近、Rustenburg商場The Waterfall Mall的一間遊戲機中心，在那些地台上的剪嘴跳過之後，就成為連繫跳舞遊戲的開端。在2019年，她參加了Girlspocalypse這個國際級比賽，而玩的就是跳舞機《In The Groove》。為期兩個半月的外圍賽，參賽者需要上載自己的分數以及跳舞影片。比賽集中於技術型玩法，分為三個部門：Stamina、Speed及Timing。而Malikhoa要和來自美國、法國、俄羅斯、土耳其、澳洲、瑞典、意大利、智利及英國的參賽者對決，最後12位出線參賽者在2019年8月於巴黎的決賽現場比拼。而這位年輕的南非女生就成功進入決戰，並以第二名完成賽事。她是賽事首位非洲參賽者之餘，同時是最年輕的參賽者進入決賽。最後她在Stamina、Speed部門得到第二名，而在Timing部門則得到第三名。
非洲電競新一頁 協助機迷登上舞台
這個時候Malikhoa想到的，除了是自己要繼續在舞台上努力，參與更多國際性賽事之餘，亦要為她的家鄉出力，於是成立了Simply African Evolved 1949，去協助非洲跳舞遊戲機迷及電競選手如何提升訓練效果，為他們設定裝備去訓練，當然她亦有分享自己的遊戲心得。
過去10年她為了達成以首位非洲選手參加「Dance-Dance Revoltuion》Konami’s Arcade Championship賽事的夢想，而現在她對跳舞遊戲的熱誠，亦伸延至未來。她說：「我想可以影響更多非洲機迷在跳舞遊戲領域中有大成就，將非洲人的多樣性、創意、活力各方面在文化藝術、運動、電競活動中展現出來。我覺得我們寫下前所未見的故事新一頁。我不是覺得只有我的熱誠就可以影響大家，我只是相信非洲的未來，而跳舞遊戲亦可以得到更多人關注，令他們知道跳舞遊戲並非只是舞台上的幾個箭嘴。