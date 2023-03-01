Skeme Richards poses for a portrait at Freestyle Session World Finals at San Diego, California, USA on November 24, 2019.
© Carlo Cruz/Red Bull Content Pool
Breaking

DJ Skeme Richards 細說舞者跳好Breaking的根本 | 是對音樂的感受及文化的了解

DJ Skeme Richards 有著超過四十年的音樂和DJing經驗，是國際知名的DJ，亦在許多大型Breaking 活動打過碟。他會和大家分享音樂在Breaking當中的重要性以及成功舞者的根本。
作者 Red Bull HK
4 min read發佈於

Part of this story

Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

38 Tour Stops
查看活動行事曆
DJ是breaking的重要元素、拍檔及基礎。作為經驗豐富的打碟專家，Skeme Richards可能比任何人都更了解這一點。他在家鄉費城的嘻哈文化中長大，自1981年以來已為breaking圈注入許多音樂，包括Budos Band的《Up from the South》。
Richards 參與世界各地許多重要的比賽，包括荷蘭的Notorious IBE festival、英國BBoy Championships和芬蘭的Flow Mo Anniversary。他也是2022年Red Bull BC One World Final世界總決賽令全場氣氛高漲的賽事DJ。另外，去年他成為費城新塗鴉壁畫的一部分而永垂不朽，這幅塗鴉是向這座城市的嘻哈文化致敬。可見他在這圈子的地位。
他的使命是透過他的音樂教育聽眾及令大家了解嘻哈文化，我們請了Richards來解釋每一位b-girl和b-boy如何可以和音樂融為一體。
Skeme Richards of the USA conducts a Techniques DJ workshop during the Red Bull BC One Camp, prior to the World Final, at Capitale in New York, USA on November 11, 2022.

Skeme Richards shares his knowledge at a DJ workshop

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

對舞者來說節奏中的第一拍為何那麼重要？

Skeme Richards: 第一拍是所有節奏的基礎和開始，亦這是鼓手或DJ 放入間隔和節拍的時機。也就在那一刻，舞者會開始下地板跳舞，這樣他們便可依循歌曲的拍子完成整段音樂。一般由第一拍開始，到第四拍結束一段。

為什麼DJ會在歌曲中特定的一部分捽碟 (Scratch)？

DJ利用捽碟的技巧製造不同的音樂模式，在音樂中展現個人風格，這也可以讓舞者知道DJ當下想如何處理音樂的節奏。舞者可以靠聽到DJ捽碟的特定聲音，跟著那聲音完結後進場跳舞。然而身為一位DJ，你會希望將音樂呈現得更有節奏感，但你不會想將音樂弄得太技巧化去蓋過舞者的表現而失去平衡。

你認為跟得上拍子和擁有節奏感之間有甚麼不同嗎？

當然不同。如果你有節奏感，你會聽到號和鋼琴的獨奏。我相信每個人都可以隨樂起舞，你能夠跟著自己的節奏跳舞固然很好，但如果你能真正隨著鋼琴或是號聲一起搖擺，並且可以在輕鬆跟上拍子，那就是節奏感。單單能夠跟上拍子不算是有節奏感，因為感覺就像是用BPMs計算到什麼時候號聲應該進來，這和前面所說的是完全兩種不同的層次。

Skeme Richards of the USA conducts a Techniques DJ workshop during the Red Bull BC One Camp, prior to the World Final, at Capitale in New York, USA on November 11, 2022.

Knowing your music is the key

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

要真正了解及認識音樂，你認為還有甚麼重點是breaker必須知道的？

擁有和理解節奏是最重要的。然後需要知道如何駕馭節奏，當我們都能夠跟上拍子享受跳舞時，更多的是你能夠感受到音樂深層的律動嗎？了解像James Brown的音樂人也很重要，而現在有很多放克樂團出很多好音樂。

並非所有事情都是一場比賽，更重要的是你要學會放下思想，用心感受和享受音樂，沉浸其中。另外，我認為最重要的事情是走出你的舒適圈，不要每天只聽breaking音樂，聽一下80年代RnB經典之類的音樂，感受當中的靈魂。聽聽爵士樂，感受那些歌曲中的搖擺。聽其他音樂會讓你成為更好的breaker。

如果breaker想加深對音樂的理解以及了解如何跳舞，你認為哪種類型最適合？

一定是放克 (Funk)！他是所有一切的基石。James Brown就是b-boy的始祖。我知道很多90年代的breakers 都喜歡跟著嘻哈跳舞，因為這對他們來說很復古及懷念的感覺，但這種音樂的基礎都是James Brown。如果你能跳breaking跳得像他唱歌那樣，那你就跳對了。

另外，更多的是和文化有關。這是來自黑人文化，你必須了解音樂和文化的連結性，沒有這樣的連結，你只是在做動作而已。而如果你只是在跟著James Brown、the Incredible Bongo Band和Rakim的路線去跳舞，而沒有用心感受及了解文化背後，你亦不是真正在了解他們的音樂。

你建議breaker如何與音樂建立文化連結？

你必須回去了解60和70年代在美國和英國當時黑人的掙扎，並且了解人權時代發生了甚麼事。因為最好的音樂是來自社會和政治壓迫時期。 當時的人們只有音樂，他們的掙扎和痛苦從內心湧出，帶進樂器，融入唱片裡面。

這是為什麼James Brown說 “我身為黑人是我的驕傲。" 這不是造作的說話，而是他的社會宣示。你必須要去研究人和歷史才可了解音樂和文化。

現在在嘻哈裡不再有師徒關係，但其實這是需要的，因為應該要由前輩去傳授和傳承這樣的文化性連結。

DJ Skeme Richards performs during the Red Bull BC One Camp USA in Houston on May 19th, 2019.

That's how Skeme looks like when the crowd appreciates a track

© Little Shao/Red Bull Content Pool

對DJing有興趣的人，你認為有哪三大技巧是他們必須練習的？

第一是節奏，節奏感是普羅大眾都應該擁有的技能。

第二是技巧上的訓練。技巧有助觀眾去分辨不同的DJ。無論是你剪接的方式，捽碟的方式，或是你混音的方式。那些都是你獨有的風格。

第三是你整體的能力和對此技藝的理解。我們看到同樣的事情不代表都有一樣的感受，所以理解是你對所見的詮釋。例如，你理解鼓手演奏的方式就是你應該演出的方式。身為一名DJ，我像鼓手或號手一樣演奏，因為我想像音樂家一樣演奏。

Part of this story

Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

38 Tour Stops
查看活動行事曆
Breaking
Dance