DJ Skeme Richards 細說舞者跳好Breaking的根本 | 是對音樂的感受及文化的了解
對舞者來說節奏中的第一拍為何那麼重要？
第一拍是所有節奏的基礎和開始，亦這是鼓手或DJ 放入間隔和節拍的時機。也就在那一刻，舞者會開始下地板跳舞，這樣他們便可依循歌曲的拍子完成整段音樂。一般由第一拍開始，到第四拍結束一段。
為什麼DJ會在歌曲中特定的一部分捽碟 (Scratch)？
DJ利用捽碟的技巧製造不同的音樂模式，在音樂中展現個人風格，這也可以讓舞者知道DJ當下想如何處理音樂的節奏。舞者可以靠聽到DJ捽碟的特定聲音，跟著那聲音完結後進場跳舞。然而身為一位DJ，你會希望將音樂呈現得更有節奏感，但你不會想將音樂弄得太技巧化去蓋過舞者的表現而失去平衡。
你認為跟得上拍子和擁有節奏感之間有甚麼不同嗎？
當然不同。如果你有節奏感，你會聽到號和鋼琴的獨奏。我相信每個人都可以隨樂起舞，你能夠跟著自己的節奏跳舞固然很好，但如果你能真正隨著鋼琴或是號聲一起搖擺，並且可以在輕鬆跟上拍子，那就是節奏感。單單能夠跟上拍子不算是有節奏感，因為感覺就像是用BPMs計算到什麼時候號聲應該進來，這和前面所說的是完全兩種不同的層次。
要真正了解及認識音樂，你認為還有甚麼重點是breaker必須知道的？
擁有和理解節奏是最重要的。然後需要知道如何駕馭節奏，當我們都能夠跟上拍子享受跳舞時，更多的是你能夠感受到音樂深層的律動嗎？了解像James Brown的音樂人也很重要，而現在有很多放克樂團出很多好音樂。
並非所有事情都是一場比賽，更重要的是你要學會放下思想，用心感受和享受音樂，沉浸其中。另外，我認為最重要的事情是走出你的舒適圈，不要每天只聽breaking音樂，聽一下80年代RnB經典之類的音樂，感受當中的靈魂。聽聽爵士樂，感受那些歌曲中的搖擺。聽其他音樂會讓你成為更好的breaker。
如果breaker想加深對音樂的理解以及了解如何跳舞，你認為哪種類型最適合？
一定是放克 (Funk)！他是所有一切的基石。James Brown就是b-boy的始祖。我知道很多90年代的breakers 都喜歡跟著嘻哈跳舞，因為這對他們來說很復古及懷念的感覺，但這種音樂的基礎都是James Brown。如果你能跳breaking跳得像他唱歌那樣，那你就跳對了。
另外，更多的是和文化有關。這是來自黑人文化，你必須了解音樂和文化的連結性，沒有這樣的連結，你只是在做動作而已。而如果你只是在跟著James Brown、the Incredible Bongo Band和Rakim的路線去跳舞，而沒有用心感受及了解文化背後，你亦不是真正在了解他們的音樂。
你建議breaker如何與音樂建立文化連結？
你必須回去了解60和70年代在美國和英國當時黑人的掙扎，並且了解人權時代發生了甚麼事。因為最好的音樂是來自社會和政治壓迫時期。 當時的人們只有音樂，他們的掙扎和痛苦從內心湧出，帶進樂器，融入唱片裡面。
這是為什麼James Brown說 “我身為黑人是我的驕傲。" 這不是造作的說話，而是他的社會宣示。你必須要去研究人和歷史才可了解音樂和文化。
現在在嘻哈裡不再有師徒關係，但其實這是需要的，因為應該要由前輩去傳授和傳承這樣的文化性連結。
對DJing有興趣的人，你認為有哪三大技巧是他們必須練習的？
第一是節奏，節奏感是普羅大眾都應該擁有的技能。
第二是技巧上的訓練。技巧有助觀眾去分辨不同的DJ。無論是你剪接的方式，捽碟的方式，或是你混音的方式。那些都是你獨有的風格。
第三是你整體的能力和對此技藝的理解。我們看到同樣的事情不代表都有一樣的感受，所以理解是你對所見的詮釋。例如，你理解鼓手演奏的方式就是你應該演出的方式。身為一名DJ，我像鼓手或號手一樣演奏，因為我想像音樂家一樣演奏。