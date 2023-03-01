Richards 參與世界各地許多重要的比賽，包括荷蘭的Notorious IBE festival、英國BBoy Championships和芬蘭的Flow Mo Anniversary。他也是

令全場氣氛高漲的賽事DJ。另外，去年他成為費城新塗鴉壁畫的一部分而永垂不朽，這幅塗鴉是向這座城市的嘻哈文化致敬。可見他在這圈子的地位。