首名「90後」大滿貫得主乘勇追擊強戰法網 新科美網冠軍Dominic Thiem鮮為人知的十件事

世界排名第3位的Dominic Thiem過去3次打入大滿貫決賽皆鎩羽而歸，今次在美網決戰Alexander Zverev亦險遇滑鐵盧，開局失利下先輸兩盤2-6、4-6，但他在關鍵時刻回勇，絕地反擊，最終連扳三城6-4、6-3、7-6（8-6）奠勝，打破男網「三巨頭」壟斷，成為首位「90後」大滿貫男單王者。

世界排名第3位的Dominic Thiem © Red Bull HK

27歲的Dominic Thiem賽後分享道：「我跟Zverev早於2014年便認識，當時大家都在世界排名100位左右，而且很快就建立良好的友誼；及至2016年，我意識到彼此會再度展開激烈的爭奪，今次更攜手來到這裡，實在妙不可言。我希望今天能夠有兩位勝利者，因為我們都實至名歸。」

Dominic Thiem成為史上第5位在大滿貫決賽落後兩盤下逆轉封王的冠軍得主後，下一目標直指9月27至10月11日舉行的法國網球公開賽。Thiem於2018及2019年決賽均向Rafael Nadal稱臣，屈居亞軍，今年捲土重來，再次挑戰「泥地王」霸權，冀破宿命登上王座。

Dominic Thiem的下一目標直指9月27至10月11日舉行的法國網球公開賽 © Red Bull HK

關於Dominic Thiem的十件事：

1．第一個夢想──贏取Kitzbühel站冠軍

Kitzbühel站是Dominic Thiem小時候參加的巡迴賽事之一，故此他一直希望在這個接近自己故鄉的城市裡捧盃。2019年當Dominic Thiem如願摘冠後直言是︰「實現了兒時夢想，這是我職業生涯至今最美妙的經歷之一，感覺難以置信。」上年他亦在維也納上演的Erste Bank Open贏得冠軍，達成了另一個在故鄉奪標的願望。

2．車路士忠實球迷 家鄉成立足球隊

作為車路士的忠實球迷，Dominic Thiem無論身在何處，總會在比賽和訓練之間抽空透過電視直播觀看愛隊的英超及歐洲賽事。與此同時，熱愛足球的他，多年前與好友在奧地利成立一支名為TFC Matzendorf的足球隊。

3．配戴手鐲支持清潔海洋行動

Dominic Thiem在網上無意發現一個名為4Ocean的組織。4Ocean自2017年成立以來已清理海洋數百萬磅的塑料和垃圾，Thiem購買了他們出品的手鐲，並戴著來比賽，之後雙方取得聯繫。Thiem現正積極協助4Ocean推廣清潔海洋行動。

4．12歲前從沒打過單手反拍

單手反拍是Dominic Thiem的招牌動作之一，但其實在12歲之前，他都是用雙手反拍打球，直至其教練要求他改練單手反拍，自此就成了Dominic Thiem的絕技。

Dominic Thiem是首位「90後」大滿貫男單王者 © Red Bull HK

5．首奪ATP巡迴賽冠軍 手下敗將變教練

Dominic Thiem 2011年在ATP巡迴賽維也納站取得突破，決賽以6-2、6-3擊敗44歲的「奧地利網球傳奇」Thomas Muster，奪得首冠。Dominic Thiem後來邀得Thomas Muster加入自己的教練團隊，不過兩人只合作短暫時間便分道揚鑣。

6．擁有自己的網球巡迴賽──Red Bull Thiem, Set and Match

Red Bull Thiem, Set and Match開放予男、女子球手參加，2020年在奧地利舉辦6站比賽，採7局4勝單盤賽制（戰至3-3將以tie-break決勝）。獲勝者可接受Dominic Thiem的特別培訓。

Dominic Thiem的成功秘訣不僅是他的網球能力，還在於他擁有最佳的體能狀態 © Red Bull HK

7．支持費達拿、拿度轉型為星級教練

近年來不少網壇名宿包括Boris Becker、Ivan Lendl、Andre Agassi、Stefan Edberg、Goran Ivanisevic均嘗試轉型擔任教練。Dominic Thiem深信Roger Federer（費達拿）和Rafael Nadal（拿度）都會仿效這樣的轉變：「他們對網球有很深入的暸解，很有可能成為最捧的教練。」

Thiem現正積極協助4Ocean推廣清潔海洋行動 © Red Bull HK

8．早期訓練程序的傳說

Dominic Thiem的成功秘訣不僅是他的網球能力，還在於他擁有最佳的體能狀態。一直以來都有這樣的傳說──Dominic Thiem會背著樹幹訓練、在樹林裡夜跑、在冷河裡游泳。事實上，這些都是「神話」，但他確實在邁阿密進行非常嚴格的季前集訓。

9．費達拿是Dominic Thiem說話口音的頭號粉絲

座擁20項大滿貫的Roger Federe（費達拿）公開承認自己非常喜歡Dominic Thiem的口音，經常被它逗樂。費達拿說：「不管他說的是德語還是英語，都是有趣的口音。」

10．倘能主宰網球規則將提出重大改革