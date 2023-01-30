DRX：奪得英雄聯盟LOL冠軍

多年來，英雄聯盟韓國冠軍聯賽中，有很多強隊出現。但在2022年，T1表現亮麗，看似沒有其他電競戰隊能超越他們。 回顧LCK春季賽，很難想像DRX會成為英雄聯盟世界冠軍的有力候選人，但他們出人意料的成績讓他們的故事成為其中一個電競年度最激動人心的故事。

帶著煥然一新的陣容進入 2022 年的第一個國內賽季，沒有人能確定DRX將會以怎樣的狀態呈現於大家眼前。粉絲們當然希望輔助選手趙乾熙BeryL從 DWG KIA 轉會後能帶來幫助，但大多數人的目光都緊緊盯著新加入的下路選手金赫奎Deft以在春季發揮最大的影響。

起初，DRX似乎不在狀態，因為他們輸掉了首兩場週末的比賽，但在第 2 週，憑著戰勝 Kwangdong Freecs讓他們開始挽回局勢。 最終DRX 獲得第四名，可惜不敵 KDF 在八強被迅速淘汰出局。

DRX 在2022年國內賽不在狀態，但最後卻創造了傳奇 © LCK / Riot Games

對於 DRX 來說，夏季開局帶來了希望，因為他們在前兩周保持不敗紀錄。但這種連勝在第 3 週被 ⁠Liiv SANDBOX 和 T1 打斷。這第二個國內賽季對 DRX 來說更加艱辛，因為他們獲得第六名，以 9-9 勉強擠進季後賽。 隨後 DRX 再次在八強中被 SANDBOX 淘汰出局。

世界賽的機會

在令人失望的夏季季後賽結束後，DRX 獲得了最後一次機會，通過 LCK 地區決賽來挽回他們的成績。 這場將會確定第三和第四支可以晉級世界賽的韓國電競戰隊，DRX 正正需要這個難得的機會爭取一席位。 DRX 成功兩次擊敗 Liiv SANDBOX 確保了他們在國際錦標賽中的位置。

Deft 在比賽中發揮了重要作用 © LCK / Riot Games

成為世界級

正如大多數聯盟粉絲已經知道接下來發生的事情將被寫入電競歷史。 作為地區排名不高的種子隊，DRX 進入比賽的可能性的確較微，因為他們首先需要在初賽階段奮力拼搏，脫穎而出，然後才能在錦標賽中展示自己的實力。

DRX 在墨西哥城開始他們的世界之旅，首先在 B組擊敗了五個對手，包括Royal Never Give Up、MAD Lions 和Saigon Buffalo等。他們以 5-0 高居 B 組榜首，並晉級賽事。

灰姑娘的故事繼續在小組賽階段上演，DRX 繼續展示他們的能力。Deft 在與 Top Esports 的比賽中大放異彩，而中路選手金建佑 Zeka與 GAM 比賽中也備受矚目，表現十分出色。 雖然曾敗給Top Esports 和歐洲種子 Rogue，但也無阻 DRX 勇往直前的精神，最後在加時決勝局中戰勝 Rogue，DRX以 C 組第一名進入淘汰賽。

在 2022 年世界總決賽上的Deft 和 Faker © Lance Skundrich / Riot Games

DRX 在八強中繼續創造奇蹟，與中國的 EDward Gaming 進行了激烈的五場比賽，DRX 以驚人的逆轉擊敗對手，確保在四強中與同為 LCK 戰隊的 Gen.G 相遇。在四場緊張的比賽中，DRX 擊敗了 Gen.G，戰勝了 LCK 的第一種子。 現在舞台已經為一場幾乎沒人預料到的總決賽做好了準備——DRX vs T1。

T1 在整個錦標賽中的完美表現更反映了 DRX 不太可能進入決賽。T1的李相赫Faker 和 Deft都曾就讀於韓國麻浦高中，他們將在LoL 的最大舞台上相遇，進行一場世紀決賽。 隨著 Faker 接近他職業生涯的尾聲，他當然希望獲得第四個世界賽冠軍，完滿畫上職業生涯的句號，而 Deft 亦希望在服兵役之前，嬴取他的第一個世界賽冠軍。

雖然 DRX 在首場比賽中奪得了 First Blood，但 T1 以有條理的計劃及完美的團體配合，贏得了第一場比賽。在第 2 場比賽中，DRX進行反擊，對 Faker 施壓，並令 T1 在團戰時退無可退，DRX 取得了勝利。

T1 在第 3 場比賽中率先取得了賽點，但在第 4 場比賽中，DRX追回一場，導致出現平分局面，並令比賽非常戲劇性地打到最後一場。 在第5場比賽的大部分時間裡，Faker 跟 Deft 一直保持平穩的狀態，直到 DRX 在 40 分鐘突圍，殺死了遠古巨龍並獲得了衝擊 T1 基地所需的爆發傷害力量。

DRX 的傳奇將被寫入電競歷史 © Lance Skundrich/Riot Games

儘管困難重重， DRX 還是創造了傳奇。 在國內表現平平，卻在國際舞台上名列前茅，成為第一支從入圍賽中舉起世界冠軍獎杯的隊伍。 對於 Deft 來說，這個世界冠軍來得正是時候，成為一路走來努力的見證。隨著 2023 年到來，全世界的目光都將集中在 DRX 未來的發展。