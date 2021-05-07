睇IG都溫到書？ DES高材生社交平台分享考試心得助同路人

今年DSE已經開始，同學們要盡最後努力衝刺。來到這個時候，可以做的有幾多？2019年DSE探花Jasmine當年考完DSE便創立了DSEHIGHBANANA這個IG專頁，分享溫習、考試心得，她說來到現在最重要是重溫自己溫習過的，記著自己不要重覆犯答錯過的題目，去到試場，應該放鬆一點，最重要是：不要怯！

本來為賣二手書 最後成分享「高招」平台

本來為賣二手書 最後成分享「高招」平台 © RED BULL

DSEHIGHBANANA是一個學術分享平台，Jasmine以過來人身份分享讀書心得及各科實用貼士，亦有推出精讀筆記。名字由來就是High banana直譯成「高蕉」，取其同音變「高招」。Jasmine是2019年DSE探花，Best 5 35，喺中文、英文、中史、History、Econ都取得5**的成績，其中英文更取得Straight 5**，Econ則有96%分數，現在就讀中文大學Global Business Studies。

說到創立這個平台，Jasmine說是無心插柳：「起初沒想過會開這個平台，不過考完公開試後有很多用過的筆記、試卷，當初只是開一個戶口，希望把筆記、二手參考書等賣給下屆考生。不過之後想想，自己考到的成績也不差，可以同時分享一下心得，基本上只是『順便』寫一下，但寫了幾段文之後，發現吸引到不少followers，他們亦很有興趣知道多一點，又有人私訊我說多謝我分享的貼士，於是覺得又幫到人是很開心，說來好像很老套，但當時我是真心這樣想。最後便決定把平台變成分享讀書、考試心得的平台，直至現在。」

補習都要識得揀 溫習要有時間表

補習都要識得揀 溫習要有時間表

與同學的溝通，都是透過社交平台：「都是透過直播、在IG舉行一些投票來交流，剛剛一兩個月亦有出席一些分享會，例如青年講場、社區中心等等，亦都有提供過獨立資詢服務，幫同學看看他們的情況。之前也有替幾位學生私人補習，不過數量不多，因為我讀Global Business Studies都相當忙，未必有太多時間幫人補習。」

有點像補習老師？「未有資格做15K followers的補習老師，因為補習老師都會跟進每一位學生的進度，給多專業意見。我做到的只是以過來人身份和他們分享我所知。亦都沒有好像老師一樣督促同學。」而Jasmine亦覺得補習有好處，但盲目去補未必一定好：「在DSE制度下，有些科目去補習都重要的，因為有些學校教不到的技巧，又或者沒有足夠資源令你進步，去補習可能會知道。不過亦不要放大補習的必要性，因為如果去太多補習，其實亦要花去很多溫習的時間。要選適合及適量。主要是學答題技巧。」

至於這一兩年的教學環境下，Jasmine覺得同學最重要是自律，要定下時間表：「近兩年主要難處是在家中難以專注，其實都很正常，online上課應該很難專心，未必有太大動力。我會覺得最重要是自律，在Zoom的時候不斷用電話，就拿走電話，上完堂要溫習，要有時間表。」

考完試做IG專頁更有意義

考完試做IG專頁更有意義 © RED BULL

學生們考完試當然要玩到盡，之後再想想做暑期工賺到盡又再玩到盡，但Jasmine就埋首開創這IG平台。「我覺得這個經驗更加有價值。因為很難有機會和這樣多人分享自己心得，而這件事也令我很有滿足感。可能有些同學會去做暑期工，可能賺到錢，但我覺得自己這個經驗很特別，是值得付出時間的。而且當時我想，剛考完試，捱了這麼久，極不容易才脫離這個苦海，又要即時去教別人會有點太辛苦，我想輕鬆一下。因為這個平台我有很多自主性，可以做自己想做的事，又可以錄片、直播，所以覺得很有趣。」原來是當玩IG。

溫習秘技公開 考完試勿對答案

說到考DSE，人人都說答題技巧很重要，但Jasmine說也要打好底子，未必只能靠捷徑。「考試技巧是重要，但也不要本末倒置，有很多同學希望靠技巧就可以，但不可以忽略底子，有時概念也未清就去追求答題技巧就有點不妥。尤其中、英文這些科目，打好根基其實更重要。要知道自己最需要甚麼，現在這個也算是「填鴨式教育」，同學就用這套思維套用到溫習上，但其實溫習不應是這樣，很多時不同科目溫習多久，時間如何分配，也沒有一個統一答案，並不是給你一個時間表你跟著做就可以有好成績，而是要了解自己需要甚麼。」

溫習的秘技就是：「分配好時間，要有一個check list，知道自己甚麼科目需要甚麼去達到自己定下的目標成績，就可以相應計劃每一天應該做甚麼，知道自己有沒有達標。這件事看來是很簡單的小事，但影響都幾大。如果不事先計劃好，可能你會去到最後一兩個月才發現，原來有很多準備未做好，到時候不夠時間也沒辦法。」

去到考試當日，Jasmine說自己會盡量放鬆：「當校內試來考，最重要是考完不要對答案，也不要和同學討論答案，我當年就是做了這件事，之後哭了半天，浪費了一整日時間，極後悔。」

看個人習慣 考前習慣不早睡

已經進入考試階段，還有甚麼可以做？「這個階段很難再叫他們去操Past paper或是製作筆記等等，現在都不夠時間，最後要重溫一下自己溫習過的筆記，錯過的就提醒自己不要再犯。因為有時候一科用五日去溫，但到考前一日，可能對第一日溫習的記憶會比較弱，所以快快重溫一次是很重要的。」

到考試前一晚，「至於考試前一晚是否需要早睡，我覺得就看個人習慣，我自己一向也不太早睡，習慣睡得比較少。但當然如果有些人睡眠不足會出現頭痛、未能集中情況的，就記得要有充足睡眠。」

去到考試當日呢？「去到考場上，希望他們可以不要太緊張，發揮到平常的水平，如果遇到太困難的題目也不要怯，因為你覺得難，其他考生也會覺得難，不用擔心太多，應把握時間做完所有題目。」