他們做到了！Edward Gaming成為新英雄聯盟世界冠軍

Edward Gaming成功了！在他們最後一次現身英雄聯盟世界錦標賽的三年後（過去僅四次打入世界賽半復賽），EDG終於打出新紀錄贏得第一個召喚師盃。

這條通往勝利的路非常漫長，與DWG KIA的決賽足足持續了五場比賽，EDG證明了他們甚至可以擊敗全球最強大隊伍，憑住他們出色的指導下不僅奪冠，更征服了召喚峽谷，以下正正是決賽的結果。

Edward Gaming強大的開始

雖然兩支隊伍在比賽過程中似乎各有主導權，但DWG就更有優勢，隊伍在打入半決賽前從來沒有輸過，更是唯一一隊在小組賽中連勝的隊伍，他們明顯是最強對手。

EDG在決賽首場比賽是這樣做的：以平手開始，EDG在下路發動了出色圍殺反擊DWG而得到第一滴血，成功奪得首個Herald，之後DWG在中路發動圍殺時被EDG搶先抓到第一個「龍」，戰況就令EDG奪得第二個Herald。

Edward Gaming的Tian 'Meiko' Ye 展現了堅實的支持 © Colin Young-Wolff/Riot Games

期間，EDG在Herald坑中擊倒DWG，更在一場巨大即興團殺中取得目標及殺死三人，這對DWG 來說非常糟糕，到後來EDG並沒有鬆懈，拿下每條龍及男爵，奪下兩個Aces，更在最後35分鐘摧毀主城。

英雄聯盟全球總決賽中艱難的第二回

DWG看起來很有優勢，但在這個系列的第三場比賽中一直未如他們所願。事實上在比賽前27分鐘，EDG似乎擁有更多控制權，在砲塔和擊殺方面都持續領先，然而DWG有個聰明的計劃，隊伍不斷奪龍並將 EDG 鎖定在任何可以用到龍的範圍外，即使要斷送性命。

這個策略一直未見成效，直到28分鐘，一場對戰煉獄亞龍的大型戰中DWG成功在幾秒內徹底敵敗EDG，之後變得更勢不可擋，只用了7分鐘就拿下EDG主城，並以2-1獲勝。

到第二回合，EDG將DWG排除在所有龍之外，Jiejie在比賽的第四條龍中再次證明其偷竊能力，DWG看起來很有可能會在他開始行動前透過壓倒性武力來爭取他們第一條龍。

Edward Gaming贏得召喚師盃 © Colin Young-Wolff/Riot Games

甜蜜勝利

因此在EDG的第三次淘汰賽中就歸結為最後一場比賽。 DWG立即禁止Jarvan IV和Ryze，這是EDG在第一場比賽中取得成功的雙人組。隨住LeBlanc被禁，Scout選擇了Zoe，而EDG亦沒有更多安慰可以依靠，不過他們在上一場比賽證明了自己的適應能力，所以能繼續比賽。

最初事情看起來並不樂觀，DWG意識到龍的重要性，他們在最早時候奪得第一條龍，後來Kim 'Canyon' Geon-bu及Cho 'BeryL' Geon-hee在時鐘過了七分鐘前拿起它，不久後Herald周圍就爆發一場團殺，當DWG拿下目標時，EDG已經搶到第一滴血。這並不是EDG所希望的開始，但總括而言所有事都進行順利。

在中路一場即興團殺中，勝利終於開始靠近EDG傾斜，當時Li 'Flandre' Xuan-Jun、Tian 'Meiko' Ye 和Jiejie投身於星級中單Heo 'ShowMaker' Su，並在DWG有機會反擊前刪除他，後來團殺令EDG殺了四人及犧牲一人，再持續他們的優勢。

就這樣，Edward Gaming 獲得他們的第一個世界冠軍盃，通往勝利的路並不容易，但EDG在整個比賽中不斷證明了他們的堅韌及強大的適應能力，他們現在以「值得關注」的隊伍身分重返LPL，我們肯定可以在明年的世界賽上看到他們，證明他們可以再次走得更遠。