Edward Gaming成《LOL》新世界冠軍 另一戰場Solo Q決賽周六睇直播

在參戰了三年的League of Legends World Championship舞台，在世界賽四次打入四強的Edward Gaming，終於在今年首次奪得的Summoner's Cup。漫長冠軍之路，在決賽對DWG KIA的精彩賽事，最後勝出五局登上寶座，以下就是決賽情況。

在參戰了三年的League of Legends World Championship舞台，在世界賽四次打入四強的Edward Gaming，終於在今年首次奪得的Summoner's Cup。漫長冠軍之路，在決賽對DWG KIA的精彩賽事，最後勝出五局登上寶座，以下就是決賽情況。

在參戰了三年的League of Legends World Championship舞台，在世界賽四次打入四強的Edward Gaming，終於在今年首次奪得的Summoner's Cup。漫長冠軍之路，在決賽對DWG KIA的精彩賽事，最後勝出五局登上寶座，以下就是決賽情況。

雖然兩隊皆是強手，但到準決賽都未輸一場的DWG實在比較強勢。不過來到決賽，就由EDG先拔頭籌，EDG亦因此信心大增，深信自己可以擊敗對手的意念越趨堅定。不過到Game 2，DWG一開始已經展現強勢，頭20分鐘已經展現更好的drake control以及huge kill令優勢明顯，就算Zhao 'Jiejie' Li-Jie做到令人驚嘆的Baron steal為EDG帶來希望，但DWG最終亦取得地圖的控制，以32分鐘贏得這局。

雖然兩隊皆是強手，但到準決賽都未輸一場的DWG實在比較強勢。不過來到決賽，就由EDG先拔頭籌，EDG亦因此信心大增，深信自己可以擊敗對手的意念越趨堅定。不過到Game 2，DWG一開始已經展現強勢，頭20分鐘已經展現更好的drake control以及huge kill令優勢明顯，就算Zhao 'Jiejie' Li-Jie做到令人驚嘆的Baron steal為EDG帶來希望，但DWG最終亦取得地圖的控制，以32分鐘贏得這局。

雖然兩隊皆是強手，但到準決賽都未輸一場的DWG實在比較強勢。不過來到決賽，就由EDG先拔頭籌，EDG亦因此信心大增，深信自己可以擊敗對手的意念越趨堅定。不過到Game 2，DWG一開始已經展現強勢，頭20分鐘已經展現更好的drake control以及huge kill令優勢明顯，就算Zhao 'Jiejie' Li-Jie做到令人驚嘆的Baron steal為EDG帶來希望，但DWG最終亦取得地圖的控制，以32分鐘贏得這局。