After a long battle, Edward Gaming were the victors at Worlds 2021
© Colin Young-Wolff/Riot Games
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Edward Gaming成《LOL》新世界冠軍 另一戰場Solo Q決賽周六睇直播

今個星期《League of Legends》是香港機迷焦點啦？因為12月4至5日在德國慕尼黑將會舉行Red Bull Solo Q的World final，而最特別之處，是首次有香港代表參戰！早前在首次登陸香港的Solo Q香港站勝出的Simon，最後決定遠赴德國參戰，到底能否一鼓作氣在20位頂級玩家中突圍，奪World final冠軍？
作者 Mike@GameoverHK
2 min read發佈於
機迷可以看直播 ( https://www.twitch.tv/redbull ，4/12香港時間11pm-5am；5/12香港時間9am-4am)。至於現在，不如先看看新任《League of Legends》世界冠軍Edward Gaming。
準備出發德國總決賽：對自己有信心
準備出發德國總決賽：對自己有信心
© Red Bull
在參戰了三年的League of Legends World Championship舞台，在世界賽四次打入四強的Edward Gaming，終於在今年首次奪得的Summoner's Cup。漫長冠軍之路，在決賽對DWG KIA的精彩賽事，最後勝出五局登上寶座，以下就是決賽情況。

強勁的開局

Edward Gaming with the Summoner's Cup at the League of Legends World Championship 2021.
Edward Gaming secured the Summoner's Cup in style
© Colin Young-Wolff/Riot Games
雖然兩隊皆是強手，但到準決賽都未輸一場的DWG實在比較強勢。不過來到決賽，就由EDG先拔頭籌，EDG亦因此信心大增，深信自己可以擊敗對手的意念越趨堅定。不過到Game 2，DWG一開始已經展現強勢，頭20分鐘已經展現更好的drake control以及huge kill令優勢明顯，就算Zhao 'Jiejie' Li-Jie做到令人驚嘆的Baron steal為EDG帶來希望，但DWG最終亦取得地圖的控制，以32分鐘贏得這局。

EDG被反超再追平

至Game 3，頭27分鐘，EDG看來以更多的turrets、kills來控制大局，而DWG則集中準備他們的sleeves，不惜生命......當大家不清楚為甚麼有這個戰術，大軍就在28分鐘爭奪Infernal Drake，亦到DWG極速徹底摧毀EDG，最後再花7分鐘去擊敗EDG的Nexus，反超前2比1局數。之後EDG反思他們的戰術，而Lee 'Scout' Ye-chan亦展現他的冠軍技術，同時Jiejie再次展現他的stealing實力，令賽事進入最後一局
Edward Gaming's Tian 'Meiko' Ye at the League of Legends World Championships 2021.
Edward Gaming's Tian 'Meiko' Ye proved solid in support
© Colin Young-Wolff/Riot Games

40分鐘激戰奪冠

而最後之戰，花了40分鐘，EDG終於擊敗對方的Nexus，奪得首個世界冠軍。這冠軍之路絕不平坦，但團隊在賽事中不斷展現他們的韌力，克服艱難時刻，相信下年仍會是爭標份子。
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