Edward Gaming成《LOL》新世界冠軍 另一戰場Solo Q決賽周六睇直播

機迷可以看直播 ( https://www.twitch.tv/redbull ，4/12香港時間11pm-5am；5/12香港時間9am-4am)。至於現在，不如先看看新任《League of Legends》世界冠軍Edward Gaming。
在參戰了三年的League of Legends World Championship舞台，在世界賽四次打入四強的Edward Gaming，終於在今年首次奪得的Summoner's Cup。漫長冠軍之路，在決賽對DWG KIA的精彩賽事，最後勝出五局登上寶座，以下就是決賽情況。
強勁的開局
雖然兩隊皆是強手，但到準決賽都未輸一場的DWG實在比較強勢。不過來到決賽，就由EDG先拔頭籌，EDG亦因此信心大增，深信自己可以擊敗對手的意念越趨堅定。不過到Game 2，DWG一開始已經展現強勢，頭20分鐘已經展現更好的drake control以及huge kill令優勢明顯，就算Zhao 'Jiejie' Li-Jie做到令人驚嘆的Baron steal為EDG帶來希望，但DWG最終亦取得地圖的控制，以32分鐘贏得這局。
EDG被反超再追平
至Game 3，頭27分鐘，EDG看來以更多的turrets、kills來控制大局，而DWG則集中準備他們的sleeves，不惜生命......當大家不清楚為甚麼有這個戰術，大軍就在28分鐘爭奪Infernal Drake，亦到DWG極速徹底摧毀EDG，最後再花7分鐘去擊敗EDG的Nexus，反超前2比1局數。之後EDG反思他們的戰術，而Lee 'Scout' Ye-chan亦展現他的冠軍技術，同時Jiejie再次展現他的stealing實力，令賽事進入最後一局
40分鐘激戰奪冠
而最後之戰，花了40分鐘，EDG終於擊敗對方的Nexus，奪得首個世界冠軍。這冠軍之路絕不平坦，但團隊在賽事中不斷展現他們的韌力，克服艱難時刻，相信下年仍會是爭標份子。