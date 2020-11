Emilia Romagna 格蘭披治：死亡七圈

Max Verstappen at singapore

Spin-tel 上身的阿邦呢?安全車出動後,阿邦、陸克萊與歷卡度都決定不入 pit,事後看來當然是正確決定。當時,歷卡度第三,陸克萊第四、阿邦第五。安全車離場後,墨西哥人佩雷斯在 Tamburello 外檔名副其實搶了阿邦個位。週一截稿前,暫時只是場上那個位。阿邦反擊,可惜 spin 途最後。阿邦說:「我不太知道重新起步時發生何事,車胎太凍,我要推架車,嘗試頂住後面對手」。似曾相識?是。以前打轉的車手都如此說,例如 Vettel。有之一。Red Bull官網怎說呢?「出彎太早俾油( put the power down too early)」。這一 spin,隨時讓阿邦 spin 回金牛(AlphaTauri),甚至讓他spin出 Red Bull family。