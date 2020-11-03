Emilia Romagna 格蘭披治：死亡七圈

Brazil Max Verstappen rain © [unknown]

韋少在直路爆右後胎，領隊Christian Horner賽後估計多半是由於路上碎片。因為韋少當時正與工程師在討論，然後 boom，車胎突然爆了。「所以，這顯示是瞬間爆胎」。個人認為 Horner 說法合理，現代 F1 戰車每個輪胎都有數個感應器量度胎溫與胎壓。平治曾說，車隊可以根據上述數據，準確預測哪一條胎、哪一個位、大約幾時會爆。So，韋少在沒有碰撞、直路且沒走歪的情況下，幾乎只有路上碎片是不可預計的爆胎因素。

Max Verstappen at singapore © [unknown]

Spin-tel 上身的阿邦呢？安全車出動後，阿邦、陸克萊與歷卡度都決定不入 pit，事後看來當然是正確決定。當時，歷卡度第三，陸克萊第四、阿邦第五。安全車離場後，墨西哥人佩雷斯在 Tamburello 外檔名副其實搶了阿邦個位。週一截稿前，暫時只是場上那個位。阿邦反擊，可惜 spin 途最後。阿邦說：「我不太知道重新起步時發生何事，車胎太凍，我要推架車，嘗試頂住後面對手」。似曾相識？是。以前打轉的車手都如此說，例如 Vettel。有之一。Red Bull官網怎說呢？「出彎太早俾油（ put the power down too early）」。這一 spin，隨時讓阿邦 spin 回金牛（AlphaTauri），甚至讓他spin出 Red Bull family。

The brilliant Max Verstappen gets fired up © Getty Images/Red Bull Content Pool

韋少是 Red Bull 的強，韋少也是 Red Bull 的弱。《孫子兵法》有句：弱生於強。韋少的強，幾乎不止粉碎所有隊友平均只比他慢〇點三秒的可能，更重要的是粉碎了他們的自信 ——阿邦如是、加斯利如是、歷卡度二〇一八年後不走的話，可能也如是。題外話：所以Bottas 值錢。

在Toro Rosso車隊準備的Max Verstappen © Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool