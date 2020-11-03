F1 一級方程式

Emilia Romagna 格蘭披治：死亡七圈

七圈內，韋少（Max Verstappen）的香檳碎了，連阿邦（Alex Albon） 前七的積分亦散落滿地。七圈內，香檳變零分。
作者 Daniel Chen發佈於
Brazil Max Verstappen rain
Brazil Max Verstappen rain
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韋少在直路爆右後胎，領隊Christian Horner賽後估計多半是由於路上碎片。因為韋少當時正與工程師在討論，然後 boom，車胎突然爆了。「所以，這顯示是瞬間爆胎」。個人認為 Horner 說法合理，現代 F1 戰車每個輪胎都有數個感應器量度胎溫與胎壓。平治曾說，車隊可以根據上述數據，準確預測哪一條胎、哪一個位、大約幾時會爆。So，韋少在沒有碰撞、直路且沒走歪的情況下，幾乎只有路上碎片是不可預計的爆胎因素。
Max Verstappen at singapore
Max Verstappen at singapore
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Spin-tel 上身的阿邦呢？安全車出動後，阿邦、陸克萊與歷卡度都決定不入 pit，事後看來當然是正確決定。當時，歷卡度第三，陸克萊第四、阿邦第五。安全車離場後，墨西哥人佩雷斯在 Tamburello 外檔名副其實搶了阿邦個位。週一截稿前，暫時只是場上那個位。阿邦反擊，可惜 spin 途最後。阿邦說：「我不太知道重新起步時發生何事，車胎太凍，我要推架車，嘗試頂住後面對手」。似曾相識？是。以前打轉的車手都如此說，例如 Vettel。有之一。Red Bull官網怎說呢？「出彎太早俾油（ put the power down too early）」。這一 spin，隨時讓阿邦 spin 回金牛（AlphaTauri），甚至讓他spin出 Red Bull family。
Sparks fly out from under Max Verstappen's STR10 at the 2015 Singapore Grand Prix at Marina Bay on September 20, 2015
The brilliant Max Verstappen gets fired up
© Getty Images/Red Bull Content Pool
韋少是 Red Bull 的強，韋少也是 Red Bull 的弱。《孫子兵法》有句：弱生於強。韋少的強，幾乎不止粉碎所有隊友平均只比他慢〇點三秒的可能，更重要的是粉碎了他們的自信 ——阿邦如是、加斯利如是、歷卡度二〇一八年後不走的話，可能也如是。題外話：所以Bottas 值錢。
Max Verstappen in the Toro Rosso garage at the Chinese Grand Prix.
在Toro Rosso車隊準備的Max Verstappen
© Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool
韋少的強，是否同時隱藏了 Red Bull 近年減少對 F1 青訓投資，以致後繼肯定比法拉利少、己方後繼則幾乎只有角田裕毅這潛在的弱嗎？韋少的強，是否同時隱藏了 Red Bull 研發曾 correlation 出錯以及戰車那「藝術家脾氣」的弱嗎？我沒準確答案，但我心裡有數。在沒能造出operating window更闊但一樣快的戰車、與沒更好的「馬房管理」這兩環節上，我認為管理層責無旁貸。