女性在Red Bull懸崖跳水全球系列賽擁有平等對待！

值得關注的是，在女性選手賽事規模中加設的全新中級跳水項目，證明了這種賦權不只像Lysanne Richard所說是關乎獎金，而是關於體育界上的平等對待。由2014年開始，女性跳水選手們就憑住她們驚人的空中花式技巧令全球粉絲神魂癲倒，在賽事中成為眾人焦點。而且面對21米挑戰，選手們所花的努力、練習及投入度絕對不會比27米少。