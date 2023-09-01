EVO 2023《SF VI》 阿拉伯AngryBird奪冠 全盲選手預選取勝轟動

今屆賽事繼續在美國Las Vegas於8月4日至6日舉行，而參戰遊戲項目則包括《Street Fighter VI》、《Guilty Gear -Strive-》、《Dragon Ball FighterZ》、《鐵拳 7》、《The King of Fighters 15》、《Melty Blood：Type Lumina》、《Mortal Kombat 11 Ultimate》、《Ultimate Marvel VS. Capcom 3》。除了《SF VI》採用PS5為平台外，其他項目則使用PS4 Pro。
而當中今年6月才推出的《SF VI》，參加人數亦是最多人的7,061人，當中包括美國、加拿大、日本等國家最多人報名。
《SF VI》冠軍2萬美元獎金多不多？
至於可能很多人好奇，但卻未有太多留意的，就是項目的獎金。今次和機迷們說明一下，《SF VI》部門的獎金達70,600美元。當中打進16強的選手人人都有獎金，而冠軍則可以得到2萬美元。至於其他部門，第一名獎金則1萬美元。
全盲選手奪勝仗全場轟動 全靠無障礙聲音輔助模式
未到總決賽前，預選已經有矚目一幕，就是有一位全盲選BlindWarriorSven參戰，來自荷蘭，戴上眼罩出戰，但其實他因6歲時患癌而致全盲。BlindWarriorSven使用角色為E.Honda，而對手美國的EternalPanCake則用Luke。賽前工作人員就設定了「聲音輔助功能」，其實這個功能會包括多種音效，提示玩家和對手的距離，以及上、中、下段攻擊的命中、判斷技能是否成功等，所以就算有視力障礙，亦可以掌屋戰局。而最終BlindWarriorSven以連續兩局2:0、2:1勝出。雖然老實說並未達到頂級選手水平，但這件事都夠勵志，應該鼓勵到很多熱愛打機但身體有障礙的機迷。
六強戰前未嚐一敗 AngryBird阿Ken奪冠
首先說明一下，AngryBird並非那遊戲，而是這位阿拉伯選手的名字。他在今屆前三輪賽事，包括預選賽、96強及24強戰中都一直以不敗成績獲勝，到六強賽就擊敗日本選手Kakeru 翔以及美國選手PUNK，打入總決賽。而總決賽的對手就是多明尼加選手MenaRD，曾在24強敗給日本選手Kakeru 翔跌落敗部，不過之後擊敗日本選手Fujimura打入六強。再來還擊敗了Tokido、HAITANI及Punk等有名氣的選手。
來到總決賽，MenaRD用Blanka先奪一局，之後被追回，最後，AngryBird再連勝兩局，就算MenaRD換成使用Luke也未能挽回劣勢。AngryBird最後以3比1奪冠。
EVO 2023《SF VI》排名：
• 第 1 名：阿拉伯選手 AngryBird
• 第 2 名：多明尼加選手 MenaRD
• 第 3 名：美國選手 Punk
• 第 4 名：日本選手 Tokido
• 第 5 名：日本選手 Kakeru 翔
• 第 5 名：日本選手 HAITANI