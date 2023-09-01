EVO 2023《SF VI》 阿拉伯AngryBird奪冠 全盲選手預選取勝轟動

未到總決賽前，預選已經有矚目一幕，就是有一位全盲選BlindWarriorSven參戰，來自荷蘭，戴上眼罩出戰，但其實他因6歲時患癌而致全盲。BlindWarriorSven使用角色為E.Honda，而對手美國的EternalPanCake則用Luke。賽前工作人員就設定了「聲音輔助功能」，其實這個功能會包括多種音效，提示玩家和對手的距離，以及上、中、下段攻擊的命中、判斷技能是否成功等，所以就算有視力障礙，亦可以掌屋戰局。而最終BlindWarriorSven以連續兩局2:0、2:1勝出。雖然老實說並未達到頂級選手水平，但這件事都夠勵志，應該鼓勵到很多熱愛打機但身體有障礙的機迷。