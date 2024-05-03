EVO Japan 2024各大部門戰報　MenaRD再成SF6之冠 台灣選手揚威《拳皇 XV》賽

作為日本國內最大規模的格鬥遊戲大會，今年EVO Japan的賽事日期由4月27日至4月29日。上年「EVO Japan 2023」於東京Big Sight國際展示中心舉行，而今年則移師至有明GYM-EX，有明GYM-EX是東京2020奧運會和殘奧會的會場之一，所以規模不會給去年比下去。而遊戲部門則包括《Street Fighter 6》、《THE KING OF FIGHTERS XV》、《TEKKEN 8》、《Granblue Fantasy: Versus -Rising-》、《GUILTY GEAR -STRIVE-》、《Street Fighter III 3rd STRIKE -Fight for the Future-》及《UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes》

作為日本國內最大規模的格鬥遊戲大會，今年EVO Japan的賽事日期由4月27日至4月29日。上年「EVO Japan 2023」於東京Big Sight國際展示中心舉行，而今年則移師至有明GYM-EX，有明GYM-EX是東京2020奧運會和殘奧會的會場之一，所以規模不會給去年比下去。而遊戲部門則包括《Street Fighter 6》、《THE KING OF FIGHTERS XV》、《TEKKEN 8》、《Granblue Fantasy: Versus -Rising-》、《GUILTY GEAR -STRIVE-》、《Street Fighter III 3rd STRIKE -Fight for the Future-》及《UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes》

作為日本國內最大規模的格鬥遊戲大會，今年EVO Japan的賽事日期由4月27日至4月29日。上年「EVO Japan 2023」於東京Big Sight國際展示中心舉行，而今年則移師至有明GYM-EX，有明GYM-EX是東京2020奧運會和殘奧會的會場之一，所以規模不會給去年比下去。而遊戲部門則包括《Street Fighter 6》、《THE KING OF FIGHTERS XV》、《TEKKEN 8》、《Granblue Fantasy: Versus -Rising-》、《GUILTY GEAR -STRIVE-》、《Street Fighter III 3rd STRIKE -Fight for the Future-》及《UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes》

在《街霸6》部門，繼續強者雲集，最後三強就分別為Bandits的MenaRD、IBUSHIGIN的Kakeru及Nuckledujo的Lexx。首先在勝組決賽，Lexx敗給MenaRD，之後在敗組再被Kakeru擊敗，最後決賽大戰則是由來自多明尼加共和國的MenaRD擊敗Kakeru成為冠軍，相信近年有留意街霸電競話動的，對他操作Blanka的實力都不會置疑。

在《街霸6》部門，繼續強者雲集，最後三強就分別為Bandits的MenaRD、IBUSHIGIN的Kakeru及Nuckledujo的Lexx。首先在勝組決賽，Lexx敗給MenaRD，之後在敗組再被Kakeru擊敗，最後決賽大戰則是由來自多明尼加共和國的MenaRD擊敗Kakeru成為冠軍，相信近年有留意街霸電競話動的，對他操作Blanka的實力都不會置疑。

在《街霸6》部門，繼續強者雲集，最後三強就分別為Bandits的MenaRD、IBUSHIGIN的Kakeru及Nuckledujo的Lexx。首先在勝組決賽，Lexx敗給MenaRD，之後在敗組再被Kakeru擊敗，最後決賽大戰則是由來自多明尼加共和國的MenaRD擊敗Kakeru成為冠軍，相信近年有留意街霸電競話動的，對他操作Blanka的實力都不會置疑。