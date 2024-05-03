EVO Japan 2024各大部門戰報　MenaRD再成SF6之冠 台灣選手揚威《拳皇 XV》賽

作為日本國內最大規模的格鬥遊戲大會，今年EVO Japan的賽事日期由4月27日至4月29日。上年「EVO Japan 2023」於東京Big Sight國際展示中心舉行，而今年則移師至有明GYM-EX，有明GYM-EX是東京2020奧運會和殘奧會的會場之一，所以規模不會給去年比下去。而遊戲部門則包括《Street Fighter 6》、《THE KING OF FIGHTERS XV》、《TEKKEN 8》、《Granblue Fantasy: Versus -Rising-》、《GUILTY GEAR -STRIVE-》、《Street Fighter III 3rd STRIKE -Fight for the Future-》及《UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes》
《STREET FIGHTER 6》部門 MenaRD由5089人中脫穎而出
在《街霸6》部門，繼續強者雲集，最後三強就分別為Bandits的MenaRD、IBUSHIGIN的Kakeru及Nuckledujo的Lexx。首先在勝組決賽，Lexx敗給MenaRD，之後在敗組再被Kakeru擊敗，最後決賽大戰則是由來自多明尼加共和國的MenaRD擊敗Kakeru成為冠軍，相信近年有留意街霸電競話動的，對他操作Blanka的實力都不會置疑。
Grand Final
Bandits | MenaRD VS IBUSHIGIN | Kakeru
Nuckledujo | Lexx VS IBUSHIGIN | Kakeru
Nuckledujo | Lexx VS Bandits | MenaRD
台灣選手擊敗宿敵成《拳皇 XV》冠軍
台灣選手ET林家弘在今年在EVO Japan 2024《拳皇 XV》部門表現無敵，以無敗戰績姿態殺入決賽。而中國選手Xiaohai則是在準決賽中敗給日本M'落入敗部，不過最後仍然是由ET和Xiaohai這對宿敵爭奪冠軍。對戰中ET以Clark Still及Geese Howard、Isla組隊，決戰Geese Howard及紅丸、Isla。首場由Xiaohai以3:2勝出，而勝方的ET在最後一戰中則以3:1擊敗Xiaohai拿下冠軍。ET亦表明之後亦會受邀參加「SNK World Championship 2025」。
至於上年在這部門奪得亞軍的台灣選手ZJZ曾家鎮，今年則在準決賽以第13名止步。
其他部門成績：
《鐵拳 8》
🥇THY | chikurin
🥈DRX | LowHigh
🥉DRX | CHANEL
《Guilty Gear -Strive-》
🥇FLY | TempestNYC
🥈EGO | sanakan
🥉IBUSHIGIN | Tyurara
《Granblue Fantasy: Versus -Rising-》
🥇IBUSHIGIN | ルーキーズ
🥈GS | gamera
🥉IBUSHIGIN | とろろ
《STREET FIGHTER III 3rd STRIKE: Fight for the Future》
🥇GS | SHO
🥈ボス
🥉ゲームプラザ21世紀 | 無敵ゴリラ