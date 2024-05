EVO Japan 2024各大部門戰報　MenaRD再成SF6之冠 台灣選手揚威《拳皇 XV》賽

作為日本國內最大規模的格鬥遊戲大會,今年EVO Japan的賽事日期由4月27日至4月29日。上年「EVO Japan 2023」於東京Big Sight國際展示中心舉行,而今年則移師至有明GYM-EX,有明GYM-EX是東京2020奧運會和殘奧會的會場之一,所以規模不會給去年比下去。而遊戲部門則包括《Street Fighter 6》、《THE KING OF FIGHTERS XV》、《TEKKEN 8》、《Granblue Fantasy: Versus -Rising-》、《GUILTY GEAR -STRIVE-》、《Street Fighter III 3rd STRIKE -Fight for the Future-》及《UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes》