F1 一級方程式
F1 Abu Dhabi 站：成也 Michael 敗也 Masi？
有爭議嗎？絕對有，而且有很大的爭議。首先，在特定狀況例如安全車時，賽事總監 Michael Masi 有「說了算」的權力是必須的。因為人命關天。問題是，絕對權力有所制衡？用得其所？不為任何人帶來更大不公？直播時，本欄已提出任何一方要抗議的話，當晚就要提出。結果，要來的始終要來。
Masi 在做甚麼？我不能證實或否定他偏私，因沒人是他肚子裡的蟲。那 Masi 在做甚麼？從當時 radio 以及賽後訪問觀察，與其從陰謀論述、倒不如說他似乎極度希望重開比賽、力保最後 1 圈激鬥、讓賽車回歸賽車、因而似乎排除了由安全車帶到終點這選項？（或當時已沒需要）Masi 的堅決讓他有勇氣下了首個異數決定 —— 慢車不準扒頭。賽事總監有權如此做，因為慢車從來都是「may」或者「may not」扒頭；惟一般做法都是讓慢車先扒頭、排好次序再比賽。不過，此刻的 limiting factor 是圈數已進入最後倒數。所以，為確保能夠重開比賽而一刀切、慢車不準扒頭儘快開波？然後，Red Bull 投訴。
讓事情變得特別難看的是，在肯定延播的「FIA/紅牛」無線電對話後，F1 直播 Masi 打倒幾秒前的我 —— 讓咸爺（Lewis Hamilton）與韋少（Max Verstappen）中間 5 架慢車扒頭（然後儘快開波）。紅牛 radio 與第 2 個異數決定有因果關係嗎？車迷證明不了，但我們同樣不能排除這可能。
第一個異數決定，紅牛抗議。來到第 2 個異數決定，輪到平治抗議。據了解，背後支援平治的法律顧問就是被英國倫敦著名 Monckton Chambers 選為「年度最佳律師」的 Paul Harris。
然後，出現第 3 個異數決定。慢車扒頭後，一般是下圈結速才開始比賽，然而今次是下圈起開始比賽。撇除陰謀論，如果首兩個異數決定只得一個目的 —— 儘快開波，那麼 Masi 索性一不做二不休？也許 Masi 全心全意為「儘快開波」，但從結果來看他頂多是「好心做壞事」，因為 3 連異數決定確實令 FIA 與 F1 的絕對公正性蒙上陰影。作為看官，我們根本不能完全排除不公正的可能。紅旗可以嗎？Masi 還有足夠腦轉數想到第 4、5 個異數決定選項以儘快開波嗎？
是 Masi 的責任嗎？絕對是。但Masi 是唯一要負責任的嗎？我認為不是。我認為面對今季 F1 兩大老虎（平治與紅牛及其背後大腦團隊）的世界大戰，監管機構 FIA 對 F1 race director 面對「大國政治」與極端心戰時所需的深度預判不足，以至無論年紀與「政治格鬥」經驗都比 Toto 與 Christian 少的 Masi 與虎對戰時連環足襟見肘的原因之一。
諷刺地，今季 Masi 與各場不同裁判組不同時空看似不統一的判決標準 —— 例如奧地利迫人出街要罰、但巴西站迫人出街不罰；正如沙特站出界賺 advantage 要讓位、但阿布達比站出界賺 advantage 只需「讓時間」等等；正如今場受兩大車隊輪流抗議後疑似舉棋不定的 Masi，這正正都是 consistently inconsistent 的例子。
我有我的原因，但直至證據更確鑿前，我選擇相信 Masi 不是偏幫，只係未夠班、不最稱職、未最專業，惟這同時對兩個都值得沒爭議地贏的韋少及咸爺均不最公平。