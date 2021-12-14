Masi‭ ‬在做甚麼？我不能證實或否定他偏私，因沒人是他肚子裡的蟲。那‭ ‬Masi‭ ‬在做甚麼？從當時‭ ‬radio‭ ‬以及賽後訪問觀察，與其從陰謀論述、倒不如說他似乎極度希望重開比賽、力保最後‭ ‬1‭ ‬圈激鬥、讓賽車回歸賽車、因而似乎排除了由安全車帶到終點這選項？（或當時已沒需要）Masi‭ ‬的堅決讓他有勇氣下了首個異數決定‭ ‬——‭ ‬慢車不準扒頭。賽事總監有權如此做，因為慢車從來都是「may」或者「may not」扒頭；惟一般做法都是讓慢車先扒頭、排好次序再比賽。不過，此刻的‭ ‬limiting factor‭ ‬是圈數已進入最後倒數。所以，為確保能夠重開比賽而一刀切、慢車不準扒頭儘快開波？然後，Red‭ ‬Bull‭ ‬投訴。