經過 7 年的絕對優勢、經過 7 年的「統治」後,平治與咸爺除贏得很多獎盃、刷新無數紀錄外,更重要是有意無意之間、建立起一套恆之有效的長勝制度、體制、基準 or whatever you wanna call it,車隊部份就是「數據戰」及「AI 戰」等等,車手方面則由長勝的咸爺與挑機成功的 Nico 定義、詮釋或 define 了「交戰準則(rules of engagement)」。