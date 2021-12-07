GP da Arábia Saudita 2021: Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

自 2014 年 V6 turbo 油電混能引擎年代起，有誰能挑戰平治與咸美頓（Lewis Hamilton）？無錯，法拉利與艾朗素（Fernando Alonso）。「隊友」羅斯保（Nico Rosberg）。法拉利與華迪爾（Sebastian Vettel）。然而退一步看，過去 7 整屆，有誰能真正挑戰「咸爺」？沒有。None。Zero。

經過 7 年的絕對優勢、經過 7 年的「統治」後，平治與咸爺除贏得很多獎盃、刷新無數紀錄外，更重要是有意無意之間、建立起一套恆之有效的長勝制度、體制、基準 or whatever you wanna call it，車隊部份就是「數據戰」及「AI 戰」等等，車手方面則由長勝的咸爺與挑機成功的 Nico 定義、詮釋或 define 了「交戰準則（rules of engagement）」。

經過 30 小時沉澱 —— 期間沒睡覺、沒看外電、沒做功課、倒是看了 4 小時美劇（哈）、然後倒頭大睡 8 小時後，我有一個想法。2021 年巴西站前，F1 近年對「交戰準則」的解讀傾向是：如果外檔進攻的車手能夠「fully alongside」，他就贏了「路權」，內檔防守的車手「必須讓位（must leave you room）」。不過，F1 並非自古以來都對交戰準則有如斯傾向的定義。那麼，上述交戰準則從何開始呢？

Max Verstappen tog sit 17. podie i 21 løb i denne sæson © Getty Images/Red Bull Content Pool

大家還記得平治領隊 Toto Wolff 於英國站紅旗期間，「電郵」 現任賽事總監 Michael Masi 嗎？後來，外電廣泛報導該電郵內容。電郵裡面包括有已故前 F1 賽事總監 Charlie Whiting 於 2015 年傳給 Toto Wolff，有關 FIA 裁判對車手交戰時、路權誰屬的「非正式」「非官方」判決原則以供參考。

何以 Toto 問 Charlie 索取判決原則？因為當時平治內戰、Lewis「私片」Nico，Toto 如何解決旗下兩位本是同根生的打工仔隨時攬炒這危機？就是訴諸權威。即是 FIA。FIA 樂見向 F1 投資數以十億計資金的平治企業，或因旗下車手「互隊」、破壞形象而提早撤資嗎？因此，上述「新交戰準則」就是於這樣的脈絡與背景下誕生。

再退一步看、嚴格來說，「外—檔—扒—頭—只—要—平—頭—內—檔—就—要—讓」是哪門派的賽車？無數 F1 車手與麥拿侖 CEO Zak Brown 曾說，自古以來從小型賽車起，外檔扒頭只有一個結果：不成功便成仁。我認為，這是外檔扒頭這門藝術的代價。因此，外檔扒頭才如此驚艷與讓人拜服。嚴格來說，「外—檔—扒—頭—只—要—平—頭—內—檔—就—要—讓」是哪門派的賽車？極端說，膠。當時 Toto 只是盡本份，找有利自己的證據從而令此指引曝光。學術說，這是現代「傳媒—體育—商業共同體（media-sport-business complex）」之一的 F1 裡面的「隊友賽車」。Haas 內戰的話，今季後來 work；法拉利內訌的話，目前 work；Lando 劈 Danny，不爭世一時都可能 work，因為你總不能倒自己「大大老闆」的米。以往他隊火拼、今屆平治鬥紅牛，never worked and will never work。例子？2021 年 Silverstone、Monza、Interlagos、Jeddah，最後是 Abu Dhabi。

GP da Arábia Saudita: Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

再退一步看，韋少現在所做的，就是要改變制度，一個自 2014 年起傾向如此的 F1 交戰爭議「司法制度」。不是吹捧他，只是這時空、這時代剛好選擇了他與紅牛。所以這自然難過登天，這亦弔詭地循環論證證明制度 is working（or dying）。

從巴西站「攬出太陽系」結果來看，韋少似乎已再次改變所謂的交戰準則。然而他在沙特因第 37 圈 T1 死守內檔、隔咸出去（咸相對避但不似巴西全避、而是不介意 drew contact）、然後 contact、從界外跑回並再次帶頭、被車隊指示「有策略地」讓回領先位置、後因讓位不果而被罰 5 秒。因此，不爽的他賽後爆了句「this is not Formula 1」。他認為，F1 是「罰多過賽」。

究竟 2021 年沙特站我哋睇咗啲乜？我看到的是世代之爭，我看到歷史正在被改寫或重演（視乎你的 timeline），我看到新舊（或舊新）交戰準則正在交戰，我看到連 4 或 5 人裁判組每場都在掙扎。從這角度看，今屆結果在以十年計的大局來看是 irrelevant 的。因為當塵埃落定後，F1 將不再是 2014 至 2020 年的 F1。在阿布達比交戰當刻，有趣的不是如果同分完賽、將會成為世一的韋少，因為他當然會充分利用所有「戰術優勢」；有趣的是如果同分完賽、將會衛冕失敗的咸爺如何自處。

韋少的出現與進化影響了「隊友交戰準則」，咸爺的出身與現實環境讓他追求訪問中說的所謂「clean racing」。問題是：哪套交戰準則會在阿布達比出現呢？韋少錯了就是這意思。對我來說，這才是 Formula 1，因為當下的 Formula 1 超越新/舊、超越咸/韋、超越平/牛、超越dirty/clean、超越歷史。同時當下的 Formula 1 不會長存，因為交戰準則總會穩定下來云云。所以這將是一場有今生無來世、史詩式的閉幕戰，所以這才是 Formula 1。正如處於鹹淡水交界、東西合壁的香港才是香港。