F1世界冠軍Max　對RB18的第一印象

可以理解的是，Max 可能對贏得冠軍的 RB16B 仍有些依戀，因為這是讓他贏得職涯第一個F1一級方程式世界冠軍的賽車。然而，現任世界冠軍現在正準備以 RB18 開始他在本賽季的冠軍爭奪戰。

因此，在我們的新車發表會上，Max 分享了他對我們最新加入 Oracle Red Bull Racing 系列的看法。雖然，這位荷蘭籍車手對賽車的外觀不是很感興趣，因為他只想趕快開車馳騁在賽道上！

Our 2022 Challenger © Oracle Red Bull Racing

2022 賽季 Max 的賽車最顯著的不同點，就是更改為 #1，當被問及為什麼要更改號碼時，他說︰“它看起來比 33 號好多了。”

很明顯地，在休賽期間，Max 未能駕駛賽車，今年終於回歸，他知道他需要發掘更多關於 RB18 的訊息。Max解釋說：「就賽車而言，我們不知道會發生什麼事，但是我很期待看到這輛車在賽道上第一次的表現如何。本賽季最大的適應將是新規則，我們需要一些時間來適應這輛車，這不是你只是跳進座艙內，這是對去年車款的升級作業。」

Max Chats About The RB18 © Oracle Red Bull Racing

到目前為止，Max 並沒有在 RB18 模擬器上花費太多時間，但他已經發現了一些他必須適應的東西。「對我來說最重要的是駕駛艙內的視野，這些巨大的輪胎擋住了你的視線，很難在狹窄的彎道增取到上風。駕駛時，感覺它的抓地力有點小，但是你會習慣的，這也是我們進行季前測試的主要原因。」

由於本賽季有如此多未知的因素，Max正在掌控他能做的事情。Max表示：「重要的是我已經盡可能做好了體能上的準備，但就賽車而言，就不知道了。 我很好奇這輛車在賽道上的表現如何，我希望它跑得很快，並補充道：我最期待的是儘快了解這輛車，以及當你開出維修區的第一刻，好好開始你的前幾圈馳騁測試！」

That Number 1 On The RB18 Looks Mighty Fine © Oracle Red Bull Racing