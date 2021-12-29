F1世界冠軍Max Verstappen　９個你要知的關鍵數字

33 號車手現在是世界第一了， 在阿布達比大獎賽封關戰中，Max Verstappen以非凡優異的表現堅持到最後一刻，終於贏得光榮的勝利，並在Red Bull Racing Honda 車隊贏得他個人職涯首座F1一級方程式世界冠軍，而33確實是兩個真正重要的數字。

然而，再深入一點，還有那些重要的統計數據可以提供事件的來龍去脈、細微差別和說明，以揭示Red Bull飛速的荷蘭車手是如何，以及為什麼——能在 2021 年的 F1 賽季飆升到這項運動頂峰的地位，並在最後一刻打敗 Mercedes的衛冕冠軍和七座世界冠軍Lewis Hamilton 。

以下是 Max 赢得世界冠軍的關鍵數據

摩納哥是Max三場每圈均領先的比賽之一。 © Getty Images/Red Bull Content Pool

652

本賽季Max領先了652 圈，相當於所有比賽圈數的 50.2%，是Hamilton領先圈數 (297) 的兩倍多，比今年領先比賽的其他九位車手加起來 (348) 還多。 Max在他的職涯中領先的 1239 圈中，有一半以上是來自本賽季。那阿布達比賽季的結局？ Max僅領先一圈，而且是關鍵的最後一圈。

141

Max在他的第 141 場 F1 比賽中獲得了世界冠軍，其中 23 場係來自Scuderia Toro Rosso（2015-16 賽季），之後他轉戰投效Red Bull Racing車隊參加 2016 年的西班牙大獎賽，並在該場比賽旗開得勝贏得首座分站冠軍。

18

在 Max 的職業生涯至2021 年為止，登上頒獎台是60。 自 2018 年初以來，Max 在 81 場比賽中的 49 場比賽登上了頒獎台，相當於四年舉辦的所有大獎賽的 60%。

Max's 最難忘是在Zandvoort一役勝出 © Getty Images/Red Bull Content Pool

13

2021 年F1大獎賽 22 場的比賽中，Red Bull Racing車隊計拿下13次最快進站速度（Verstappen在巴林、葡萄牙、摩納哥、亞塞拜然、施蒂里亞、奧地利、匈牙利、荷蘭、土耳其、卡達和阿布達比，以及 Sergio Pérez在法國和沙烏地阿拉伯）。

10

Max F1職涯至今計拿下20場勝利、13次桿位，本賽季就贏了10場。Max最具主導力的一次是法國-施蒂利亞-奧地利三連冠，連續贏得三場比賽 並首次在Red Bull賽道的施蒂里亞和奧地利大獎賽全部的 142 圈取得領先。

9

2021 年賽季，兩位車手完成的所有比賽（不包括亞塞拜然、英國、比利時和義大利大獎賽）中，Max 與Hamilton交手的全部5487 公里中，計超越了9秒鐘。

6

Max職業生涯 16 次最速圈，本季拿下6次，其中 5 圈係在西班牙、法國、奧地利、卡達和阿布達比，均進入前 10 名，並獲得世界冠軍賽額外的積分。

Red Bull車隊在比賽的入站時間，再次成為業界指標 © Getty Images/Red Bull Content Pool

4

連續好幾年， Red Bull Racing車隊憑藉在一個賽季中平均進站時間最快的車隊贏得了 DHL 最快進站獎。在本賽季最快的進站中， Red Bull有 8 次最快的單站進站，前 10 名中有 9 次。

2

Max是繼Sebastian Vettel自 2010 到 2013 年連續四次奪冠之後，第二位為 Red Bull車隊贏得世界冠軍的車手。

1.88

在幾秒鐘內，Max 在匈牙利大獎賽第 40 圈進站，這是本賽季最快的進站時間，這也是車隊在本賽季低於 2 秒的五次進站之一。

1

Max 成為F1一級方程式賽車世界冠軍後，2022年，1這個號碼將使用在他的賽車上。