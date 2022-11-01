F1墨西哥站：一停悶戰的 3 種有趣

20 架車之中，只有兩架真正二停。其餘 18 架基本上一停，只有平治車手羅素（Geroge Russell）為搶最快圈那額外一分、而多停一次。儘管一停為主，但玩法應有盡有：Red Bull 以「先紅色、後黃色胎」贏車、平治「黃白」失利惟仍開香檳、麥拿侖的歷卡度（Daniel Ricciardo）「黃紅」得利取分。

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如果不是 Fernando Alonso 壞車退出，Valtteri 將只得第 11。然而，這剛好就是第 6 車隊 Alfa Romeo 的「應得位置」。有趣的是，保達斯 3 節排位卻均排前 6？估計是因為 Alfa 因地制宜，權衡後排位時比較側重輕油快 setup，透過排位爭取較前的 track position，目標清晰地力拒 Aston Martin 來犯。

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如果不是 Fernando Alonso 壞車退出，Valtteri 將只得第 11。然而，這剛好就是第 6 車隊 Alfa Romeo 的「應得位置」。有趣的是，保達斯 3 節排位卻均排前 6？估計是因為 Alfa 因地制宜，權衡後排位時比較側重輕油快 setup，透過排位爭取較前的 track position，目標清晰地力拒 Aston Martin 來犯。

歷卡度博贏了。高手。即使被罰 10 秒並被判負全責，「四萬」說：「我認為他們（裁判）必須做點事（判罰）」。他認為自己「不需負全責」，因為「角田可以留更多空位」，意思即是說他認為只需罰 5 秒。有趣的地方在於：他在內檔基本無鎖死、探出左頭轆、並在 apex 溜過之隱蔽。一是博角田避開，二可能是博裁判罰 5 秒。看來，季末的歷卡度終於豁出去。

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