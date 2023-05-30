F1摩納哥站：車隊策略大戰

F1 Grand Prix of Monaco © Ryan Pierse/Getty Images

兩圈、只需要兩圈，即完美示範八屆冠軍車隊出手的狠準，法國品牌車隊的關鍵回防以及意大利戰術大師的 tunnel vision。

三位內心深處仍有個小朋友的主角分別是：Esteban Ocon、Carlos Sainz Jr 以及 Lewis Hamilton。

第 31 圈尾，守在第五的 Hamilton 比第三的 Ocon 只落後約五秒半。估計平治當時推算到，假如 Hamilton 圈尾進站換胎、出站後將在第八位有個約 15 秒的「唔塞車區」 no-traffic zone，可以盡情快跑。估計算過 risk/reward 比例後，平治決定著七屆冠軍入站換胎進攻。

F1 Monaco Grand Prix © Mark Thompson/Getty Images

今日在摩納哥鬥 F1，由於幾乎不能扒頭。因此換胎出站後，是否「塞車」就比其他賽站更關鍵。塞死，就只能跟前車慢走。唔塞，便可盡情快跑，比仍然「塞緊」的對手賺得特別多。

Hamilton 出 pit 後跌落隊友後面，剛好有 14秒351 的「唔塞車區」，可以盡情狂奔。幾乎同時，第三的 Ocon 已經意識到危機。因此，第 32 圈第一段立即跑全場最快的 purple sector 19秒996，第二段亦跑個人最快 35秒889。然後，Ocon 第 32 圈尾立即進站回防換胎。正確嗎？絕對正確。

為甚麼咁絕對？一）Hamilton 換胎後立即於第二、第三及第一段鬥跑全場最快；二）當 Ocon 完全離開 pitlane 後，儘管繼續領先 Hamilton，但優勢從超過五秒半變成只有三秒二。可以想像，假如 Ocon 再遲一圈才入 pit，可能已經丟掉香檳。

然後，戰術大師來了：法拉利。

第 33 圈，Sainz 已被升上第三。這裏有兩重點。第一，他正在使用白邊硬胎，Pirelli 賽前估計可跑 50 至 60 圈。事實上，Alonso、Russell、Piastri、Magnussen、Hulkenburg 均用白邊胎跑超過 50 圈。

真重點是第二。當 Ocon 必須因應同樣使用黃胎起步的 Hamilton 而回防入 pit 換胎後，其實就是放生 Sainz：他有19秒121 的「唔塞車區」。從 GPS 看來，其前方亦無慢車阻擋，Sainz 亦即時於第一及二段跑個人最快、兼分段快 Verstappen 一秒三。天公造美。

同時，Ocon 換胎慢了，四秒二。法拉利則著 Sainz 第 33 圈末入 pit。後來車隊解釋入 pit 目的為防守 Hamilton，Sainz 於 radio 回覆車隊說：「I don’t care about Hamilton. This is weak.」。戰術大師的「隧道視野」讓法拉利當時守住 Hamilton，卻錯過「賴死」等機會超越 Ocon 的整個森林。重點：Hamilton 換胎後五圈，只有一圈比換胎前 Sainz 的 17 秒 1 快。

賽前，Aston Martin 策略部「前一姐」Bernie Collins 明言，traffic 在這裡就是一切。遇上就麻煩，避開就有 so。性格巨星有 so 不要，偏要自找麻煩。用白邊硬胎起步本來就是在等 Ocon 提早進站一刻，緊隨他進站就剛好 defeat 原本戰術的 purpose。有甚麼原因要咁做呢？願聞其詳。