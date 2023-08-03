F1比利時站：暑假回顧

Formula Bull 成真

本欄第 2 站沙特阿拉伯曾提出，當 customer team 擊敗廠隊時，平治及法拉利便沒有不參考Red Bull RB19 戰車的氣動力設計、沒有不變「黑牛」及「意牛」的道理。

兩個半月後的第 7 站摩納哥，平治正式放棄自家 zeropod，推出較闊、較多 downwash、加強與 floor 互動的新側箱及其他升級。第 8 站西班牙，法拉利正式放棄自家 inwash「浴缸設計」，推出與 Red Bull 雷同的升級。本欄同時沒預計：季初 Aston Martin「綠牛加 slidepod」 的成功及第 10 站奧地利起的「橙牛」麥拿侖突然冒起。

籠統來說，即使車隊龍虎榜前五名的戰車設計有別，惟上游所有車只是不同程度的牛、牛、牛、牛、牛。Formula Bull。何以這是大事？因為這降低解鎖戰鬥力的門檻、間接令 F1 阿二大戰白熱化，繼而讓後來者們有機會因不同車場及或升級而輪流彈起（或墮後）。群雄逐亞的同時，正有利Red Bull 2024 年維持領先優勢？

*** BESTPIX *** F1 Grand Prix of Belgium © Getty Images / Red Bull Content Pool

咸美頓反先羅素

比利時站，咸美頓與羅素選擇相反的 aero 設定 —— 咸美頓低阻力，羅素高下壓力。原因？天氣不穩是其一。不過，只有平治明顯分途 setup 也是事實。有留意過去年半、平治車手當場 feedback的讀者，不難發現他倆意見不時相左。

自平治轉 aero concept 後，咸美頓的排位及比賽成績均 7 比 2 領先隊友，top 3 次數 3 比 1 領先，另加一次頭位。這跟升級前的形勢完全不同。升級前，羅素排位成績領先 5 比 1，比賽打和 3 比 3。上季亦大同不多異：羅素牌面佔上風。這說明甚麼？

這似乎說明有升級、但仍爭標無望的新 W14 較適合咸美頓駕駛。同時，別忘了 ride height 過低、同輸冠軍的 W13 及舊 W14 則較適合羅素。

W13 輸，W14 亦輸，如果 2024 的 W15 也輸呢？平治鐵三角 Toto Wolff、Mike Elliott 及 James Allison 在 budget cap 的新時代裡，有人會沒有第二個三年嗎？前法拉利領隊 Mattia Binotto 沒有，前 Williams 領隊 Jost Capito 沒有，前 McLaren 技術總監 James Key 沒有，前 Alpine CEO Laurent Rossi 及領隊 Otmar Szafnauer 沒有，AlphaTauri 領隊 Franz Tost 都將沒有。平治鐵三角的命運與 F1 車迷的福祉，可能就要靠一架 2024 年能夠局部挑戰Red Bull的 W15。

然而咸美頓反先羅素，究竟是讓平治更清晰確立 W15 研發及設定方向？還是二人的輪流當家，反而令平治繼續飄流瀚海呢？還是根本沒關係？耐人尋味。

今季餘下還有 10 站，八月底，荷蘭開心再見。