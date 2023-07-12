F1第11站英國：最衰 Max？

是的，Max 英國站再下一城。目前，他五連 pole、六連勝，今季共七個 pole、共八場 win，F1 生涯共 27 次排頭位、並贏得共 43 個分站冠軍。第三屆世界冠軍？登基不是問題，只是時間而已。

F1 Grand Prix of Great Britain © Dan Mullan/Getty Images

F1 事豈能盡如人意，但求無愧於心。一季匆匆夏秋冬，豁然說笑「最衰 Max」，心底就是搏盡無悔。過去四場，由四支不同車隊、四位不同車手奪亞就是最佳例子。今場是麥拿侖、上場法拉利、前場 Aston Martin，大前場平治。大目標不變，鬥長命、要你輸，我就是要贏世界冠軍。同時，小目標靈活可變，平行戰場努力掙扎，每場當個 F1「偽冠軍」。盡力而為，伺機而動。

Lando 上、今、下場有三連擊升級 —— 60B、60B2 及 60B3，嘗試改善升級前慢彎慢、車尾甩及週日跌的三大「麥弱點」。過去四站，平治、法拉利、馬田及麥拿侖先後帶來不同升級。籠統來說，誰能於不同性格的賽車場、最有效地發揮其升級戰車，誰就成為亞軍。痴線。誰想成為第一個輸的人？

沒有人。

不過，當贏的 Max 明日要敗，今天第一個輸的，就是明天贏的人。因為只有準備好的人，才能用到話嚟就嚟的運氣。因為明天的機會，只留給今日準備最好的輸家。突然想起：Checo，你在哪？還好嗎？