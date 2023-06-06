F1第8站西班牙：演變中的三國大戰？

三個月前，本欄道：「真正殘酷的事實是：當『客仔隊』馬田擊敗平治廠隊以及法拉利廠隊，那敗部廠隊sss哪有不放下『樽鹽』，變身『黑牛』與『意牛』的道理？」
如果模仿是一種樸實的奉承，那 Aston Martin、平治及法拉利分別於去年、上站與今場先後變身「綠牛」、「黑牛」及「意牛」，這就是對 Red Bull CTO Adrian Newey 團隊的最大致敬。
今天，倒是想質疑上述同文當時的觀點：二哥三國大戰。Red Bull 之後，車隊第二名仍是三國大戰嗎？由馬田、平治與法拉利鬥嗎？還是平治已開始反底，將會較輕鬆地成為二哥？
過去兩站，平治新車「黑牛」分兩段更新。結果，首先在以低速彎（low speed）見稱的摩納哥得第四及五。然後，W14 戰車於較多中速（medium speed）及高速彎（high speed）的巴塞隆拿得第二及三。這是一個警號。
有警號，也有問號，本欄對「黑牛」表現還有問號。
第一，如果羅素（George Russell）在摩納哥比賽沒犯錯，平治可以得到比第四、五好的成績嗎？其次，如果羅素在 Q2 沒與隊友碰撞、咸美頓（Lewis Hamilton）不需因此而換頭翼的話，七屆冠軍有力爭取頭排起步嗎？承上，能進 Q3 的話，羅素能以新車擊敗咸美頓嗎？最後，西班牙練習期間，二人於直路感受到「aero bounce」、又名 porpoising 的「豚跳」，於彎路亦有機械跳動。這是單場問題？還是 DNA 老問題呢？
根據本欄看過的綜合分析，法拉利目前於「傳統強項」低速彎只能與平治並列第二、馬田則中游；中速彎 Red Bull 僅勝平治、平治完勝法拉利、馬田敬排末席；高速彎法拉利殿後、馬田及平治表現中規中矩、兩牛則完勝。值得留意的事，直路並非今站的致勝關鍵。
如果文首的質疑成立，「二哥三國大戰」便正在演變成「三哥三國大戰」。由目前表現平均、不突出、在高速彎稍為落後的 Alpine，鬥馬田與法拉利？你認為呢？