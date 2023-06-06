F1第8站西班牙：演變中的三國大戰？

三個月前，本欄道：「真正殘酷的事實是：當『客仔隊』馬田擊敗平治廠隊以及法拉利廠隊，那敗部廠隊sss哪有不放下『樽鹽』，變身『黑牛』與『意牛』的道理？」

如果模仿是一種樸實的奉承，那 Aston Martin、平治及法拉利分別於去年、上站與今場先後變身「綠牛」、「黑牛」及「意牛」，這就是對 Red Bull CTO Adrian Newey 團隊的最大致敬。

F1 Grand Prix of Spain © David Ramos/Getty Images

今天，倒是想質疑上述同文當時的觀點：二哥三國大戰。Red Bull 之後，車隊第二名仍是三國大戰嗎？由馬田、平治與法拉利鬥嗎？還是平治已開始反底，將會較輕鬆地成為二哥？

過去兩站，平治新車「黑牛」分兩段更新。結果，首先在以低速彎（low speed）見稱的摩納哥得第四及五。然後，W14 戰車於較多中速（medium speed）及高速彎（high speed）的巴塞隆拿得第二及三。這是一個警號。

有警號，也有問號，本欄對「黑牛」表現還有問號。

第一，如果羅素（George Russell）在摩納哥比賽沒犯錯，平治可以得到比第四、五好的成績嗎？其次，如果羅素在 Q2 沒與隊友碰撞、咸美頓（Lewis Hamilton）不需因此而換頭翼的話，七屆冠軍有力爭取頭排起步嗎？承上，能進 Q3 的話，羅素能以新車擊敗咸美頓嗎？最後，西班牙練習期間，二人於直路感受到「aero bounce」、又名 porpoising 的「豚跳」，於彎路亦有機械跳動。這是單場問題？還是 DNA 老問題呢？

根據本欄看過的綜合分析，法拉利目前於「傳統強項」低速彎只能與平治並列第二、馬田則中游；中速彎 Red Bull 僅勝平治、平治完勝法拉利、馬田敬排末席；高速彎法拉利殿後、馬田及平治表現中規中矩、兩牛則完勝。值得留意的事，直路並非今站的致勝關鍵。

如果文首的質疑成立，「二哥三國大戰」便正在演變成「三哥三國大戰」。由目前表現平均、不突出、在高速彎稍為落後的 Alpine，鬥馬田與法拉利？你認為呢？