F1美國站：究竟 FIA 裁判們在做什麼？

Max Verstappen nie dał sobie odebrać prowadzenia po restarcie © Getty Images/Red Bull Content Pool

F1 race control 於日本站安全車期間，不知道 AlphaTauri 車手 Pierre Gasly 已經進入維修站。這直接導致在安全車集齊所有 F1車於後面「排隊」前，大會過早出動兩架吊車、著其走上滂沱大雨中、能見度低兼濕滑的 racing line 上。Pierre 最後高速與吊車擦肩而過，險象橫生。

當時，賽事總監 Eduardo Freitas 被指跟 Pierre 說：「這是正常程序」。

F1 race control亦沒於今場美國站比賽期間，向右邊睹後鏡搖搖欲墜的 Fernando Alonso 發出橙黑旗，命令其進站維修。最後，睹後鏡在比賽期間於賽道上飛脫。Haas 車隊賽後抗議，代表 FIA 出席耹訊的 F1 技術代表 Jo Bauer 及 Single-seater 技術事宜主管 Nikolas Tombazis 供詞認為：Nando「戰車 unsafe」。

因此，4 人裁判組同意：Haas 得直，Nando 被罰加 30 秒後變無分，4 位車手各升 1 位，包括 Haas 的 Kevin Magnussen。有趣的是，出席同場耹訊、同樣代表 FIA 的 F1 賽事總監 Niels Wittich 並沒被引述曾作供。（及後，Alpine 就程序上訴。4 人裁判組將於墨西哥站前的星期四再耹訊，決定是否接納 Alpine 有理據進行上訴。）

Max Verstappen w akcji na Circuit of the Americas © Getty Images/Red Bull Content Pool

有趣的是，Haas原來於比賽期間曾兩次向 race control 投訴 Nando。當時 Haas 被告知會研究，惟最後沒行動。更有趣的是，4 人裁判組於判詞說：「deeply concerned」race control 連一個通知 Alpine 矯正的 radio 都沒有，其茅頭似乎直指帶領 race control 的賽事總監 Niels Wittich 。

FIA 於去年「Masi 事故」後間接炒掉 Michael，並宣佈改變 chain of command：當車隊於比賽期間按無線電與「天庭」 race control 溝通時，會由「職員」接聽，再「適時」向 race director 反映。惟這不代表一定會反映。

Race director 得悉或自行察覺某些問題後，再決定是否向一般為 4 人的裁判組通報。然而，至少直至去年底，4 人裁判組明明被指有權自行對某些問題展開調查。

這就帶出兩大潛在問題：1、如此層層疊的通報制度，在秒秒中幾百萬上落（炒車）的 F1 work 嗎？ 2、race control 與 4 人裁判組的權責夠分明嗎？

我們是否見證 4 人裁判組與 race control 正在鐵面無私地互相監督嗎？還是新 F1 裁判團隊受壓下，山頭文化正在開花呢？