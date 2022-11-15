F1聖保羅站：「Don’t Fight Max」自製內戰？

Max Verstappen w akcji podczas GP Sao Paulo © Getty Images/Red Bull Content Pool

兩個總冠軍早定、加上凌晨才直播，誰想過沒看直播的話，居然是個大損失？因為好戲在後頭。Sergio Perez 說：「It shows who he (Max) really is」。

六個字。無限解讀。

佩雷斯於衝線後的 radio 中， 直斥兩屆世界冠軍隊友 Max Verstappen 有借無還墨西哥人早前讓出的第 6 位。曾不下一次幫助 Max、現感到被騙的他直言：「証明佢係咩人」。賽後，車隊疲於奔命做公關，証明真的有關公。

紅牛搬 order 砸腳？

電視直播評述時，已明言 Max 大可賣個沒成本的人情，方便將來收割。因此本欄主要討論：今次關公，車隊有責任嗎？

Checo 讓路前的第 65 至 66 圈，當時第 7 的 Max（紅胎）每圈快第 6 的 Checo（黃胎）約 1.5 及 1.8 秒，期間兩車手 radio 總結如下：

第 65 圈尾，紅牛命令 Checo：「Don’t fight Max」；同時叫 Max 使用「Mode 9」引擎模式。第 66 圈中，紅牛再與 Checo 確定：「So, don’t fight Max」、「如果最後一圈你哋一齊 would swap back」；同圈尾，紅牛叫 Max「搶Alonso 同 Leclerc 分數」。第 67 圈頭，紅牛跟 Checo 說「Max’s going to hunt down Leclerc」。然後，Checo 在T1 讓路。

São Paulo Makes A Beautiful Backdrop © Getty Images

有趣的是，從安全車後第 59 至 70 圈期間 —— 紅牛從無命令、無要求、無確定 Max 扒頭失敗後要讓路。為甚麼呢？

直至第 71 圈、最後一圈約 T6-7，Max 工程師才問「Can we let Checo through please? Let Checo back through」。最後 8個彎內，工程師再說三次「Let Checo through」再加個「please」。另一邊車房，Checo 工程師於最後一圈 T6-7 還確定「Max 扒唔到 Fernando 嘅話就喺 T12 俾你過」，最後數彎前還跟 Checo 說「Max 會讓你」。

簡單說，紅牛在上述時段沒要求 Max 保證還，但一而再、再而三向 Checo 保證他會還，「所以你 借 過」。為甚麼呢？

究竟「Don’t Fight Max」所為何事？

在已贏得兩個總冠軍的前提下，紅牛決定使用 Toto Wolff 曾說「總有代價」的 team order：命令較慢的 Checo 讓路、著較快的 Max 進擊。究竟當時他們出 order 求甚麼呢？分站第 4 及 7？總分進一步拋離第二的法拉利？同時，世上沒有零風險的回報。

很難想像紅牛沒計算出 team order 的風險。有的話，他們做了甚麼管理 Max 有借無還、違抗 order 的風險呢？還是反過來？若紅牛下令較快的 Max「唔準扒 Checo 頭」（儘管不太可能），其風險將更大？

後見之明的話，假如因某種原因（或傳聞）令紅牛必須下達 team order 以確保兩車完成的話，今場若要全身而退，可能反而是一動不如一靜？讓車手車場事、車場了？反正 Max 單圈快 Checo 近兩秒？你認為呢？

花生。