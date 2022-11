F1聖保羅站：「Don’t Fight Max」自製內戰？

兩個總冠軍早定、加上凌晨才直播,誰想過沒看直播的話,居然是個大損失?因為好戲在後頭。Sergio Perez 說:「It shows who he (Max) really is」。

第 65 圈尾,紅牛命令 Checo:「Don’t fight Max」;同時叫 Max 使用「Mode 9」引擎模式。第 66 圈中,紅牛再與 Checo 確定:「So, don’t fight Max」、「如果最後一圈你哋一齊 would swap back」;同圈尾,紅牛叫 Max「搶Alonso 同 Leclerc 分數」。第 67 圈頭,紅牛跟 Checo 說「Max’s going to hunt down Leclerc」。然後,Checo 在T1 讓路。

