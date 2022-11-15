F1 一級方程式
F1聖保羅站：「Don’t Fight Max」自製內戰？
香港人熟悉的英國國歌「God Save My King」在 F1 響起，見證 George Russell 在巴西 Interlagos 賽車場贏得個人首個分站冠軍。
兩個總冠軍早定、加上凌晨才直播，誰想過沒看直播的話，居然是個大損失？因為好戲在後頭。Sergio Perez 說：「It shows who he (Max) really is」。
六個字。無限解讀。
佩雷斯於衝線後的 radio 中， 直斥兩屆世界冠軍隊友 Max Verstappen 有借無還墨西哥人早前讓出的第 6 位。曾不下一次幫助 Max、現感到被騙的他直言：「証明佢係咩人」。賽後，車隊疲於奔命做公關，証明真的有關公。
紅牛搬 order 砸腳？
電視直播評述時，已明言 Max 大可賣個沒成本的人情，方便將來收割。因此本欄主要討論：今次關公，車隊有責任嗎？
Checo 讓路前的第 65 至 66 圈，當時第 7 的 Max（紅胎）每圈快第 6 的 Checo（黃胎）約 1.5 及 1.8 秒，期間兩車手 radio 總結如下：
第 65 圈尾，紅牛命令 Checo：「Don’t fight Max」；同時叫 Max 使用「Mode 9」引擎模式。第 66 圈中，紅牛再與 Checo 確定：「So, don’t fight Max」、「如果最後一圈你哋一齊 would swap back」；同圈尾，紅牛叫 Max「搶Alonso 同 Leclerc 分數」。第 67 圈頭，紅牛跟 Checo 說「Max’s going to hunt down Leclerc」。然後，Checo 在T1 讓路。
有趣的是，從安全車後第 59 至 70 圈期間 —— 紅牛從無命令、無要求、無確定 Max 扒頭失敗後要讓路。為甚麼呢？
直至第 71 圈、最後一圈約 T6-7，Max 工程師才問「Can we let Checo through please? Let Checo back through」。最後 8個彎內，工程師再說三次「Let Checo through」再加個「please」。另一邊車房，Checo 工程師於最後一圈 T6-7 還確定「Max 扒唔到 Fernando 嘅話就喺 T12 俾你過」，最後數彎前還跟 Checo 說「Max 會讓你」。
簡單說，紅牛在上述時段沒要求 Max 保證還，但一而再、再而三向 Checo 保證他會還，「所以你 借 過」。為甚麼呢？
究竟「Don’t Fight Max」所為何事？
在已贏得兩個總冠軍的前提下，紅牛決定使用 Toto Wolff 曾說「總有代價」的 team order：命令較慢的 Checo 讓路、著較快的 Max 進擊。究竟當時他們出 order 求甚麼呢？分站第 4 及 7？總分進一步拋離第二的法拉利？同時，世上沒有零風險的回報。
很難想像紅牛沒計算出 team order 的風險。有的話，他們做了甚麼管理 Max 有借無還、違抗 order 的風險呢？還是反過來？若紅牛下令較快的 Max「唔準扒 Checo 頭」（儘管不太可能），其風險將更大？
後見之明的話，假如因某種原因（或傳聞）令紅牛必須下達 team order 以確保兩車完成的話，今場若要全身而退，可能反而是一動不如一靜？讓車手車場事、車場了？反正 Max 單圈快 Checo 近兩秒？你認為呢？
花生。