F1荷蘭站：Daniel Ricciardo手術成功 最快獅城復出？

站後，Red Bull Racing領隊Christian Horner向在場傳媒表示：「certainly not Italy」——四萬肯定不能在意大利復出。AlphaTauri 領隊亦向《Autosport》表示「相信 Liam（Lawson）將會鬥Monza」，因為他不認為Daniel會ready。

Horner同時透露四萬的左手掌骨有「數處骨折（broken in multiple places）」，「他的掌骨被裝上幾顆螺絲及一片金屬，it went well，it was successful」。他亦曾向《天空體育》透露四萬的骨折算是“quite a clean break”。

本欄向骨科醫生查詢指，手掌骨折如果「只是骨折但沒移位」的話，一般需要打石膏或使用夾板四至六週，但有運動員能在此前參加比賽。根據Horner的“clean break”說法，推斷應該「只是」數處骨折、但沒移位。這算是不幸中的大幸。

新加坡復出？輕鬆？

若以季初「太子爺」Lance Stroll手腕骨折的康復進度來說，四萬獅城復出不是夢。太子爺於手術後12日即忍痛上陣，較醫生預期提早四週。以四萬的手術後12日推算的話，即是9月8日，新加坡站則將於9月15至17日舉行，四萬看來可以在獅城復出吧？

關鍵在於康復進度。首先，太子爺比四萬年輕十歲，二人不同的骨折康復進度有多大差別呢？如果康復進度一樣，然後就要留意：新加坡站是全季歷時最長、對車手體能要求最高的比賽之一。如果康復進度容許，四萬定會嘗試忍痛落場，那還看他能否捱過自由壹練習。

因此，四萬絕對有可能三週後於獅城復出，惟絕不輕鬆。

最遲十月卡塔爾復出？

即使在獅城復出，康復後路仍不簡單。以太子的手腕骨折為例，他透露從巴林復出後、要到摩納哥才「only truly comfortable」。此話何解？那就是對一個24歲的F1車手來說，需要整整三個半月才痊癒。荷蘭站後數三個半月的話，就是11月尾的煞科戰——阿布達比站。這代表甚麼？

這代表即使四萬如太子般神速康復、並於獅城復出，他於餘下賽季仍將或多或少受掌骨傷患影響。因此，四萬強調不會勉強。因為從那天起我戀上我左手，他明白勉強於Monza或獅城復出無幸福。假如三週後不能在獅城復出，那就是四週後的日本鈴鹿站，再不就是六週後的卡塔爾。你估計Daniel Ricciardo幾時復出呢？

期間由於並沒有日本Super Formula賽事，因此估計「紐西蘭羅神」Liam Lawson將繼續頂替四萬。據Tost所言，Lawson本週將到訪AlphaTauri的simulator為意大利站做準備。