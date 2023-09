F1荷蘭站：Daniel Ricciardo手術成功 最快獅城復出？

站後,Red Bull Racing領隊Christian Horner向在場傳媒表示:「certainly not Italy」——四萬肯定不能在意大利復出。AlphaTauri 領隊亦向《Autosport》表示「相信 Liam(Lawson)將會鬥Monza」,因為他不認為Daniel會ready。

