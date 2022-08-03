F1 匈牙利站：用白胎就死？

Sergio Perez ötödik lett a Hungaroringen © Getty Images / Red Bull Content Pool

賽後，Max 歸功於本欄曾介紹的「紅牛女諸葛」、首席策略工程師媽媽 Hannah Schmitz 及其團隊：臨場決定放棄不以白邊硬胎起步、整場不用「白胎」，讓兩位車手使用「紅黃黃」車胎戰術。最後，Max 及 Checo 分別從第 10 及 11 升上 第 1 及 5 衝線。

前五名另外 3 位車手呢？季軍 George 跟紅牛車手一樣「紅黃黃」，亞軍 Lewis 及殿軍 Carlos「黃黃紅」。重點是甚麼？

正如重大意外後、各方聲明中沒說清的才是重點一樣：今場「前五名用甚麼胎」不是重點，重點是「前五名沒用白胎」。推而廣之，P1-14 位起步的車手呢？8 人曾於不同階段使用白胎，全部下跌 1 至 6 位不等，今戰白胎如同垃圾；其餘 6 人沒用白胎，結果 5 人前五，最後那位是賺 3 位、第 11 位衝線的 Lance Stroll。

Az RB18-as a Hungaroringen © Getty Images

首 14 位起步使用白胎的 8 人，Alpine、McLaren 及 Alfa 六位車手賽前新胎均只剩下 1 白 1 黃（周有 1 新紅）。同時，Alpine 及麥拿侖一早分別 commit 1 及 2 停所以選擇不多。然而，最有趣的仍然是法拉利。準確來說，是 2 停前領先的法拉利。賽後，觀眾似乎亦有不少問號。

為何領先的 Charles 要換白胎？現實是：起步及第 1 停後均用黃胎，在乾地賽例規定必須用至少兩色胎的情況下，實際上他只能換上白胎。那麼當時約 40 圈，可以換紅胎嗎？可以換舊紅，不過變相篤定做 3 停，即是等於投降。

Mit weiteren 25 Punkten auf dem Konto geht's in die verdiente Sommerpause © Getty Images/Red Bull Content Pool

再問就是：如果當時不進站，像 Carlos 及 Lewis 般待至第 48 及 52 才進站換紅胎可以嗎？這看來是可以的，但估計仍要輸掉冠軍給後發先至的 Max。從 Lewis 以紅胎 delta 優勢、相對輕鬆解決Carlos（舊紅）及 George（舊黃）來看，假如Charles 待約 50 圈才 2 停換舊紅的話，相信仍可保前三。

正如直播所言，法拉利真正問題不在週日、而在於對週六練習及排位場地溫度驟降約 20 度時的胎耗 setup（表現v壽命）預判，似乎不及平治與紅牛。對馬不幸的是，週日場地溫度幾乎跟週六一樣，而法拉利兩車手早於排位已投訴輪胎單圈太凍或太熱，總之不能全圈處於工作溫度範圍。完。