F1 意大利站：法拉利追月乏力

Die Nummer 1 ist erneut die Nummer 1 - der erste Sieg in Monza. © Getty Images/Red Bull Content Pool

論排位輕油時，法拉利雙雄與 Max 確實勢均力敵。因為只有他們 3 人能造出 1 分 20 秒頭。其他人呢？全部慢至少 1 秒以上。不過這是表象，還要看比賽重油的胎耗吧？

根據星期五練習黃邊胎時的數據報導，重油平均圈速最快的是紅牛，比第 2 的法拉利快約 0.3 秒。週日呢？比賽第 1 段，領先的 Charles 與早已追回第 2 的 Max 均用紅邊胎，因而有參考價值。賽至第 12 圈 VSC 前，Max每圈快約 0.3 秒。及後黃胎呢？早於第 12 圈尾已換上黃胎的 Charles，首 10 圈黃胎平均跑25 秒頭至中。遲 12 圈、至第 24 圈才換黃胎的 Max，首 10 圈平均跑 24 秒尾。考慮二人不同時空的不同油量的話，Max 黃胎每圈仍然至少快約 0.3 秒。這說明甚麼？說明 Max 前兩天沒吹牛。

Monza 週五練習後，他說「不擔心」法拉利，因為自己重油 pace「quite good」。週六排位後，他說 RB18 setup 上較側重 race pace、而非 qualifying pace。週日奪冠後，他說比賽期間「好很孤獨呀老友」。暑假前後，紅牛進化。現在，Max 似乎從哪裡起步都贏：匈牙利第 10 起步，贏；比利時第 14 格起步，贏；意大利第 7 起步，贏。總之，法拉利近場的重油 pace，已不再是紅牛對手。所以，法拉利才要 Carlos 於 Monza FP1 用舊 floor 測試，以研究近場重油胎耗之不足。

Arvid Lindblad racing Italian F4 in Spielberg 2022 © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

本欄承認，直播評述時放大了法拉利的 A、B、C 計劃。法拉利後來說 VSC 期間，於胎耗較大、車速較慢的前提下進站，放手一搏 2 停。可惜，時不與馬。Charles 換胎期間，VSC 結束。紅牛計過，法拉利因而只得一半「VSC 期間換胎優勢」，即「少賺約 5 至 7 秒」。紅牛亦說，Charles 不入、Max 入。平行宇宙。

最後，VSC 期間 Charles 可換白胎保持 1 停去搏嗎？從當日用白胎做 1 停的 Pierre、周冠宇及 Esteban、還有因意外而提早用白胎的 Checo 來計的話，他們均跑約 35 圈。這跟 Pirelli 賽前預計，1 停白胎途程為 23 至 35 圈吻合。Charles 可以用白胎跑 40 圈嗎？可能可以，但一定慢，最後甚至倒蝕。

殘酷現實是：未解決 F1-75 現階段核心問題前，戰術與運氣恐怕只能少修少補。正如去餐廳食飯，主菜差一點的話，頭盤或甜品好食都無補於事。