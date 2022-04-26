F1 意大利 Imola 站：2：2 平手

Doppelsieg für Red Bull Racing in Imola © Getty Images / Red Bull Content Pool

經過首 4 場比賽後，法拉利與紅牛勢均力敵。韋斯塔本（Max Verstapppen）與陸克萊（Charles Leclerc）各贏兩場，兩隊於排位亦平分春色 —— 2 比 2 打成平手。今季暫時剩餘 19 場，你認為兩軍能拉鋸到季尾嗎？紅牛領隊 Christian Horner 說可以。

今場 Imola 是紅牛自 2016 年後，再次「包 Q」贏得分站冠亞軍。賽後，紅牛穩守車隊第 2 並追至落後龍虎榜一哥法拉利僅 11 分。兩軍「現階段」實力接近，如何接近呢？直播時，曾指出今季暫見：

1）RB18 直路尾狂，惟 F1-75 出彎快；

2）紅牛戰車較重，但拉利則較輕，Helmut Marko 說；

3）RB18 巴林春測及 Imola 兩次升級得利，F1-75 自巴塞冬測後無重大更新；

4）Red Bull Powertrains PU 早前較不可靠（暫已解決外部燃油系統問題），惟拉利引擎較可靠。

結果是什麼？

結果就是：差之毫釐，__ __ __ __。結果就是沒有 sexy 的答案：胎耗。在 F1 浩瀚無垠的新聞大海，撇除其他原因，近 3 場勝方於不同時空、均曾不約而同解釋：胎耗。胎耗。胎耗。

Checo en Imola © Getty Images / Red Bull Content Pool

每站 3 日內柏油路面的變化（影響抓地力及胎耗）、場地溫度的變化（影響散熱效能及胎耗）、多變的賽事狀況或紅旗等，似乎都放大兩軍本來就 set 在刀尖上的 aero balance 及 car balance 之設定落差。差之毫釐。

巴林站，紅牛胎耗不似預期，調整後韋少沙特站僅勝。沙特站後法拉利調整，陸仔澳洲站大勝。紅牛解釋，墨爾本週五後錯估頭尾 loading 分配；拉利補充，紅牛選用稍為過大尾翼，陸仔大勝。

Verstappen, vainqueur à Imola © Red Bull Content Pool

今場，紅牛除完善引擎外的油路，亦透過 upgrade 完善車底 aero loading（和胎耗）以及車尾迫力散熱（和胎耗）。Horner 賽後說：「正如墨爾本所見，車胎有個工作範圍（operating window），這星期我們 setup 對了」。紅牛的 Imola 更新只是單場找到更對的工作範圍？還是整體拉闊了 RB18 的工作窗口？至於陸仔，則在短途賽及長途賽後段頭胎胎耗均較大，因而失利。

如果實力差天共地，例如今季的法拉利與平治，那 setup 落差比則無關痛癢。惟以實力接近的法拉利及紅牛來說，誰的賽前預判 setup 及臨場調整 setup 能讓底盤、PU 及車胎，比賽較長時間處於 operating window 就變得極度關鍵。這有點像去年的平治與紅牛。名乎其實，叮噹馬頭。如果是真的，事情將變得非常有趣。