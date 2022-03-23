F1 揭幕戰巴林站：OOOPS

Max Verstappen 和 Charles Leclerc 在 2022 年巴林大獎賽上 © Mark Thompson/Getty Images

從電視直播出街、有關韋少與工程師 Gianpiero的無線電通話中，我們知道其賽事還有至少兩個問題。第一，軚盤轉向猶如「機械人（robot）」。第二，兩次提早入站換胎嘗試「pitstop扒頭」失敗。當時，韋少直斥兩次outlap均被通知刻意減慢車速，因而導致undercut失敗，所以「以後都唔會咁做」。

賽後，車隊承認計算錯誤、低估undercut威力，因此才叫韋少outlap 開慢點，「如果正常速度嘅話，就有機會扒咗頭」。為何有Oracle超級電腦AI運算贊助，紅牛策略仍犯錯？兩次叫韋少outlap 開慢點呢？其實不止兩次，是至少三次。排位Q3第一轉，Gianpiero同樣叫韋少outlap開慢點，結果輕油加太慢令車胎太凍，韋少Q3第一轉開始時因胎溫不足而失先機。

對我來說，三次要求outlap減慢就不是偶然。如此一來，該問的就是「WHY」。估計就是紅牛胎耗平均比法拉利高，因而才有三次「outlap要慢」以免過早加劇胎耗這指示吧？

Verstappen e Leclerc protagonizaram um duelo alucinante pela liderança © Getty Images/Red Bull Content Pool

Radio露玄機？

此外，從電視沒播出街、有關韋少與工程師 Gianpiero的無線電通話中，我聽到韋少的RB18還有其他至少兩個問題。第一，迫力過熱。「陸仔」在第15圈尾入站之際，韋少工程師Gianpiero通知說：「我哋可以爆一嘢，之後會再有迫力問題」。我估計是車隊預視「跟車太貼」的必然後果及/或早段提及的「彎心engine braking」問題，屬正常發揮。

第二可能是重點：紅牛的Red Bull Powertrain（RBPT、實際上是本田）引擎的電能部份以及車隊的energy deployment軟件，「現階段」看來與法拉利的勢均力敵。簡單說，是有關第17至19圈的「三顧草廬の韋攻陸守」那場「電池map」大戰。

無線電通話顯示，換胎後出站的陸仔於第16圈的第3及4條直路以SOC8 及 SOC9瘋狂差電（按：SOC即是「差電map」State of Charge），準備迎戰韋少。第17圈韋少第一擊，陸仔T1先負、T4反cup、T5 SOC10、T7突然SOC9、然後投訴「SOC is so bad」、法拉利請他用SOC10，紅牛即時通知韋少「佢down on SOC、佢down on SOC」。第18圈，陸仔T1再次有策略地早點迫力先負、T4前差電並再次反cup、T5、T7及T10前差電，到T15 法拉利提陸仔可用SOC10差電及K1（方駿宇估計是100%放電 ——即「扒頭制」），另同時「通水」對手要收油（lift-off）。另邊箱，紅牛叫韋少收油用mode 7差電。

第19圈早段，法拉利提陸仔仍有K1防守、同時紅牛提韋少T4有電進攻。不過，由於韋少T1鎖死車胎、T4前不夠近，最後法拉利指示陸仔轉回 SOC8，紅牛亦叫韋少「增加lift-off」收僵。完。

Bahrain GP 2022 © Red Bull Racing

「現階段」敗因是甚麼？

即使紅牛沒有疑似油泵問題，我認為紅色的跑車「上階段」仍會贏。紅牛首二停沒有錯，嘗試undercut亦對，那敗在哪？

最根本的是跟在後面的RB18 速度不夠快，所以只能靠pitstop嘗試扒頭。第二，所謂策略犯錯看來是源於在粗糙路面（例如巴林）輕及重油情況下，車隊仍在學習掌控全新compound的18寸新胎落地時的最佳工作溫度範圍。車隊初步認為，這是自己錯，不是韋少錯。第三，RBPT的ERS電能動力部份在落後時沒有明顯優勢。

最後，我承認有點雞蛋裏挑骨頭，惟跟本欄於去年揭幕戰後提出的意念一樣：既然韋少在radio說「已經兩次（實為三次），我以後never、ever會在outlap開慢一點」，那麼他何不在次輪換胎後（即最後一個扒頭機會）後相信自己世界冠軍直覺，「違抗」車隊指示，以正常速度跑outlap博成功undercut？他說「never、ever」就是反思自己應該適當地嘗試override車隊嗎？

你敢適時向老細say no嗎？然後承擔後果嗎？