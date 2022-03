F1 揭幕戰巴林站：OOOPS

無線電通話顯示,換胎後出站的陸仔於第16圈的第3及4條直路以SOC8 及 SOC9瘋狂差電(按:SOC即是「差電map」State of Charge),準備迎戰韋少。第17圈韋少第一擊,陸仔T1先負、T4反cup、T5 SOC10、T7突然SOC9、然後投訴「SOC is so bad」、法拉利請他用SOC10,紅牛即時通知韋少「佢down on SOC、佢down on SOC」。第18圈,陸仔T1再次有策略地早點迫力先負、T4前差電並再次反cup、T5、T7及T10前差電,到T15 法拉利提陸仔可用SOC10差電及K1(方駿宇估計是100%放電 ——即「扒頭制」),另同時「通水」對手要收油(lift-off)。另邊箱,紅牛叫韋少收油用mode 7差電。