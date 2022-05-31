F1 摩納哥站：女諸葛 Hannah

Checo Pérez en el GP de Mónaco © Red Bull Content Pool

昨日讓路是迷，活在今天賭城，盡力贏車而為。星期六，外號「F1湯吿魯斯」的 Sergio Perez 在蒙地卡羅練習及排位戰勝 Max Verstappen。星期日，Checo 在極度混亂的濕乾地比賽力拒兩馬一牛來犯，贏得個人首個摩納哥冠軍。讓 Checo 贏得第 3 個分站、超越同鄉賽車名宿 Pedro Rodríguez，並成為墨西哥史上最成功 F1 車手而淚灑當場的戰術大師就是 Hannah。

Hannah 是紅牛 F1 車隊及 Red Bull Technology 主策略工程師 Hannah Schmitz。2009 年，她於英國劍橋大學機械工程碩士畢業，同年投身紅牛 F1 車隊。經過 12 年努力，Hannah 去年 5 月升職成為 Principal Strategy Engineer。

Checo 摩納哥奪冠後，Red Bull 顧問 Helmut Marko 賽後點名說：「我以全班手足為榮，但特別是我們的主策略師 Hannah。當然，Milton Keynes（總部）提供了很多資訊，但她能靜待適當時機，並做出正確決定。她不但讓我們勝出，亦令 Max 超越 Leclerc。」

Hannah 曾經說，她享受「即時指揮 race strategy 運算及分析對手，快速作出決定，並簡潔而清晰地與持份者溝通」。以下，本文嘗試整合 Checo 致勝及 Max 上台策略的關鍵（紅牛系列數據為bold）：

Back On Track For FP3 In Monaco © Max

如何在不確定中判斷（VS 猶疑）inters 比 extremes 快？

1）L13：Checo 出隧道後 radio「肯肯定」可以用 inters

2）L14：Carlos 出隧道後 radio「GO STRAIGHT TO DRY 直接換光頭胎」

3）L15頭：法拉利 radio 主動問 Charles「ALL THE DRIVERS 正在考慮直接換光頭胎，你想怎樣？」Charles 說「可以，但不是現在」

4）L15 尾：AlphaTauri Pierre 用舊 inters（10圈）跑全場最快 1 分 31.251，比 Checo 快 1.5 秒

如何在風險下決策（VS 不作為）？

5）L16 尾：紅牛毫無先兆地通知 Checo 進站換 inters

6）L17：法拉利通知 Charles「Perez 進站換 inters」

7）L17：Checo 第 2 路段快 Charles 約 0.9 秒、第 3 路段快約半秒

8）L17：法拉利於直路 radio「order」Carlos 說「PUSH —IN LAP—FOR INTERS —BOX—IN LAP」，不過 Carlos 上山時反對，工程師回說「come back to you」；工程師@Mirabeau 再說「我們想 COVER CHECO 」，但 Carlos@隧道反駁「我不認為這是正確決定」；工程師@Tabac 第 2 次 order 說「BOX—CONFIRM—BOX—我們需要回應 CHECO」，Carlos 五彎後都無回應；工程師於 pitlane 入口前最後一彎 La Rascasse 屈服說「STAY OUT」，Carlos 秒回「COPY—STAY OUT」

9）L17 尾：法拉利沒法讓 Carlos 進站反制 Checo

10）L18：Checo「free air」第 1 路段快 Charles 約 1.5 秒；T12 前，紅牛通知 Checo 說「LECLERC MIGHT PIT—PUSH—GET THE UNDERCUT」；T12 後，紅牛再說「ALL OUT」；Checo 第 2 路段快約 3.7 秒；同圈法拉利通知 Charles 說「將匯報 CHECO 時間」，惟最終無報

11）L18 尾：Charles 進站，惟敗局已定

12）L19 頭：Checo 成功 undercut Charles（當時 Carlos—Checo—Charles—Max）；Charles 出站時，法拉利工程師仍說「WILL BE TIGHT WITH PEREZ」，然後再報「Checo 在你前面 4.4 秒」

如何在風險下即時判斷將計就計？

13）L19 頭：另一邊廂，紅牛跟 Max 說「CRACK ON—仍然可以 UNDERCUT（CHARLES）」，即是當時未決定 overcut

14）L20 山頂：紅牛跟 Max 說「法拉利 SAINZ 可能 EXTEND 直換光頭胎」，Max 做全場最快 1 分 24.805 秒

15）L21：紅牛跟 Max 說「養 INTERS」，Max 回說「越來越乾，留意換 SLICKS 」

16）L20-21 頭：Charles 一直受慢車 Alex 阻擋

17）L21 尾：P1 Carlos 及 P3 Charles 同時進站換上全新白邊胎；前者希望力保第一；後者只落後 Checo 約 1 秒並希望 undercut 上第 2

18）L22 頭：Carlos 及 Charles 出站後分別受慢車 Latifi 及 Lando 阻擋，第 1 路段分別被至少額外拖延約 4 秒及 3.5 秒，此乃法拉利未能反搶 1—2 之關鍵

19）L22 尾：Checo 及 Max 同時進站，出站後分別快 Carlos 及 Charles 約 4.828 秒及 3.652 秒，兩牛成功 overcut、一箭雙馬

Checo Pérez en el GP de Mónaco © Red Bull Content Pool

總結：紅牛贏 1—3 因為第一，早從蛛絲馬跡中準確預判 inters 將會更快，然後選擇敵不動、我要動；第二，今場打仗時上下一心、左右車房一意、沒有分歧；第三，紅牛在 2—4 位靜待（裝備好自己）黎明來到，敵一動，我要中。至於贏得 1—3 背後的女諸葛？就是 Hannah。

2019 年，Hannah 放產假，年底回歸全職。同年巴西站，時任 Senior Strategy Engineer 破格地建議當時領先的 Max「安全車就 pit」、第 3 次進站，最後贏車。領隊 Christian Horner 即場表揚，並讓 Hannah 媽媽代表車隊上台領獎。2020 年英國站，其車胎選擇令 Max 再下一城亦是代表作。2021 年升職至今，2022 摩納哥再成另一代表作。在職媽媽，讚。