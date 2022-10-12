F1 一級方程式
F1 日本站：總冠軍？唔係總冠軍？
在日本鈴鹿領獎後台，究究究竟韋斯塔本（Max Verstappen）是否已經成功衛冕世界冠軍成為一條價值連城的問題。最有趣的是，當事人自己都不自知。當 Max 被問及「So is he a champion？Not champion？」他說：「Not」。
一會兒後，韋少卻被指示坐上專為剛贏得世界冠軍車手而設的「皇帝椅」。他出奇地問：“But I’m not (world champion), no?”
“Yes, you are.”
“I am?”
“Yes, you are.”
“You sure?”
“Yes.”
為何出現如此混亂？一切源自 2021 年比利時站鬥兩圈、但給 50% 分數後的改例。準確來說，混亂來自車隊對《F1體育規例》第 6.5 條改例原意的理解，與由 FIA F1 新賽事總監帶領的 race control「釋法」之間的落差。
有份參與改例的幾支車隊對上述改例原意的理解是：沒鬥足近乎全程，就不該給全分。因此，去年比利時站「鬥兩圈給半分」是不對的、是需要處理的。根據近代 F1 對該例的解讀，Max 還差 1 分才當上「兩屆」。
新 race control 對修改後的第 6.5 條有更直接的解釋。那就是：只要比賽重開，跑至限時，就給全分。這不是錯。因為條文開首就寫：「If a race is suspended in accordance with Article 57, and cannot be resumed, points for each title will be awarded in accordance with the following criteria:」
然而，這可以說是無視去年改例原意。同時，這亦違背近代 F1、FIA 以及車隊之間對該例的理解、共識與歷史脈絡。
嚴格來說，FIA 只按字面解讀沒有錯。不過，F1 不需要只懂搬字過紙的 race control。例如：發現一口鼻釘便日以繼夜、夜以繼日、場復一場，用盡程序去規範車隊及車手。
這次混亂是改例字眼不完美所帶來的意外後果。這也是解僱 Michael Masi 的同時，無意間斬斷 FIA 對近年 F1 脈絡之理解的意外後果。這亦是 FIA 新主席及 F1 新賽事總監上場後的不意外後果。
如果年底不按本來的改例原意再修改的話，下個 unintended consequence 可能是「跑兩圈給全分」。你 OK 嗎？我 OK。反正入場車迷都要付全費吧？好合理哦～