F1 日本站：總冠軍？唔係總冠軍？

Pérez never let up, and a last-gasp second was his reward © Getty Images/Red Bull Content Pool

一會兒後，韋少卻被指示坐上專為剛贏得世界冠軍車手而設的「皇帝椅」。他出奇地問：“But I’m not (world champion), no?”

“Yes, you are.”

“I am?”

“Yes, you are.”

“You sure?”

“Yes.”

為何出現如此混亂？一切源自 2021 年比利時站鬥兩圈、但給 50% 分數後的改例。準確來說，混亂來自車隊對《F1體育規例》第 6.5 條改例原意的理解，與由 FIA F1 新賽事總監帶領的 race control「釋法」之間的落差。

有份參與改例的幾支車隊對上述改例原意的理解是：沒鬥足近乎全程，就不該給全分。因此，去年比利時站「鬥兩圈給半分」是不對的、是需要處理的。根據近代 F1 對該例的解讀，Max 還差 1 分才當上「兩屆」。

新 race control 對修改後的第 6.5 條有更直接的解釋。那就是：只要比賽重開，跑至限時，就給全分。這不是錯。因為條文開首就寫：「If a race is suspended in accordance with Article 57, and cannot be resumed, points for each title will be awarded in accordance with the following criteria:」

حلبة سوزوكا الدولية للسباقات © Getty Images / Red Bull Content Pool

然而，這可以說是無視去年改例原意。同時，這亦違背近代 F1、FIA 以及車隊之間對該例的理解、共識與歷史脈絡。

嚴格來說，FIA 只按字面解讀沒有錯。不過，F1 不需要只懂搬字過紙的 race control。例如：發現一口鼻釘便日以繼夜、夜以繼日、場復一場，用盡程序去規範車隊及車手。

這次混亂是改例字眼不完美所帶來的意外後果。這也是解僱 Michael Masi 的同時，無意間斬斷 FIA 對近年 F1 脈絡之理解的意外後果。這亦是 FIA 新主席及 F1 新賽事總監上場後的不意外後果。

如果年底不按本來的改例原意再修改的話，下個 unintended consequence 可能是「跑兩圈給全分」。你 OK 嗎？我 OK。反正入場車迷都要付全費吧？好合理哦～