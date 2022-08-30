F1 比利時站：牛氣沖天？

Max Verstappen hihetetlen győzelmet aratott a Belga Nagydíjon © Getty Images/Red Bull Content Pool

從賽後訪問所見，Max 的神態、內容及身體語言，彷彿有當年稱霸之初的華迪爾（Seb Vettel）以及咸美頓（Lewis Hamilton）的影子。甚麼意思？即是訪問內容開始變得官腔及悶（笑）。

何以 Max 及 RB18 組合暑假後如此強大？

一）Spa 長約 7 公里屬全年最長，這無可厚非地放大了紅牛的優勢。如以平均長約 5 公里的 F1 賽道計，紅牛今站排位及比賽每圈的實際優勢約為 0.45 秒。

二）排位輕油時，Max 於以彎路見稱、共有 10 彎的第 2 路段中，比使用大尾翼的兩架法拉利仍快 0.328 秒及 0.357 秒；若乘以 5/7 的話，紅牛今站於彎路的實際優勢約為 0.25 秒。如此一來，在以直路或「地板油」見稱的第 1 及 第3 路段，則有約 0.2 秒優勢。

三）比賽重油時，場地溫度約攝氏 35 度，比週五及六高約 20 度，令各隊胎耗都比預期高。不過，紅牛的胎耗仍比法拉利的好。Max 使用新紅胎起步後仍 OK，然而 Carlos 說自己只是「首幾圈可以」，換上其他車胎亦如是。

Két Red Bull a Belga Nagydíj élén © Getty Images/Red Bull Content Pool

為甚麼法拉利在彎路為主的 S2 有較高胎耗？主要因為胎溫較長時間在工作範圍之外。為甚麼胎溫不在 working window？主要因為車胎不夠抓地力或「側力」。為甚麼不夠側力？本欄認為分兩部份：不夠 aero 抓地力及機械抓地力。

氣動抓地力方面，為甚麼 setup 不增加下壓力？主要因為要取捨。因為 Spa 屬低下壓力 setup，彎路下壓太高即直路阻力太高、即 S1/3 直路太慢。機械抓地力方面，為甚麼今季以彎路快見稱的法拉利在 Spa 跌 watt？本欄估計主要因為限制 porpoising 及 flexi floor/plank 的 TD039 由比利時起執行，導致車隊必須稍為升高戰車 rideheight 及調硬避震、避免車底撞地以符合新例要求。

法拉利（及平治）似乎在 load 高戰車時，未能如前製造較大下壓。然而有天才設計師 Adrian Newey 壓陣的 RB18 則於使用較高 rideheight 時，仍擁有較高 aero 效率因而保持較高下壓，造就今場紅牛直路快、彎路亦快。Christian Horner 賽後補充說，Spa 超長的賽道放大了紅牛在 aero 效率的優勢。

暑假後，Max 於比利時 Spa 從第 14 位起步，最後相對「輕鬆」地贏得今季個人第 9 冠。總成績，Max 繼續領先、並拉開第 2 位的紅牛隊友 Checo 至距離 93 分，跌落總第 3 的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）則落後 98 分。Max 衛冕之路似乎開始明朗化，你說呢？