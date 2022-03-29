F1 沙特站：韋少學精 1 比 1

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一個字：DRS。準確來說，一個字 —— DRS 偵查線。上站巴林後，陸仔明言在 T1 前刻意早點煞車、讓韋少扒頭，部署入 T4 前以 DRS 還擊反制。結果上站第 17-19 圈，韋少三顧草蘆失敗，連續 3 次對戰均先勝後負。那 3 圈期間，韋少看來並沒有即時調整攻擊技法。今場呢？

沙特第 42 圈 T27 尾彎，即第 2 個 DRS 區尾（即第 3 個 DRS區前的偵查線），陸仔「再次」敗給韋少，然後「再次」在下個 DRS 區、入 T1 前成功反制，再次扒頭。此刻，韋少 0 比 4。然後？韋少看來恍然大悟。

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第 43 圈 T27，他在 DRS 偵查線前超重煞車。儘管結果鎖死兩前胎至出白煙，惟終讓陸仔先過 DRS偵查線，同時明確告知陸仔：I know what you’re doing。付出兩頭胎「磨薑」、被磨蝕的代價後，比賽工程師 Gianpiero 跟韋少說：「老友你冷靜啲，交個波俾我哋，你專心做好自己就得（You calm down, let us do our work, mate, just keep your head down）。」五顧草蘆失敗，不過黎明就到。

再 3 圈後的第 46 圈 T27，韋少終於做到 —— 入 T27 DRS 偵查線前讓陸仔先行， 確保位於起終點大直路的第 3 個 DRS區（官網如此定義）自己有、但陸仔無 DRS 用。第 47 圈 T1後，經過近兩場第 6 次對決後，韋少成功破解陸仔「DRS 偵查線技」。2022 F1 總冠軍大戰：1 比 1。然而有人說「沒有 DRS 的話，新世代 F1 甚麼也不是」，你認為呢？