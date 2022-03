F1 沙特站：韋少學精 1 比 1

第 43 圈 T27,他在 DRS 偵查線前超重煞車。儘管結果鎖死兩前胎至出白煙,惟終讓陸仔先過 DRS偵查線,同時明確告知陸仔:I know what you’re doing。付出兩頭胎「磨薑」、被磨蝕的代價後,比賽工程師 Gianpiero 跟韋少說:「老友你冷靜啲,交個波俾我哋,你專心做好自己就得(You calm down, let us do our work, mate, just keep your head down)。」五顧草蘆失敗,不過黎明就到。