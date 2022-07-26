F1 法國站：如果陸仔無炒車……

Another French GP Win In The Bag © Vladimir Rys

Max 與 Charles 各有 3 強，算是此消彼長，因此令比賽首段膠著但有張力。首先，根據法國站排位數據，選用較低阻力尾翼的 Max 於 3 段直路（起終點、Mistral 1 以及 Mistral 2）極速均比 Charles 快 3 至 6 公里。然而，選用較大下壓力尾翼的 Charles 則於高速彎 T10 Signes 彎以及 T11 Le Beausett 彎快 Max 近 10 公里，令其 S3 及 S1 路段 laptime 長期最快之一。此消彼長。

其次，Max 在第 2 位起步、起步後仍跟在有新法拉利極力子的 Charles 後面。不過，Max 第 3 圈起有 DRS。帶頭的 Charles 當然沒有 DRS 可用，不過根據 Red Bull 顧問 Helmut Marko 奧地利站後所言，F1-75 仍比 RB18 輕。最後，Charles 在 S1 路段慢速彎仍有優勢，惟 Max 經過星期五練習後、明言已改善於 S1 的推頭情況。

事實上，Charles 與 Max 於今站首段火拼，正好證明兩隊的戰車勢力此刻算是今季最接近。

在場地溫度攝氏 51-58 度的天氣下開賽、跑至約 15 圈，紅牛兩車的整體胎耗明顯比對手為高。期間，Max 以此之「直路強」攻彼之所謂「直路弱」不果。這似乎認證了法拉利領隊 Mattia Binotto 早前指自 F1-75 使用新尾翼後、「紅牛於直路尾仍有少許優勢但 negligible」的說法。

A Wild Bull Spotted Under The French Sun © Getty Images

此外，由於 Charles 曾於出 T8/9 減速彎時少許犯錯或尾胎耗，導致 Max 大膽以此之「快彎弱」攻彼之「快彎強」，於 T10/11 進攻惜不果。 在此消彼長的 F1 世界裡，Max 連環進攻不果，Charles 算是「先拔頭籌」並稍微拉開。

然後，紅牛第 16 圈尾出招 pit Max。Max 出 pit 後一圈，已追至 Charles 的 pit window。這意味即使第 18 圈 Charles 沒炒車、後一停，仍會被 Max undercut。紅牛成功反制法拉利，勉強挽回 1 比 1。有趣的是，Christian Horner 賽後透露第 16 圈尾入 pit 是「我們不再停的話，換胎的最早時機」。這說明紅牛本來打算做二停，後或因起步首 15 分鐘場地溫度「只是」51-55c 而改變計劃？

總之，「下半場」本來輪到 Charles 後追 Max、輪到 Charles 攻 Max 守，這應該可進一步揭視下半季牛馬之相對強弱：F1-75 於 T10/11 快彎強、加起點直路 DRS、加 S1 路段慢彎強、加當時較強胎耗，能克服 RB18 於 Mistral 大直路那「negligible」的優勢嗎？可惜，這是個沒出現的下半場。