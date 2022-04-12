F1 澳洲站：紅牛引擎似「啜包檸檬茶」？

G'day Mate - The Australian GP Weekend Is Officially Underway © Getty Images

巴林揭幕戰，紅牛兩架戰車 RB18 均遇上油泵問題。賽後，紅牛承認其油泵內出現「真空」（vacuum）。沙特站直播期間，2014-15 F1 研發車手方駿宇（Adderly Fong）曾公開估計：可能因為今季轉用 E10 燃油，所以導致油泵內出現「fuel lock」。同時，外國網上專家亦確定這就是「fuel cavitation」或者「vapour lock」問題。今次呢？

澳洲站後，紅牛領隊漢拿（Christian Horner）即時否認本田引擎有問題，而歸咎於「油箱外的燃油系統漏油（fuel system issue, external to the tank）」，有指是油箱外連接高壓油泵的油喉漏油。最終原因，仍有待本田 HRD 位於日本櫻市總部的研究。今日，方駿宇以「啜包檸檬茶」來補充。紙包檸檬茶是油缸，你就是引擎。

Charging On Under The Australian Sun © Dan Istitene

「今次就係條飲筒（油喉）穿咗嗰窿，所以你啜檸檬茶嗰陣，佢喺側邊咇出嚟，咁本來你需要半盒檸茶先 function 到、而家得番 ¼ 盒，咁你（引擎）咪唔正常囉。」你個嘢壞咗呀。

「之前嘅 fuel lock 就好似你啜包檸檬茶，啜到（個紙包凹曬）、但係都啜唔到茶咁。其實入面仲有液體，但因為無氣入呀嘛、有個真空喺度（低氣壓），所以啜唔走（繼而引擎沒有足夠燃油）。」希望這個籠統但較易明的比喻，能有助讀者初步了解 F1 引擎科學。

因此儘管結果都是 DNF，惟巴林的 fuel lock 與澳洲的漏油確如紅牛所說 —— 實屬兩個獨立事件。最大問題是，紅牛說這並非一時三刻能解決的問題。情況似乎跟平治未能及時、且將需時就戰車彈跳（bouncing/porpoising），尋找合適的機械/氣動混合解決方案一樣。結論：上半季恭喜法拉利？你認為呢？