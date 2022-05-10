F1 美國邁阿密站：為何 Max 說「我唔係耶穌」？

Sergio Pérez a negyedik helyen futott be a Miami Nagydíjon © Mark Thompson / Getty Images

排位後，韋少在 media pen 接受英國《天空體育》訪問時，不慍不火、連珠炮發地道出，紅牛週五於全新賽道練習時「incredibly messy」的感受。字裡行間，Max 彷似提提你：長路漫漫。

「I think everyone knows it but we shouldn't underestimate especially with these new cars how much of a problem this can be. I mean I can compensate for a lot but I’m not…（稍停）（想了一會）I’m not uh…（微笑）Jesus, you know?（微笑）It doesn't happen（望開）。」大約意思是：我想我可以彌補不少但「我唔係耶穌」，（奇蹟）不會無端降臨。

為何他這樣說呢？

今場第 1 節練習，Max 的 RB18 波箱如之前 Checo 的一樣：過熱。因此 Max 只練了 3 趟、每次不多過 5 圈，練習里數第 2 少。

第 2 節練習前，紅牛為安全起見、加上 Max 曾擦牆，因此陣前轉換波箱。惟過程出錯導致液壓系統漏出液體，影響轉向系統。練習時，Max 曾一度難以扭軚而幾乎撞車，最後未造出任何時間前便需退出。星期五後，Max 幾乎沒有自己戰車的數據。

第 3 節練習 Checo 最快，Max 在 T14/15 山頂盲彎幾乎撞車，最後慢 Checo 0.35 秒排第 3。Q3 排位第 2 輪，Max T5 犯錯，只排第 3。比賽前，Max 無練過起步。他賽前說「incredibly messy」？不難理解。

然而，這只是今場問題。

Δοκιμές για το F1 Grand Prix of Miami © Getty Images / Red Bull Content Pool

開季以來，紅牛 RB18 戰車 reliability（可靠性）還有甚麼其他問題呢？隨便說說：fuel lock、油箱外的油路漏油、起步前液壓系統失壓、gear sync（部份已解決），今場還有 Checo 的引擎曾失去動力等。簡言之，開季以來法拉利有多屬車手失誤的 unforced error，惟紅牛入自己龍門的烏龍波亦不相伯仲。

值得留意的是， 紅牛率先於上站 Imola 推出更新以減磅、改善車底下壓力及車尾散熱等。法拉利呢？目前仍以靜制動、尚無任何重大 upgrade 出爐，一般估計將於下站西班牙推出。

在龍虎榜追至 manageable 之時、在對家出牌前，Max 鼓勵隊友齊上齊落、別讓烏龍波無謂浪費光陰及資源，這不但無可厚非，更是衛冕冠軍該負的責任。賽後，Max 再次溫馨提示。The Battle of Miami，紅牛贏了；The War of F1，紅牛仍須努力。