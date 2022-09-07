F1 荷蘭站：角田裕毅直線助攻

The Orange Glow Of Holland © Vladimir Rys

角田裕毅壞車奇怪嗎？

電視上看來，確實奇怪。所以，平治領隊 Toto Wolff 賽後怒稱：如果在爭總冠軍，我們會要求獨立調查。不過如果從 onboard 無線電聽來，這似乎只是當時的角田與「金牛」均不懂所謂何事。

首先，角田 radio 說似乎未裝好輪胎，車隊通知說停車、熄車與棄車。後來，車隊數據顯示輪胎實安裝穩妥，車隊再通知說別棄車，並駛回維修站換胎。回站後，金牛手足協助角田拉緊安全帶（因早前準備棄車）。出站後，角田 radio 再說車尾有問題，感到疑似 differential 有事（賽後檢查證實真有其事）。車隊最後通知停在路旁，角田停在較窄路段，大會出動 VSC。

無 VSC 的話平治會贏嗎？

第 47 圈黃旗及第 48 圈 VSC 前，第 1位的 Max 領先第 2 的 Lewis 接近 14 秒、領先第 3 的 George 超過 16 秒。Max 原定 2 停，平治雙雄原定 1停。Pirelli 預測 2 停「紅黃黃」為最快策略之一，預測第 2 停就在第 43 至 49 圈。大會顯示，荷蘭站正常換胎的話，pitloss 是 18 秒。

Toto 賽後說根據他們的估算，Max 兩停後將落後 8 秒，至倒數 6 圈才追緊：平治可以贏。不過紅牛領隊 Christian Horner 則反駁說，根據他們的數學模型，Max 將在倒數 15 圈已追至兩架平治後面，似乎暗示：無論如何 Max 都能贏。

Max Verstappen © Red Bull Content Pool

沒有安全車的話平治會贏嗎？

第 56 圈 SC 時，Max 按照 Hannah 的大膽決定、放棄第一位、放棄 track position 進站換紅色胎跌落第 3。第 57 圈尾 SC 帶領車群駛入 pitlane，平治決定再搏一次：Lewis 黃胎領先不變，換上紅胎的 George 則跌落第 3 攻擊 Max。事實上，Lewis restart 時太早起步贈 Max 氣流、自己用錯 engine mode，加上對手用紅胎及有 tow，都造就 Max 瞬間奪回頭位。

Toto 賽後證實，是車隊要求 George 進站。同時，他說明「兩車不換胎與兩車換胎都是 2-3」，所以一車換紅胎搏冠軍。事實上，George 於 SC 後最後 10 圈每圈慢 Max 0.1 至 1.8 秒，只有 1 圈快 0.01秒。最後10 圈內，George 共輸 4 秒給 Max。

要搶第 1 合理，兩車 double stack 難因為只差兩秒，兩車分拆戰略亦合理。不過，換上紅胎的可以是 Lewis 嗎？帶頭的平治看來不似帶頭的紅牛般，願意放棄 track position？你認為無 VSC/SC 的話，平治會贏嗎？