F1 西班牙站：Checo 值得擁有

賽後,從 Checo 與工程師 Hugh Bird 被節錄的對話聽來,他至少於 4 段時間被明示讓路予 Max、或被暗示「唔好搞 Max」。第 9 圈,Max 於 T4 打轉失利,Hugh 跟 Checo 說「let him through before four(T4)」,而且明言「it will be paid back later」。第 24 圈,1 停後的 Checo 已追回 Max 後面兩秒。即使他要求「get Max out of the way」,惟 Hugh 只是一而再、再而三請他養胎、養迫力,暗示「唔好搞 Max」。及後,Checo 說:「Let me by!I did help Max earlier man!」