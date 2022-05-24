F1 西班牙站：Checo 值得擁有

至於 Checo，其實他在西班牙經歷很多。首先，他於 FP1 自由壹練習讓位予紅牛青年軍兼 F2 車手 Juri Vips。今季 F1 其中一條新例，就是每隊必須讓新人參與兩節 FP1。然後，Checo 排位被平治車手 George Russell 擊敗、只排第 5。可幸，起步後超越法拉利車手 Carlos Sainz 上第 4。

至於 Checo，其實他在西班牙經歷很多。首先，他於 FP1 自由壹練習讓位予紅牛青年軍兼 F2 車手 Juri Vips。今季 F1 其中一條新例，就是每隊必須讓新人參與兩節 FP1。然後，Checo 排位被平治車手 George Russell 擊敗、只排第 5。可幸，起步後超越法拉利車手 Carlos Sainz 上第 4。

至於 Checo，其實他在西班牙經歷很多。首先，他於 FP1 自由壹練習讓位予紅牛青年軍兼 F2 車手 Juri Vips。今季 F1 其中一條新例，就是每隊必須讓新人參與兩節 FP1。然後，Checo 排位被平治車手 George Russell 擊敗、只排第 5。可幸，起步後超越法拉利車手 Carlos Sainz 上第 4。

賽後，從 Checo 與工程師 Hugh Bird 被節錄的對話聽來，他至少於 4 段時間被明示讓路予 Max、或被暗示「唔好搞 Max」。第 9 圈，Max 於 T4 打轉失利，Hugh 跟 Checo 說「let him through before four（T4）」，而且明言「it will be paid back later」。第 24 圈，1 停後的 Checo 已追回 Max 後面兩秒。即使他要求「get Max out of the way」，惟 Hugh 只是一而再、再而三請他養胎、養迫力，暗示「唔好搞 Max」。及後，Checo 說：「Let me by！I did help Max earlier man！」

賽後，從 Checo 與工程師 Hugh Bird 被節錄的對話聽來，他至少於 4 段時間被明示讓路予 Max、或被暗示「唔好搞 Max」。第 9 圈，Max 於 T4 打轉失利，Hugh 跟 Checo 說「let him through before four（T4）」，而且明言「it will be paid back later」。第 24 圈，1 停後的 Checo 已追回 Max 後面兩秒。即使他要求「get Max out of the way」，惟 Hugh 只是一而再、再而三請他養胎、養迫力，暗示「唔好搞 Max」。及後，Checo 說：「Let me by！I did help Max earlier man！」

賽後，從 Checo 與工程師 Hugh Bird 被節錄的對話聽來，他至少於 4 段時間被明示讓路予 Max、或被暗示「唔好搞 Max」。第 9 圈，Max 於 T4 打轉失利，Hugh 跟 Checo 說「let him through before four（T4）」，而且明言「it will be paid back later」。第 24 圈，1 停後的 Checo 已追回 Max 後面兩秒。即使他要求「get Max out of the way」，惟 Hugh 只是一而再、再而三請他養胎、養迫力，暗示「唔好搞 Max」。及後，Checo 說：「Let me by！I did help Max earlier man！」

最後一根稻草就是「Max is faster than us」，Checo 此刻已沒氣但仍說了句「That’s very unfair，but OK」。衝線後，當其他人包括領隊 Christian Horner 鼓勵並多謝他時，Checo 回應的重點基本上就是「speak later」。領獎前，Checo 講得出做得到：真的 speak with 領隊 Christian 與 Helmut Marko。估計內容？一個字：2023 合約。

最後一根稻草就是「Max is faster than us」，Checo 此刻已沒氣但仍說了句「That’s very unfair，but OK」。衝線後，當其他人包括領隊 Christian Horner 鼓勵並多謝他時，Checo 回應的重點基本上就是「speak later」。領獎前，Checo 講得出做得到：真的 speak with 領隊 Christian 與 Helmut Marko。估計內容？一個字：2023 合約。

最後一根稻草就是「Max is faster than us」，Checo 此刻已沒氣但仍說了句「That’s very unfair，but OK」。衝線後，當其他人包括領隊 Christian Horner 鼓勵並多謝他時，Checo 回應的重點基本上就是「speak later」。領獎前，Checo 講得出做得到：真的 speak with 領隊 Christian 與 Helmut Marko。估計內容？一個字：2023 合約。