F1 一級方程式
F1 西班牙站：Checo 值得擁有
西班牙站期間被多番要求「讓位予有需要的人」後，Sergio Perez 終說：「that’s very unfair, but ok」。賽後，Checo 再說為車隊贏得冠亞軍，並且取得最快圈那額外 1 分的完美成績而感到高興。不過，要「speak later」。假如你是 Checo 迷，你的心情是……？
First thing first，恭喜 F1 花生友及紅牛車迷。因為西班牙站後，今季 F1 車手及車隊龍虎榜領先位置終於易手，首次出現反超前。6 站過後，Max（Verstappen）保持不是 zero 便是 hero 的走勢：4 勝兩 DNF、反超前 Charles（Leclerc）6 分首次領先。紅牛則反超前法拉利 26 分，升上榜首。
至於 Checo，其實他在西班牙經歷很多。首先，他於 FP1 自由壹練習讓位予紅牛青年軍兼 F2 車手 Juri Vips。今季 F1 其中一條新例，就是每隊必須讓新人參與兩節 FP1。然後，Checo 排位被平治車手 George Russell 擊敗、只排第 5。可幸，起步後超越法拉利車手 Carlos Sainz 上第 4。
賽後，從 Checo 與工程師 Hugh Bird 被節錄的對話聽來，他至少於 4 段時間被明示讓路予 Max、或被暗示「唔好搞 Max」。第 9 圈，Max 於 T4 打轉失利，Hugh 跟 Checo 說「let him through before four（T4）」，而且明言「it will be paid back later」。第 24 圈，1 停後的 Checo 已追回 Max 後面兩秒。即使他要求「get Max out of the way」，惟 Hugh 只是一而再、再而三請他養胎、養迫力，暗示「唔好搞 Max」。及後，Checo 說：「Let me by！I did help Max earlier man！」
第 2 停後約第 42 圈，Checo 連環發問「How far is Max？」「What sort of pace we need？」「How’s the race looking？」「Do we need more pace？」不過，「team game 至上」的紅牛回應基本上可歸納為：積極不作為 ——「different race」、「pace is good」x 10000，繼續暗示「唔好搞 Max」。
最後一根稻草就是「Max is faster than us」，Checo 此刻已沒氣但仍說了句「That’s very unfair，but OK」。衝線後，當其他人包括領隊 Christian Horner 鼓勵並多謝他時，Checo 回應的重點基本上就是「speak later」。領獎前，Checo 講得出做得到：真的 speak with 領隊 Christian 與 Helmut Marko。估計內容？一個字：2023 合約。
悲但真的是，Checo 明年沒有合約，且兩年來都是逐年來的。同時，AlphaTauri 的 Pierre（小風吹）以及 Alpine 車手 Fernando（大風吹）都對其座位虎視眈眈。若考慮此 上文下理的話，我認為 Checo 今仗表現大丈夫的能屈能伸：team order、team game、team 乜都好，我做、我唔會有恃無恐，不過你亦唔好老馮。
所以，我認為 Checo 值得擁有……一年合約。兩年可以嗎？可以；只要你準備好車手內戰的話。因此，Valtteri 在平治 5 年期間，5 年都是 1 年合約。