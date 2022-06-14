F1 阿塞拜疆站：11 年一遇

Checo And Max Take Maximum Points In Azerbaijan © Getty Images

直覺判斷的話，這絕對是沒有任何意義。因為全季比賽將鬥到 11 月 20 日阿布達比站才完。

慢想的話，這可能仍有點意義。因為根據 F1《體育賽例》附件 7 第 6a 條，車隊於「下半年」、即 7 月 1 日至 12 月 31 日期間可獲多少風洞及 CFD 研發限額，是根據「上半年」、即 6 月 30 日 2400 點的排名。排名越高，限額越少。6 月 30 日，就是「風洞及 CFD 研發限額讓賽制」半年結算日。

「讓賽制」的規例目的，就是盡量不讓領先的進一步拋離，增加比賽全年可觀性。SHOW。那紅牛提前成為「上半年冠軍」代表甚麼？這意味紅牛下半年將被減 5%，只能獲得最少的 70% aero 研發限額（全年共所謂 1.45）。

Max Verstappen vince il GP dell'Azerbaijan © Mark Thompson / Getty Images

同樣有趣的是，半年結時誰是第 3 呢？目前看來，將會是比法拉利少 38 分的平治。如此一來，法拉利下半年將被減 5% 到 75%（全年 1.55），而平治將獲得加 10% 至 80%（全年 1.5）。3 大車隊之中，只有平治將於下半年獲較多 aero 研發限額，而紅牛的「研發總量」則為 3 隊最少。換言之，這絕對不是可以無視的分野，因為此消彼長。

別忘了，紅牛高級顧問 Helmut Marko 早前認為平治在西班牙的穩定與車速，並非虛火。本欄不知道平治是否已經找到平衡 ride height、海豚跳（porpoising）與表現的 setup window 上下限，並著手改善；估計還看其 7 月 1 至 3 日英國站 upgrade package 的成效。去年英國站，平治就靠 Lewis 狠勁與戰車 upgrade 贏得該站冠季軍，總成績追至落後 4 分。

最後，F1 是個有趣的心戰室。每當有車隊打著「安全隱患」旗號要求 FIA 改例（哪怕是有關底盤、機器或車手安全），其他隊都會打醒 12 分警覺，以免被帶風向、誤中圈套。紅牛及法拉利管理層以往均曾放大部分事實「帶風向」，以嘗試獲取 tactical 優勢 —— 擴大領先或追落後，現在看來就是平治。車隊搞心戰，一般都是無寶不落，那 why now？有趣。