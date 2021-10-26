F1 Austin 站：輸超過 40 秒的 Checo 是無名英雄？

Max & Checo: Jubiläums-Podiums-Fahrer für Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

我認真。Checo 抵讚。

首先，原來他不舒服。領隊 Horner 賽後才透露，Checo 週日早上起胃痛。傷上加傷的是，Checo 出場圈時發現用來飲水的飲管漏水，導致防火頭套全濕需要更換。由第 1 圈起，他根本無水可飲。

在空氣溫度攝氏約 30 度、車廂溫度隨時超過 40 度的環境下比賽兩小時，怪不得疑似脫水的 Checo 賽後累得呆坐一旁。賽後他說，從第 20 圈起手腳開始乏力，「視覺亦如是，頗為不舒服，這肯定是我人生最長的一場比賽」。Checo 說由於胃痛，故早上已特別注意「補水」，否則最後 30 多圈比現在的難捱更難捱。

要檢討的話，若有人說 Checo 要為週六未能鎖住頭排起步而負上部分責任，我覺得這亦無可厚非。因為 Checo Q3 首輪排第 1，惟 Q3 次輪最後階段下雨時卻信心不足，以至只能改善 0.046 秒（韋少則有 0.3s 的進步）。最後，Checo 被咸爺以 0.015 秒之差「攝」入頭行起步，自己則「只」排第 3。

可幸的是，輸在排位線的 Checo 於起步線正常起步。

Checo Getting The Hard Laps In © Getty Images

重點是：假如 1 停前沒有 Checo 的話，咸爺可以比現在第 13 圈尾更遲才入 pit 做第 1 停，這將間接為 2 停前、與衝線前的韋少帶來更多變數。回帶：第 10 圈尾，韋少先入 pit 嘗試 undercut 咸爺（最後成功）。第 12 圈尾，未 1 停的咸爺帶頭，當時第 2 的 Checo 則追到約 5 秒的警戒範圍 —— 即 undercut 咸爺的射程範圍（同時 Austin 新舊胎時間差距大令 undercut 效果特別好，例如韋少新白胎首圈即快咸爺超過 1.5 秒）， 並及時進站 1 停，因而逼令咸爺必須於第 13 圈尾跟入 1 停反制。否則，有可能連續被兩架 RB16B undercut。

1 停後的 Checo 則變了是個 non-factor。原因至少有兩個：1）他只能用黃色舊胎跑第 2 個 stint；2）胃痛加脫水，令體力與速度慢慢流失。不過，Checo 已發揮協助 2 打 1 的功能。

Checo Steady For Quali © Getty Images

如果 1 停前 Checo 的存在，令咸爺必須於第 13 圈尾入 pit 做第 1 停、以防被 Checo undercut 的話；那麼 2 停前 Checo 的不存在，則令 2 停前有後顧之憂、已被咸爺追至 3 秒內、首套白胎因必須成功 undercut 而加劇耗盡的韋少，於第 30 圈入 pit 做 2 停；同時，令無後顧之憂的咸爺則可兩手準備 undercut 或 overcut（target plus 6/7）。

Checo 的存在與不存在都在影響大局，因此我認為他就是今場冠軍的無名英雄。你認為呢？留言討論一下吧～