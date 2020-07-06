F1 奧地利站：該罰咸美頓嗎？

假如安然超越咸美頓的話，阿邦前面就只剩下頻臨波箱不像樣、當時正使用舊白胎的平治車手——保達斯（Valtteri Bottas）。處子冠軍，近在眼前。相撞後不久，「咸爺」被罰加五秒。

賽後，漢拿要求咸爺道歉、平治領隊 Toto Wolff 說判罰「太harsh」、咸爺說「感覺似 racing incident但接受罰則」。咸美頓，該罰嗎？以足球比喻來說，該判十二碼嗎？判斷前，不如先看 F1 裁判判詞：兩車「平排入 T4 apex，平排過彎，但 23 號車（阿邦）有 better exit 並正完成超越 44 號車（咸爺）的過程。在 T4 出彎時，44 號車 drafting 向外檔，後與 23 號車右前輪有接觸，導致23 號車打轉。」

Aerial display ahead of the 2020 Austrian Grand Prix © F1

讓我們從五個框架來細看那一秒半秒。

第一，咸美頓在 apex 內檔位置。他在 racing line 上，其位置跟前車保達斯早前過彎時有不同，內檔確多至少一條胎的寬度，惟平治早前多番提醒盡量避免上路肩，以免死波箱；防守時留一胎寬度確有爭議，惟不足致死。

第二，咸美頓手軚。他在彎內沒回半點軚，也沒再扭深點，老手地長 hold 約一百度軚。這顯示他沒低手地刻意「格開」阿邦，但同時他也寸土不讓。

第三，咸美頓腳油。出彎時，在外檔的阿邦已超越至少半個車位、且有better exit，惟未加油走時，其右後輪已溜到咸美頓左前輪的後方；出彎那刻，阿邦走加油、車走，咸美頓則仍老手地、隱蔽地繼續保持「縮油」，戰車因而輕度向外飄。我相信配合上述兩點，FIA 因而判定咸美頓要「predominately」負責，因此要罰。

Dario Costa flies by while the Percussive Planet Ensemble perform © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

第四，阿邦心態。個人認為，在賽車場上的一般對戰來說，他已經完成扒頭，絕大部分在如此情況的內檔車手都會就範。不過，咸美頓不是一般車手，他是六屆世界冠軍。阿邦會否有一點點認為咸美頓會留多幾釐米呢？或扭入少少呢？或偏向正常地一起加油走呢？出彎時自稱已「放眼保達斯 」的阿邦，與咸美頓對戰時，有否預計並預留空間反制六屆冠軍這等具侵略性的防守呢？

第五，阿邦無錯，咸美頓接受被罰，不過誰比較蝕底呢？今次是阿邦，下次打轉的可能是咸美頓，誰知道呢？所以，這不是重點。重點是，這是賽車。再來一次的話，阿邦可能可以扭開少許？就像華迪爾跟艾朗素早年在意大利 Monza 鬥法、外檔出彎上露肩震住兼地板油走，真正完成扒頭？可能可以，但難保防守的不會再「格」開一點。再來一次的話，我相信他倆仍會如此，因為車場鬥法只有一個冠軍。要贏，先不能介意你可能會輸。五秒，是 F1 場上最輕的判罰，也就是博的成本。咸美頓當然知道。問題是，對手下次縮嗎？

A member of the Percussive Planet Ensemble performing at the Red Bull Ring © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool