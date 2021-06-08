F1 一級方程式
F1 Azerbaijan 站：Checo 溫柔得來硬淨
在這場峰迴路轉的賽事裡，排第六起步的紅牛車手佩雷斯（Sergio Perez）贏得轉隊後第一場冠軍。今季五位轉隊或回歸 F1 的車手，現在只剩下麥拿侖的歷卡度（Daniel Ricciardo）與 Alpine 的艾朗素（Fernando Alonso）未開香檳。究竟「溫柔哥」贏甚麼呢？
首先，何以外號Checo 的佩雷斯有「溫柔哥」這花名？一切，要從十年前的 F1 揭幕戰說起。話說二〇一一年澳洲站，Checo 處子登場出戰一級方程式。那場比賽由今時今日的四屆（Seb Vettel）、七屆（Lewis Hamilton）與俄羅斯 F1 第一人 Vitaly Petrov 贏得前三。佩雷斯這位新人是那場唯一一停的車手，一套車胎跑了三十五圈，令看官對其養胎功夫留下深刻印象。其他車手呢？全部最少二停，溫柔哥因而得名。
十年間，溫柔於 Sauber、Force India、Racing Point 以及紅牛都開香檳。今場，他就是贏溫柔嗎？非也。今場，Checo 至少四次硬起來。Well，首先他輸排位，Q3 慢頭車陸克萊（Charles Leclerc）〇點六九九秒排第六，隊友韋少（Max Verstappen）排第三。
Checo 第一次硬淨，是起步。二號彎前，KO 起步比他好的法拉利車手辛斯仔。四號彎前，他靠食氣流、KO AlphaTauri 的 Pierre-san 上到第四，算是極速收復排位失地，追回韋少車尾，奠定贏冠軍的基礎。第八圈，Checo 於直路超越陸仔上第三。第十圈，咸爺首先進站換胎，Checo 因而上第二，這段算是基本。
第二次硬淨，是換胎前。第十二圈，由於韋少準備進站，因此他在第一及第二路段都造了紫色、全場最快圈的 sector time。Checo 呢？他同圈已即時硬起來，跑了個紫色的一分四十六秒八〇〇。換胎後，韋少出站時早已成功 overcut 咸爺。Checo 呢？第十三圈，他於第一路段跑紫色三十七秒六五二，第二路段繼續紫色四十二秒五七五，圈尾入 pit 時剛好領先咸爺二十二秒多（約一個 pitstop 時間）。即使換胎時間跟幾圈前的七屆一樣慢（約四點三秒），惟出站後仍能勉強 overcut 咸美頓，實際上保住第二（當時 Vettel 領先惟未進站）。
第三次硬淨，是一停後。Checo 這個留下來的人硬淨地守住、或頂住七屆，讓他苦無機會。然後，韋少爆胎，Checo 升上第一。之後紅旗，大家等 restart。
第四次硬淨，是紅旗起步失利之後。紅旗時，大會決定 standing start 並將跑完 最後兩圈比賽。第二次「五盞紅燈一熄」，Checo 失利。惟他處變不驚，盡量遲煞車，最後逼到七屆犯錯，不小心地碰到 brake magic 制。Checo，冠軍。進擊的溫柔，進可攻退可守；爭標形勢固然險固，惟紅牛目前兵強士勇。