F1 Azerbaijan 站：Checo 溫柔得來硬淨

Checo Ready To Drive © Vladimir Rys

首先，何以外號Checo 的佩雷斯有「溫柔哥」這花名？一切，要從十年前的 F1 揭幕戰說起。話說二〇一一年澳洲站，Checo 處子登場出戰一級方程式。那場比賽由今時今日的四屆（Seb Vettel）、七屆（Lewis Hamilton）與俄羅斯 F1 第一人 Vitaly Petrov 贏得前三。佩雷斯這位新人是那場唯一一停的車手，一套車胎跑了三十五圈，令看官對其養胎功夫留下深刻印象。其他車手呢？全部最少二停，溫柔哥因而得名。

十年間，溫柔於 Sauber、Force India、Racing Point 以及紅牛都開香檳。今場，他就是贏溫柔嗎？非也。今場，Checo 至少四次硬起來。Well，首先他輸排位，Q3 慢頭車陸克萊（Charles Leclerc）〇點六九九秒排第六，隊友韋少（Max Verstappen）排第三。

Alex vs Checo © Joe Klamar

Checo 第一次硬淨，是起步。二號彎前，KO 起步比他好的法拉利車手辛斯仔。四號彎前，他靠食氣流、KO AlphaTauri 的 Pierre-san 上到第四，算是極速收復排位失地，追回韋少車尾，奠定贏冠軍的基礎。第八圈，Checo 於直路超越陸仔上第三。第十圈，咸爺首先進站換胎，Checo 因而上第二，這段算是基本。

第二次硬淨，是換胎前。第十二圈，由於韋少準備進站，因此他在第一及第二路段都造了紫色、全場最快圈的 sector time。Checo 呢？他同圈已即時硬起來，跑了個紫色的一分四十六秒八〇〇。換胎後，韋少出站時早已成功 overcut 咸爺。Checo 呢？第十三圈，他於第一路段跑紫色三十七秒六五二，第二路段繼續紫色四十二秒五七五，圈尾入 pit 時剛好領先咸爺二十二秒多（約一個 pitstop 時間）。即使換胎時間跟幾圈前的七屆一樣慢（約四點三秒），惟出站後仍能勉強 overcut 咸美頓，實際上保住第二（當時 Vettel 領先惟未進站）。

Sergio Pérez © Getty Images / Red Bull Content Pool

第三次硬淨，是一停後。Checo 這個留下來的人硬淨地守住、或頂住七屆，讓他苦無機會。然後，韋少爆胎，Checo 升上第一。之後紅旗，大家等 restart。

第四次硬淨，是紅旗起步失利之後。紅旗時，大會決定 standing start 並將跑完 最後兩圈比賽。第二次「五盞紅燈一熄」，Checo 失利。惟他處變不驚，盡量遲煞車，最後逼到七屆犯錯，不小心地碰到 brake magic 制。Checo，冠軍。進擊的溫柔，進可攻退可守；爭標形勢固然險固，惟紅牛目前兵強士勇。