2023 F1阿塞拜疆專欄：Sprint race 已死？

先說sprint週末的部份成功：只得一節練習。香港人F1引擎工程師浩文認為：「這對車手及工程師來說，猶如『突擊測驗』」，絕對是燒腦。本欄則認為這對評述及觀眾來說，亦倍感精彩。

F1 Azerbaijan 2023 Sergio Perez overtakes Charles Leclerc © Mark Thompson/Getty Images

去年sprint還有兩節練習，一般格蘭披治週末則更有三倍時間練習。現在sprint weekend 最多只得60分鐘（有紅旗的話則更少），卻要準備輕油排位setup、又要練習長途重油兼硬胎胎耗，還要測試氣動零件更新。練習三合一，就是要增加變數考車隊。從這方面而言，F1現階段成功。惟留意貪字得個貧，不能讓車隊手足過勞。

有關以短途排位（sprint shootout）取代自由貳練習，現階段同樣成功。雖然新例有漏洞如：麥拿侖但求殺入Q3，週五不惜用盡紅胎，狠心不為週六SQ3預留新紅胎，甚至準備利用另一漏洞於SQ3用舊黃胎；但這不影響排位觀賞性本來就高的本質。

唯一問題是：短途賽週末的主菜、即sprint的本質讓車隊必然優先降低風險，而非maximise回報。短途賽風險回報比例本來就低，簡列原因如下：1）週六分差微乎其微 2）週日回報較大3）週日賽程較長攤分風險。

因此，週六sprint現階段幾乎註定只有前段精彩，中段持形、後段則保本。這證明短途賽「不夠短」，惟把只有100公里再縮短亦不是辦法。

F1 Azerbaijan 2023 The race helmet of Sprint winner Sergio Perez © Mark Thompson/Getty Images

本欄認為：F1比賽的精髓之一，是運籌帷幄或進退失據的戰術運用。以前是加油，現在是換胎。針對中、後段sprint只有持形兼保本這問題，看來鬥罷暑假前三場sprint後，F1真要考慮如何在不影響週日格蘭披治的前提下，引入戰術元素以增加sprint的可觀性。可以規定sprint必須換一次胎？且必須用一轉舊胎？先後自決？